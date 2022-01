Die beliebte Datingshow „Der Bachelor“ läuft ab dem 26. Januar 2022 wieder auf RTL. In Staffel 12 buhlen 22 Kandidatinnen um den Junggesellen Dominik Stuckmann. Eine von ihnen ist Susanna Bouchain aus Hamburg. Ihre Taktik, den „Bachelor“ von sich zu überzeugen, ist „offensiv und mit vollem Körpereinsatz“. Wie weit sie damit kommt, wird sich noch zeigen.

Doch wie tickt Susanna? Warum nimmt sie teil? Wie alt ist sie? Beruf, Alter, Instagram und mehr – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Susanna im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Susanna findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Susanna Bouchain

Susanna Bouchain Alter: 27

27 Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Social-Media-Managerin

Social-Media-Managerin Sternzeichen: Fisch

Fisch Single seit: sechs Jahren

sechs Jahren Instagram: susannabouchain

So tickt „Bachelor“- Susanna

Eigentlich ist Susanna Expertin in Liebesfragen, denn sie besitzt einen Podcast, in dem es sich rund um Liebe und Sex dreht. Den hat sie während der Corona-Pandemie gestartet und ihre Leidenschaft darin gefunden. Auch mit Social Media kennt sie sich bestens aus, denn sie ist Managerin in diesem Bereich. Davor hat sie jedoch in Berlin Modesdesign studiert und ist äußert kreativ, da sie gerne zeichnet. Sie selbst vertritt eine ganz klare Meinung und Ansicht: „Intoleranz, Homophobie und Rassismus bringen mich auf die Palme.“ Sie selbst wurde leider bereits betrogen, was sie aber nicht davon abhält, offensiv auf den „Bachelor“ zuzugehen.

Susanna, 27, aus Hamburg sieht sich selbst als „Eroberin“.

© Foto: RTL

„Bachelor“ 2022: Darum macht Susanna Bouchain mit

Bereits seit sechs Jahren ist Susanna Single, damit soll jetzt Schluss sein, denn sie hat große Lust sich frisch zu verlieben. Ihre Taktik bei dem „Bachelor“ ist „offensiv und mit vollem Körpereinsatz“. Sie ist viel lieber die Eroberin, als erobert zu werden. Ihrer Meinung nach könnte der „Bachelor“ ihr Mr. Right sein, denn sie sagt: „Ich denke, in einer solch extremen Situation können extreme Gefühle entstehen.“

„Bachelor“ 2022: So sollte Susannas Traummann sein

Auf das Äußere legt Susanna keinen Wert, sie hat keine genauen Vorstellungen wie der „Bachelor“ aussehen sollte. Aber in einem ist sie sich mehr als sicher: „Ein hässlicher Charakter“ kommt ihr unter keinen Umständen ins Haus.

„Bachelor“ 2022: Susanna Bouchain auf Instagram

Auf Instagram hat die 27-Jährige ihren eigenen Account, mit rund 2.700 Followern (Stand 13.01.2022). Darauf zeigt sie sich gerne im Bikini und im Urlaub. Aber auch Bilder, die ihre künstlerische Seite zeigen, lassen sich sehen.

