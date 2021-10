Zum fünften Mal rätselt Deutschland aktuell wieder, welche Promis in den Kostümen von „The Masked Singer“ stecken. Im Herbst 2021 läuft Staffel 5 der beliebten Musik-Rate-Show erstmals am Samstagabend zur Primetime. Zehn neue Masken haben in der Auftaktfolge auf der großen Bühne performt. Am Ende kam es zur ersten Demaskierung der Herbst-Staffel.

Wer ist raus? Wer wurde enthüllt? Die Auflösung von Folge 1 sowie alle Enthüllungen von „The Masked Singer“ findet ihr hier im Überblick.

„The Masked Singer“: Enthüllungen von Staffel 5

Zehn neue Masken treten bei „The Masked Singer“ 2021 in Staffel 5 an: Axolotl, Chili, Hammerhai, Heldin, Mops, Mülli Müller, Phönix, Raupe, Stinktier und Teddy. Nach dem Zuschauer-Voting muss mindestens ein Undercover-Star pro Folge seine Maske abnehmen. Wer ist bisher rausgeflogen? Wer wurde enthüllt? Das erfahrt ihr hier.

Enthüllung in Folge 1: Wer war die Chili?

Folge 1 am 16.10.2021 traten die zehn Kostüme von Staffel 5 erstmals auf die große ProSieben-Bühne. Zwei von ihnen wurden erst in der Auftaktfolge vorgestellt. Am Ende mussten vier Kandidaten zittern und ein erneutes Zuschauer-Voting abwarten. Dann war klar: Die Chili ist raus! Die Demaskierung am Ende war eine echte Überraschung: Inamtraten die zehn Kostüme von Staffel 5 erstmals auf die große ProSieben-Bühne. Zwei von ihnen wurden erst in der Auftaktfolge vorgestellt. Am Ende mussten vier Kandidaten zittern und ein erneutes Zuschauer-Voting abwarten. Dann war klar:Die Demaskierung am Ende war eine echte Überraschung: „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa steckte im Kostüm.

Youtube „The Masked Singer“ 2021: Enthüllung der Chili in Folge 1

„The Masked Singer“: Alle Enthüllungen der bisherigen Staffeln

Aktuell läuft die fünfte Staffel der beliebten Musik-Rate-Show auf ProSieben. Zuvor wurden bereits seit 2019 ganze 40 Undercover-Stars enthüllt. Wer war dabei? Wir haben euch alle Enthüllungen aus den vorigen Staffeln von „The Masked Singer“ im Überblick (jeweils chronoligisch von Platz 1 bis 10).

„The Masked Singer“: Enthüllungen in Staffel 4

Dinosaurier – Sasha

Leopard – Cassandra Stehen

Flamingo – Ross Antony

Schildkröte – Thomas Anders

Monstronaut – Thore Schölermann

Stier – Guildo Horn

Küken – Judith Rakers

Quokka – Henning Baum

Einhorn – Franziska van Almsick

Schwein – Katrin Müller-Hohenstein

„The Masked Singer“: Enthüllungen in Staffel 3

Skelett – Sarah Lombardi

Alien – Alec Völkel

Nilpferd – Nelson Müller

Anubis –Ben Blümel

Erdmännchen – Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Katze – Vicky Leandros

Frosch – Wigald Boning

Alpaka – Sylvie Meis

Hummer – Jochen Schropp

Biene – Veronica Ferres

„The Masked Singer“: Enthüllungen in Staffel 2

Faultier – Tom Beck

Wuschel – Mike Singer

Drache – Gregor Meyle

Hase – Sonja Zietlow

Chamäleon – Dieter Hallervorden

Roboter – Caroline Beil

Göttin – Rebecca Immanuel

Kakerlake – Angelo Kelly

Fledermaus – Franziska Knuppe

Dalmatiner – Stefanie Heinzmann

