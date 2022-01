26. Januar vergeben. In der 12. Staffel der RTL-Sendung „Der Bachelor“ buhlen die Single-Ladies Woche für Woche um die Gunst des Rosenkavaliers. Eine von ihnen ist Elina Schuster aus Bad Rappenau. 22 rote Rosen – die darf der diesjährige „Bachelor“ Dominik Stuckmann in der ersten Nacht der Rosen amvergeben. In derder RTL-Sendungbuhlen die Single-Ladies Woche für Woche um die Gunst des Rosenkavaliers. Eine von ihnen istaus

Wie sie tickt, warum sie teilnimmt und wie ihr Traummann aussehen sollte – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Elina im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Elina findet ihr hier auf einen Blick:

Name : Elina Schuster

: Elina Schuster Alter : 25 Jahre

: 25 Jahre Wohnort : Bad Rappenau

: Bad Rappenau Beruf : Kauffrau für Büromanagement

: Kauffrau für Büromanagement Geburtsdatum : 18. Juni

: 18. Juni Sternzeichen : Zwilling

: Zwilling Single seit : zwei Jahren

: zwei Jahren Instagram: xelinaschuster

So tickt „Bachelor“-Elina

„Ich bin ehrlich, selbstbewusst und weiß, was ich will.“ So beschreibt sich die 25-jährige Elina Schuster selbst. Normalerweise überlässt die gebührtige Russin den Männern den ersten Schritt, denn eigentlich lässt sie sich lieber erobern. Bei „Der Bachelor“ muss sie nun ihre eigene Komfortzone verlassen und sich gegen 21 andere Frauen durchsetzen. Dass sie für den Junggesellen „die Richtige“ ist, davon ist sie überzeugt: „Ich bin humorvoll, offen und bereit für die große Liebe.“

„Bachelor“ 2022: Darum macht Elina Schuster mit

Zwei Beziehungen hatte die Bürokauffrau bisher, die längste hielt acht Monate. Seit zwei Jahren ist die Russin Single und deshalb jetzt bereit für die große Liebe. Findet sie im Bachelor endlich ihren Traummann?

„Bachelor“ 2022: So sollte Elinas Traummann sein

Dunkelhaarig, sportlich und groß – so stellt sich Elina ihren Mr. Right vor. Zumindest wenn es um das Äußerliche geht. Wichtiger sind der 25-Jährigen aber die inneren Werte: Humorvoll und aufmerksam sollte er sein und wissen was er will.

„Bachelor“ 2022: Elina Schuster auf Instagram

Erst seit kurzem ist die Blondine auf Instagram aktiv. Im September postete sie dort das erste Foto und zeigt ihren Followern seitdem vor allem Detailaufnahmen und Selfies – zum Teil in schwarz-weiß. Nun nimmt sie sie auf ihrem Profil mit auf ihre „Bachelor“-Reise.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

Insgesamt wagen 22 Frauen das Dating-Abenteuer in Mexiko. Wer alles um Single-Mann Dominik Stuckmann buhlt, erfahrt ihr hier: