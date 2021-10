Geheimhaltung ist alles bei „The Masked Singer“ 2021. Doch auch an diesem Samstagabend, 23.10., wird wieder live eine Maske fallen. In Dreikämpfen wagen sich neun Undercover-Stars als Mops, Mülli Müller, Axolotl und Co. auf die Bühne und performen in aufwändigen und ausgefallenen Kostümen einen Song.

Das Rateteam und TV-Deutschland spekulieren vor der Demaskierung anhand der gegebenen Indizien schon fleißig, welche Promis in den Kostümen stecken könnten. Ob sie mit ihren Vermutungen richtig liegen? Die zweite Auflösung von Staffel 5 folgt schon bald. Hier bekommt ihr alle Infos zur zweiten Live-Show sowie zur aktuellen Enthüllung.

„The Masked Singer“ 2021: Wer wird enthüllt?

Noch müsst ihr euch bis zur zweiten Enthüllung von „The Masked Singer“ Staffel 5 ein wenig gedulden. Fest steht nach den Dreikämpfen an diesem Samstagabend allerdings schon, wer wackelt. Zittern bis zur endgültigen Entscheidung müssen:

Stinktier

Hammerhai

Axolotl

„The Masked Singer“ 2021: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voten wie gewohnt für ihre Favoriten. Welche Kostüme die meisten Stimmen bekommen haben und somit in der nächsten Woche in Folge 3 dabei sind, seht ihr hier:

Mops

Teddy

Heldin

Mülli Müller

Raupe

Phönix

„The Masked Singer“ 2021: Indizien, Tipps, Vermutungen

In der ersten Folge gab es direkt einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Und auch in Folge 2 liefern die Indizien-Clips wieder wichtige Tipps. Wer singt im Teddy? Wer performt als Axolotl? Wer steckt dahinter? Alle Indizien und Vemutungen im Überblick:

„The Masked Singer“ 2021: Kandidaten am 23.10.2021

In der zweiten Live-Show sind neun Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 23.10.2021 auf die ProSieben-Bühne treten, seht ihr hier:

Axolotl

Hammerhai

Heldin

Mops

Mülli Müller

Phönix

Raupe

Stinktier

Teddy

„The Masked Singer“ 2021: Janin Ullmann unterstützt Jury

Folge 2 bekommt das Rateteam wie gewohnt prominente Unterstützung: Heute Abend nimmt Janin Ullmann Platz auf dem Stuhl neben Inbekommt daswie gewohnt prominente Unterstützung: Heute Abend nimmtPlatz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey

„The Masked Singer“ 2021: Enthüllungen von Staffel 5

Wer wurde in der aktuellen Staffel bereits enthüllt? Welche Undercover-Stars mussten ihre Maske abnehmen? Die Auflösung von Staffel 5 sowie alle Enthüllungen von „The Masked Singer“ findet ihr hier:

Weitere Infos rund um „The Masked Singer“ Staffel 5