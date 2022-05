Türkisblaue Wellen, ausgedehnte Strände und malerische Wanderwege im Gebirge: Auf Teneriffa können Urlauber all das finden. Auf der zu Spanien gehörenden Vulkaninsel wurden bereits viele Corona-Maßnahmen wieder gelockert. Vor dem Urlaub auf Teneriffa im Sommer 2022 lohnt es sich dennoch, sich über die aktuelle Lage vor Ort zu informieren. Hier gibt es alle Infos zu Einreisebestimmungen, Inzidenz und Corona-Regeln im Überblick.

Urlaub 2022 auf Teneriffa: Welche Corona-Regeln gelten dort aktuell ?

Einreise – Diese Regeln gelten auf Teneriffa

Diese Regeln müssen aktuell bei der Einreise von Deutschland nach Teneriffa beachtet werden.

Grundsätzlich müssen alle Menschen, die nach Teneriffa einreisen wollen, ein digitales Gesundheitsformular ausfüllen. Das Formular kann frühestens 48 Stunden vor der geplanten Einreise ausgefüllt werden.

ausfüllen. Das Formular kann frühestens 48 Stunden vor der geplanten ausgefüllt werden. Geimpfte oder genesene Reisende sind von dieser Regel ausgenommen, wenn sie ein digitales EU-Covid-Zertifikat vorlegen.

Ungeimpfte müssen vor der Einreise entweder einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest machen. Der PCR-Test darf maximal 72 Stunden vor der Einreise gemacht werden, der Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden vorher.

müssen vor der Einreise entweder einen oder einen machen. Der PCR-Test darf maximal 72 Stunden vor der Einreise gemacht werden, der Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden vorher. Kinder unter 12 Jahren sind von der 3G-Nachweispflicht ausgenommen.

ausgenommen. Weder für Geimpfte noch für Ungeimpfte besteht die Pflicht zur Quarantäne nach der Einreise.

Rückreise nach Deutschland: Welche Corona-Regeln gelten?

Diese Regeln müssen Reisende beachten, die aus Teneriffa nach Deutschland zurückkehren.

Geimpfte und Genesene müssen vor der Rückreise keinen Test machen. Der Impf- bzw. Genesenennachweis reicht hier aus.

und müssen vor der Rückreise keinen machen. Der Impf- bzw. Genesenennachweis reicht hier aus. Für Ungeimpfte gilt hingegen, dass sie maximal 48 Stunden vor der Rückreise einen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest machen müssen.

gilt hingegen, dass sie maximal 48 Stunden vor der Rückreise einen oder machen müssen. Auch bei der Rückreise sind Kinder unter 12 Jahren von der 3G-Nachweispflicht ausgenommen.

Teneriffa: Corona-Regeln für Hotels, Restaurants und Clubs

Die meisten Corona-Regeln wurden auf Teneriffa bereits aufgehoben. Alle Menschen können dort nun wieder die Gastronomie, Hotels und Diskotheken besuchen, unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus.

Strand, Shopping, Konzerte – Die Corona-Regeln auf Teneriffa

Baden und Entspannen am Meer oder Einkaufen in der Stadt ist auf Teneriffa aktuell wieder ohne Einschränkungen möglich. Am Strand, in Geschäften und auch bei kulturellen Veranstaltungen müssen aktuell keine Corona-Regeln mehr beachtet werden.

Wo gilt die Maskenpflicht auf Teneriffa?

Die Maskenpflicht wurde auf Teneriffa in Innen- und Außenbereichen bereits aufgehoben. Lediglich in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Krankenhäusern und Pflegeheimen gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Urlaub 2022: Ist Teneriffa aktuell Risikogebiet?

kein Risikogebiet und steht nicht auf der Teneriffa ist aktuellund steht nicht auf der entsprechenden Liste des RKI . Es besteht keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Corona-Zahlen Teneriffa: Aktuelle Inzidenz, Impfquote und Infektionen

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen sowie Impfquote und Inzidenz auf Teneriffa?

Das sind die neuesten Fallzahlen für die kanarischen Inseln im Detail, laut dem Portal canaryvibes (Stand: 17.05.2022):

7-Tage-Inzidenz : 434,67

: 434,67 Infizierte seit Beginn der Pandemie (gesamte Kanaren): 362.636

Todesfälle insgesamt: 1.732

