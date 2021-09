Zehn Undercover-Stars in zehn ausgefallenen Kostümen und unzählige Tipps, wer sich hinter den Masken verbirgt – der Rätselspaß von „The Masked Singer“ geht schon bald weiter. Staffel 5 der beliebten Musik-Rate-Show startet am Samstag, 16. Oktober 2021, auf ProSieben. Wenige Wochen vorher hat der Sender bereits das erste Kostüm der neuen Folgen verraten.

Bleibt die Frage, wer sich darunter verbirgt und wie die weiteren neuen Kostüme der diesjährigen Herbst-Staffel aussehen werden.

„The Masked Singer“ Herbst 2021: Kostüme von Staffel 5

Gut drei Monate vor dem Show-Start werden die Kostüme einer Staffel in Auftrag gegeben. Dann heißt es für die Kostüm-Abteilung und Schneider Vollgas geben – denn da stecken schon mal bis zu 600 Stunden Arbeit in einzelnen Kostümen. Welche fantasievollen und aufwändigen Masken werden in Staffel 5 dabei sein? Bislang ist ein Kostüm bekannt.

„The Masked Singer“: Hammerhai

Der gut gelaunte Hammerhai ist die erste neue Maske von „The Masked Singer. Sein gigantischer Schädel hat einen Umfang von drei Metern – eine knifflige Herausforderung für die Maskenbauerin Marianne Meinl: „Das war wirklich ein Kampf gegen die Physik. Durch die überdimensionale Größe mussten wir lange tüfteln, wie man den Kopf am besten austariert.“

„The Masked Singer“ 2021: Welche Kostüme sind noch dabei?

Was die restlichen Kostüme von Staffel 5 angeht, hält sich ProSieben noch bedeckt. Bislang hat der Sender lediglich ein paar Indizien geteilt.