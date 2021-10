Ab sofort werden die Zuschauer und das Rateteam wieder fleißig rätseln: „The Masked Singer“ 2021 startet auf ProSieben. Zehn neue Kostüme treten in Staffel 5 im Herbst an. Dann stellt sich wieder Woche für Woche die Frage: Wer steckt dahinter? Bereits vor dem Start gibt es einige Vermutungen. Im Laufe der nächsten sechs Shows liefern Indizien-Clips zahlreiche Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars.

In dieser Übersicht zu den Kandidaten sammeln wir die Indizien und Tipps zur Herbst-Staffel.

„The Masked Singer“: Indizien und Tipps

Acht der zehn neuen Kostüme waren bereits vor dem Staffel-Start bekannt. Die fehlenden zwei werden in der ersten Show präsentiert. Kaum wurde eine neue Maske vorgestellt, hagelte es die ersten Vermutungen, wer dahinter stecken könnte. Auch das feste Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner und Rea Garvey hat schon den einen oder anderen Tipp parat.

„The Masked Singer“: Hammerhai

Der Hammerhai war die erste neue Maske von „The Masked Singer. Sein gigantischer Schädel stellte die Maskenbauer vor große Herausforderungen.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

Ruth Moschner könnte Mateo von Culcha Candela oder Mirko Nontschew vorstellen.

„The Masked Singer“: Chili

Die Chili besteht aus 154 Einzelteilen, die in Feinarbeit zusammengesetzt wurden. 800 Stunden Arbeit stecken im Kostüm.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

Ruth Moschner vermutet: „Jemand wirklich heißes, den man viel zu selten im TV sieht! Was macht eigentlich Natalie Imbruglia?“

„The Masked Singer“: Mops

Der Mops besteht aus vielen Accessoires wie das lange, kuschelige Fell, Pfeil und Bogen oder die riesigen Flügel. Dafür benötigte das Team rund 600 Stunden.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

Ruth Moschner lässt ihrer Fantasie freien Lauf: „Ohhh, ich möchte ihm sofort in seine plüschigen Fellfalten knuddeln. Wen lieben alle Damen? Wer hat jahrelang verkuppelt? Vielleicht ist der Liebes-Mops ja ‚eine Pflaume‘?“

„The Masked Singer“: Stinktier

Das Stinktier glänzt buchstäblich durch Tausende von Pailetten. Die gigantische Haarpracht war ein Kampf gegen die Schwerkraft.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

„Niedlich, aber auch gefährlich. Vielleicht sogar Carolin Kebekus, die in ihren Shows kein Blatt vor den Mund nimmt und stets mit Wahnsinns-Auftritten alle umhaut“, vermutet Ruth Moschner.

„The Masked Singer“: Heldin

Das Kostüm der Heldin besteht aus 47 einzelnen Elementen wie Rüstungsteilen, Zierelementen und Accessoires. Insgesamt stecken 700 Stunden Arbeit in dem Kostüm.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

Ruth Moschner ist sich sicher: „Da steckt jemand Großes drin. Hoffentlich Helene Fischer! Ich meine, glauben wir die Geschichte mit der Schwangerschaft wirklich? Vielleicht alles nur Ablenkung.“ Rea Garvey denkt etwas anderes: „Ein großer nordischer Krieger in Verbindung mit seiner femininen Seite – das muss Samu sein – endlich!“

„The Masked Singer“: Teddy

Für den Teddy wurde original Steiff-Fell verwendet. Insgesamt benötigte die Abteilung 400 Stunden für den Plüsch-Kandidaten.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

„Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber viel geliebt, und unvergessen! Und irgendwie muss ich bei den langen schlanken Beinen an Hugo Egon Balder denken“, gibt Ruth Moschner zu.

„The Masked Singer“: Axolotl

Dieses Kostüm gehört zu den aufwändigsten der Staffel: Das Axolotl wechselt je nach Stimmungslage in eine andere Farbe. Das stellte Gewandmeisterin Alexandra Brandner vor eine besondere Herausforderung: „Damit das Axolotl in seiner ganzen Pracht erstrahlen kann, haben wir Unmengen an Perlen in Regenbogenfarben auf dem Kostüm montiert. Die schimmern jeweils in der gleichen Farbe wie der Stoff.“ Insgesamt benötigte diese funkelnde Maske 700 Stunden Arbeit.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

„Wusstest ihr, dass das Axolotl das Lieblings-Wassertier von Hobby-Aquarianerin Enie van der Meiklokjes ist? Ich finde das schon verdächtig“, gibt Ruth Moschner zu bedenken. Rea Garvey entgegnet: „Mir kommen keine Namen in den Sinn, aber ich schätze mal, dass Axel Prahl das Haarteil lieben würde.“

„The Masked Singer“: Phönix

Der Phönix mit seinem leuchtenden Federkleid das bisher aufwendigste Kostüm aller Staffeln. Der Arbeitsprozess dauerte 1.100 Stunden.

Hinweise

noch keine

Vermutungen

„Haben wir hier vielleicht endlich einen Sportler? Boris Becker vielleicht? Und Jogi Löw hätte doch jetzt auch Zeit?“, fragt sich Ruth Moschner.