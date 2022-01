„Der Bachelor“ 2022 geht in eine neue Runde: Der Startschuss für Staffel 12 fällt am Mittwoch, 26. Januar 2022. Insgesamt buhlen 22 Kandidatinnen um das Herz des Junggesellen Dominik Stuckmann. „Möchtest du diese Rose?“ Diese Frage wird Claudia Leitner hoffentlich bald regelmäßig hören. Mit ihrer aufgeschlossenen Art und positiven Lebenseinstellung möchte die Österreicherin den „Bachelor“ von sich überzeugen. Ob ihr das gelingt, wird sich bald zeigen.

Doch wer ist Claudia eigentlich? Wie tickt sie? Was arbeitet sie? Alter, Instagram, Beruf, Wohnort und Co. – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

Claudia Leitner Steckbrief: Wohnort, Beruf, Alter

Alle Fakten zu Claudia Leitner auf einen Blick:

Name: Claudia Leitner

Claudia Leitner Geburtsdatum: unbekannt

unbekannt Sternzeichen: Schütze

Schütze Alter: 24

24 Wohnort: Klagenfurt am Wörthersee (Österreich)

Klagenfurt am Wörthersee (Österreich) Beruf: Ordinationsassistentin

Ordinationsassistentin Single seit: fast drei Jahren

fast drei Jahren Instagram: _laudiale

So tickt „Bachelor“-Claudia

Claudia ist eine naturliebende Sportskanone. Egal ob Inlineskaten, Radfahren, Schwimmen oder Langlaufen – die 24-Jährige liebt es aktiv zu sein. Claudia hat das Herz am rechten Fleck und ist ein richtiger Sonnenschein. Die Ordinationsassistentin hat vor kurzem das Diplom zur Mental-Trainerin abgeschlossen mit der Zusatzbildung für Kinder und Jugendliche. „Zu meiner Person, ich bin eine positive aufgeschlossene Person und ein lebensfroher Mensch“, so die Kandidatin über sich selbst.

„Bachelor“ 2022: Darum macht Claudia Leitner mit

In Klagenfurt am Wörthersee genießt Claudia das idyllische Leben, nur ihr Traummann fehlt, um das Leben perfekt zu machen. Seit nun fast drei Jahren geht die 24-Jährige als Single durchs Leben. Weil sie ihrem Traummann weder an der Supermarktkasse noch im Sport begegnet ist, versucht sie ihr Glück nun in Mexiko zu finden. Der größte Traum der Strahlefrau ist es, Mr. Right zu finden und eine Familie zu gründen. Diesen Familienwunsch sollte auch ihr Zukünftiger mitbringen.

„Bachelor“ 2022: So sollte Claudias Traummann sein

Neben dem Wunsch auch eine Familie zu gründen, sollte ihr Zukünftiger ebenso lebensfroh und liebevoll sein, wie sie selbst. Auf eine schöne Ausstrahlung legt die 24-Jährige auch großen Wert.

„Bachelor“ 2022: Claudia Leitner auf Instagram

Auf Instagram hat Kandidatin Claudia ein öffentliches Profil mit rund 1.000 Followern (Stand 12.01.2022). Mit noch nicht allzu vielen hochgeladenen Bildern scheint die Österreicherin nicht sehr aktiv auf der Social-Media-Plattform zu sein. Noch ist das Profil auch nicht verifiziert, das könnte sich jedoch bald ändern.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

