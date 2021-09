Das große Rätseln geht schon bald wieder los: „The Masked Singer“ geht im Herbst 2021 weiter. Zum zweiten Mal in Folge zeigt ProSieben gleich zwei Staffeln in einem Jahr. Doch bei Staffel 5 gibt es eine große Änderung – erstmals läuft die beliebte Musik-Rate-Show nicht auf dem gewohnten Sendeplatz am Dienstagabend, sondern wird zum TV-Event am Samstag.

Wann startet „The Masked Singer“ 2021? Wann laufen die Live-Shows? Was bisher zu den Sendeterminen, Sendezeit und Stream bekannt ist, erfahrt ihr in dieser Übersicht zur Ausstrahlung.

„The Masked Singer“ Herbst 2021: Wann startet Staffel 5?

Die Fans haben lange gewartet, jetzt ist endlich bekannt, wann das große Rätseln im TV weitergeht. „The Masked Singer“ startet im Herbst 2021 in eine neue Staffel: Die erste Show läuft am Samstag, 16.10.2021, live um 20:15 Uhr auf ProSieben.

„The Masked Singer“ Staffel 5: Sendetermine und Sendezeit

Die sechs Folgen von Staffel 5 werden nicht wie gewohnt dienstags gesendet: Im Herbst 2021 dürfen sich die Fans der Show auf Rätselspaß am Samstagabend zur Primetime freuen.

„Die ‚Masked Singer‘-Community wünscht sich schon länger, dass ‚The Masked Singer‘ am Samstag läuft. Diesen Wunsch wollen wir unseren treuen Fans einmalig mit der fünften Staffel erfüllen“, erklärte Senderchef Daniel Rosemann dazu.

Die voraussichtlichen Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 16.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 23.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 30.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 06.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 13.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 20.11.2021 um 20:15 Uhr

„The Masked Singer“ Herbst 2021: Stream zu Staffel 5

Während sich der Sendeplatz ändert, bleibt eines gleich: Die Live-Shows von „The Masked Singer“ werden auch im Herbst wieder parallel zur Ausstrahlung im Stream bei Joyn zu sehen sein. Außerdem könnt ihr euch die ganzen Folgen dort als Wiederholung ansehen.

„The Masked Singer“ Herbst 2021: Jury in Staffel 5

Wer wird in der fünften Staffel auf den Jury-Plätzen sitzen? Bereits zum dritten Mal setzt ProSieben auf ein beliebtes Duo: Seit Staffel 2 sind Ruth Moschner und Rea Garvey das feste Rateteam, das in jeder Folge von einem Gastjuror unterstützt wird. Lediglich in Staffel 3 gönnten sie sich im Frühjahr 2020 eine Pause. In dieser Zeit übernahmen Sonja Zietlow und Bülent Ceylan.

Ruth Moschner

Die Moderatorin ist für ihr großes Star-Telefonbuch bekannt. Ruth Moschner ist seit der ersten Staffel im Rateteam und vermutlich selbst der größte Fan der Show. Lediglich in Staffel 3 pausierte sie. Bereits in der vorigen Staffel gab sie eine Reihe von Wunsch-Kandidaten in den Kostümen ab: „Ich wünsche mir Anke Engelke, Rolando Villazón oder Semino Rossi, Harald Schmidt und Iris Berben“, so Moschner.

Rea Garvey

Der Sänger ist seit Staffel 2 Teil des Rateteams, pausierte wie Kollegin Moschner allerdings im Frühjahr 2020. Auf die neue Staffel am Samstagabend freut sich Rea Garvey sehr: „Ich kann Ruth natürlich nicht alleine lassen. Sie braucht einfach jemanden, der sie ab und zu wieder auf den Boden holt, wenn sie ihre wilden Rate-Fantasie-Saltos schlägt. Dass die ‚The Masked Singer‘-Party im Herbst am Samstag steigt, ist ein Ritterschlag. Ich bin total gespannt und aufgeregt gleichzeitig. Diese Staffel wird alles toppen. All Hands on Deck – das Rateteam ist ready!“

„The Masked Singer“: Alle Gewinner

In Staffel 1 sorgte der Astronaut von Anfang an für riesige Begeisterung beim Rate-Team und den Zuschauern. Max Mutzke steckte in dem Kostüm und holte sich den Sieg.

sorgte der von Anfang an für riesige Begeisterung beim Rate-Team und den Zuschauern. steckte in dem Kostüm und holte sich den Sieg. In Staffel 2 sang sich das Faultier in die Herzen des Publikums. Als der Star darunter seine Maske abnahm, kam die Überraschung: Es war Schauspieler Tom Beck !

sang sich das in die Herzen des Publikums. Als der Star darunter seine Maske abnahm, kam die Überraschung: Es war Schauspieler ! In Staffel 3 war das Skelett von Anfang an der große Favorit. Die Sängerin sorgte Woche für Woche für Gänsehaut. Im Finale zeigte sich: Es war Sarah Lombardi.

war das von Anfang an der große Favorit. Die Sängerin sorgte Woche für Woche für Gänsehaut. Im Finale zeigte sich: Es war Sarah Lombardi. In Staffel 4 setzte sich am Ende der Dinosauriere gegen alle Kandidaten durch. Die letzte Enthüllung zeigte: Es war Sänger Sasha.