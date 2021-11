Das große Rätseln hat bald ein Ende: Das große Finale von „The Masked Singer“ 2021 läuft live auf ProSieben. Ein letztes Mal wagen sich die verbleibenden vier Undercover-Stars am 20.11.2021 auf die Bühne. Der Sieg von Staffel 5 ist zum Greifen nah, doch nur eine oder einer kann gewinnen. Alle Masken fallen nach und nach. Nachdem der Mops und die Heldin bereits demaskiert wurden, entschied es sich am Ende zwischen Mülli Müller und der Raupe.

Das Rateteam und die Zuschauer rätseln anhand der gegebenen Indizien nochmal fleißig, welche Promis in den Kostümen stecken könnten. Ob sie mit ihren Vermutungen richtig liegen? Die nächste Auflösung von Staffel 5 folgt schon bald. Wer ist raus? Wer ist weiter? Hier bekommt ihr alle Infos zur Live-Show sowie zur aktuellen Enthüllung.

„The Masked Singer“ 2021: Wer ist raus?

Im Finale von „The Masked Singer“ 2021 kann nur einer gewinnen, aber alle Masken fallen heute.Nachdem alle vier Sänger einmal aufgetreten sind, folgte die erste Enthüllung. Nach der ersten Runde wurde der Mops als erstes demaskiert.

Nachdem die verbliebenen drei Kostüme noch einmal aufgetreten waren, war es Zeit für eine erneute Entscheidung. Die Zuschauer stimmten ab: Die Heldin musste ihre Maske abnehmen.

Da waren es nur noch zwei. Nach dem Zuschauer-Voting musste die Raupe ihr Gesicht zeigen.

„The Masked Singer“ 2021: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voten auch im Finale wie gewohnt für ihre Favoriten. Mülli Müller hat die meisten Stimmen bekommen und gewonnen. Seine demaskierung steht noch aus.

Die Raupe ist raus: Was Sandy Mölling zur Enthüllung sagt

Die Sängerin nahm ihr Maske ab und fiel erstmal Moderator Matthias um den Hals: „Aaah Mathias Dankeschön! Danke, Danke!“

NoAngeles mit ihr im Kostüm steckt, brachte Sandy zum lachen: „Ja, schön wär´s! Die hätten tragen helfen können, aber ne...“ „Ich hatte so viel Spaß, eine tolle Reise, aber dieses Kostüm!“, schüttelte Sandy Mölling den Kopf. Doch die Jury war begeistert darüber, wie gut der Sängerin ihr Kostüm steht. Die Frage, ob der Rest von denmit ihr im Kostüm steckt, brachte Sandy zum lachen: „Ja, schön wär´s! Die hätten tragen helfen können, aber ne...“

Enthüllung: Sandy Mölling war die Raupe

Bei der Raupe war sich das Rateteam einig: Sandy Mölling steckt im Raupen-Kostüm.

Lagen die Juroren richtig? Die Raupe nahm ihr Kostüm ab und die Enthüllung zeigte: Sandy Mölling war die Raupe. Somit lagen alle Juroren mit ihrer Vermutung richtig.

Die Heldin ist raus: Was Christina Stürmer zur Enthüllung sagt

„Mit meinem 500 Kilo Kostüm und meinem 600 Kilo Mantel!“, die Sängerin kam nach der Demaskierung gar nicht mehr aus dem Grinsen raus und war froh endlich sprechen zu dürfen: „Das schlimme war eigentlich die ganze Zeit, ich bin ja eigentlich die Stumme Heldin. Dürfte ja nie was sagen. So! Hallo! Yiho! Servus! Servus! Servus!“ Rea Garvey´s Favoritin ist somit raus, doch Christina Stürmer habe sich sehr über die Komplimente vom irischen Sänger gefreut.

Enthüllung: Christina Stürmer war die Heldin

Christina Stürmer oder Jeannine Michaelsen – das Rateteam war sich nicht ganz einig, wer wohl im Heldinnen-Kostüm steckt.

Hat jemand aus der Jury richtig getippt oder lagen alle falsch? Die Heldin hat ihr Kostüm abgenommen und die Enthüllung zeigte: Die Heldin war Christina Stürmer! Rea Garvey und Sänger Sascha haben richtig getippt.

Der Mops ist raus: Was Carolin Niemczyk zur Enthüllung sagt

Die Sängerin von Glasperlenspiel hatte sich ins Mops Kostüm getraut. Alle Juroren hat es geahnt. Als Carolin Niemczyk die Maske abnehmen durfte war sie erleichtert: „Oh mein Gott dieses Kostüm, ich hab überall Haare im Mund“, lachte sie. Auf die Frage wie großartig dieses Kostüm für die Sängerin war, antwortete sie nur „Opti!“.

Doch Carolin Niemczyk hat sich so sehr in ihr Kostüm verliebt, dass sie es sogar mit nach Hause nehmen wollen würde, weil sie auf der Coach immer so friere: „Dann lieg ich abends so da und ziehe mir das Mops Kostüm an, glaube ich“.

Die Sängerin war dankbar für ihre Teilnahme an der Show: „Leute es war so unglaublich diese Erfahrungvielen, vielen Dank! Es war so eine wunderschöne, schöne und einmalige Erfahrung. Es war richtig, richtig cool. Immer unter dieser riesen Maske und dem fetten Kostüm und manchmal ist mir auch der Hintern so in die Kniekehlen gerutscht!“

Enthüllung: Carolin Niemczyk war der Mops

Das Rateteam war sich einig, alle tippten auf Carolin Niemczyk. Hat die Jury richtig getippt oder lagen alle samt falsch?

Tatsächlich lagen alle Juroren mit ihren Vermutungen richtig. Als der Mops seine Maske abgenommen hat, zeigte die Enthüllung: Der Mops war die Sängerin der Band Glasperlenspiel Carolin Niemczyk.

„The Masked Singer“ 2021: Indizien, Tipps, Vermutungen

Bisher hat es schon einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars gegeben. Und auch im Finale liefern die Indizien-Clips wieder wichtige Tipps. Wer singt als Mülli Müller? Wer performt als Heldin? Wer ist die Raupe und wer der Mops? Wer steckt dahinter? Alle Indizien und Vemutungen im Überblick:

„The Masked Singer“ 2021: Finalisten am 20.11.2021

Im großen Finale von Staffel 5 sind nur noch vier Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 20.11.2021 um den Sieg singen, seht ihr hier:

Heldin

Mops

Mülli Müller

Raupe

„The Masked Singer“ 2021: Sasha unterstützt Jury

Finale bekommt das Rateteam natürlich auch nochmal prominente Unterstützung – und zwar von einem echten Gewinner: Am diesem Samstag nimmt Sasha Platz auf dem Stuhl neben Dino gewonnen. Imbekommt dasnatürlich auch nochmal prominente Unterstützung – und zwar von einem echten Gewinner: Am diesem Samstag nimmtPlatz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey . Er hat im Frühjahr die vierte Staffel alsgewonnen.

„The Masked Singer“ 2021: Enthüllungen von Staffel 5

Wer wurde in der aktuellen Staffel bereits enthüllt? Welche Undercover-Stars mussten ihre Maske abnehmen? Die Auflösung von Staffel 5 sowie alle Enthüllungen von „The Masked Singer“ findet ihr hier:

Weitere Infos rund um „The Masked Singer“ Staffel 5