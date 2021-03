Die letzten Masken sind gefallen: Im großen Finale von „The Masked Singer“ 2021 am 23.03.2021 traten die verbleibenden vier Undercover-Stars von Staffel 4 ein letztes Mal auf die ProSieben-Bühne. Nach jeder Runde folgte eine Enthüllung.

Wer ist raus und wurde enttarnt? Am Ende setzte sich der Dinosaurier gegen alle anderen Kandidaten durch. Hier findet die letzte Live-Show zum Nachlesen sowie alle Enthüllungen im Finale.

Enthüllung: Der Dinosaurier ist Sasha

23:38 Uhr: Der große Moment ist gekommen: Der Dinosaurier nimmt seine Maske ab und Rea sowie viele andere lagen richtig: Der Gewinner von Staffel 4 ist Sänger Sasha. „Das Kostüm war der Wahnsinn, ich bedanke mich sehr dafür“, so der 49-Jährige nach seiner Demaskierung. „Es war das schlimmste, dass ich Rea so Hardcore belügen musste. Er ist ja auch schlau und hat immer wieder nachgefragt“, gibt er außerdem zu.

23:36 Uhr: Rea ist sich sicher: „Das ist mein bester Freund Sasha!“ Joko stimmt ihm zu, aber Ruth bleibt bei Luke Mockridge. Auch in der App führen Sasha und Luke Mockridge. Hat die Mehrheit wieder recht oder gibt es zum Abschluss noch eine Überraschung? Das zeigt sich gleich.

„The Masked Singer“: Der Dinosaurier ist der Gewinner 2021

23:32 Uhr: Bevor es zur finalen Enthüllung kommt, singt Vorjahres-Siegerin Sarah Lombardi als Skelett ihren Gewinner-Song. Danach übergibt sie den Sieger-Pokal an den Dino.

23:24 Uhr: Der Dinosaurier hat die vierte Staffel von „The Masked Singer“ gewonnen. Welcher Star im Kostüm steckt, erfahren wir nach der allerletzten Werbung.

Enthüllung: Die Leopardin war Cassandra Steen

23:18 Uhr: Es ist soweit, die dritte Enthüllung steht bevor. Die Leopardin nimmt ihre Maske ab und es ist wirklich Cassandra Steen! „Es hat viel Spaß gemacht. Es war eine große Herausforderung, aber es hat sich gelohnt“, so die Sängerin direkt nach ihrer Demaskierung. Am schwierigsten bei ihrer Tarnung sei tatsächlich ihre Größe gewesen.

23:16 Uhr: Die Leopardin ist kurz vor dem Sieg gescheitert. Sie muss ihre Maske abnehmen. Wer ist es? Cassandra Steen? Ute Lemper? Leona Lewis?

23:10 Uhr: Nach der Werbung ist der Moment gekommen. Die Zuschauer haben abgestimmt. Wer ist raus und wer hat gewonnen? Der Dinosaurier ist der Gewinner von Staffel 4! Somit ist die Leopardin raus.

Wer ist die Leopardin von „The Masked Singer“ 2021?

22:59 Uhr: Joko verneigt sich vor dem Undercover-Star. „Ich glaube wir haben den Sieger des heutigen Abends gesehen“, so der Entertainer. Ruth könnte sich Leona Lewis unter der Maske vorstellen. Rea nennt Ute Lemper.

22:55 Uhr: Der letzte Auftritt von „The Masked Singer“ 2021. Die Leopardin singt ihren Lieblingssong „Survivor“ von Destiny’s Child. Die Jury steht, der Leo bleibt wie so oft sitzen.

Wer ist der Dinosaurier bei „The Masked Singer“?

22:45 Uhr: Rea ist sich sicher, dass sein bester Freund Sasha im Dino steckt. Ruth pocht weiterhin sehr auf Luke Mockridge.

22:39 Uhr: Die letzten Songs der Staffel sind die Lieblingslieder der beiden letzten Finalisten. Der Dino beginnt wieder. Sein ultimatives Indiz sind Burger und Pizza. Er singt zum Abschluss sein Medley aus „Rapper’s Delight“ von The Sugarhill Gang und „Get Lucky“ von Daft Punk.

22:37 Uhr: Nach der zweiten Enthüllung geht es mit dem finalen Duell zwischen Dinosaurier und Leopardin weiter. „Ich möchte mich bis zum Sieg durchbeißen“, kündigt der Dino an. „Ich habe den Dino zum Fressen gern, aber er ist mir vielleicht doch zu zäh“, kontert die Leopardin.

Enthüllung: Der Flamingo ist Ross Anthony

22:30 Uhr: Es ist soweit, die zweite Enthüllung im Finale steht an. Der Flamingo nimmt seine Maske ab: Ruth hatte recht – es ist Ross Anthony! „Ein großes Dankeschön an alle. Es war wunderschön. Ich habe jede Minute genossen. Ich hatte so viel Spaß“, strahlt Ross Anthony nach seiner Demaskierung. „Ich fand es toll, dass ich viele Leute veräppeln konnte.“

Die zweite Enthüllung: Ross Anthony war der Flamingo.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

22:26 Uhr: Der Flamingo ist raus. Wer steckt im Kostüm? Giovanni Zarrella sagt Rea. Thomas Hayo sagt Joko. Ross Anthony sagt Ruth. Wer hat recht oder ist es doch jemand ganz anderes? Das sehen wir jetzt.

„The Masked Singer“: Wer ist raus?

22:22 Uhr: Welche beiden Kostüme sind weiter und treten im ultimativen Final-Duell an? Weiter sind die Leopardin und der Dinosaurier. Somit ist der Flamingo raus!

22:16 Uhr: Gleich steht die zweite Enthüllung im Finale an. Vorher gibt es aber nochmal eine klitzekleine Werbepause.

„The Masked Singer“: Leopardin verletzt?

22:12 Uhr: „Du singst wie ein Angel“, lobt Rea. Ruth ist ebenfalls hin und weg. Sie nennt jetzt auch Vanessa von den No Angels. Größenmäßig kann es aber fast nur Cassandra Steen sein, findet Joko.

22:08 Uhr: Jetzt kommt die Leopardin zum zweiten Mal auf die Bühne. Ihr zweiter Song ist „Angel“ von Sarah McLachlan. Was direkt auffällt: Am rechten Bein trägt sie eine Schiene. Ein Indiz oder eine echte Verletzung?

„The Masked Singer“ Flamingo – Giovanni Zarrella oder Mark Medlock?

22:01 Uhr: Giovanni Zarrella? Ross Anthony? Rea ist überfragt. Joko vermutet beim Catwalk auf der Bühne direkt nochmal Thomas Hayo. Ruth schwankt zwischen Ross Anthony und Mark Medlock.

21:56 Uhr: „She’s got it!“ Der Flamingo singt „Venus“ von Bananarama in der zweiten Runde. Erneut ist das Rateteam hellauf begeistert von der Performance.

21:46 Uhr: „Next Level“, findet Rea. Er sagt: Es ist Sasha! Ruth tippt jetzt auf Alvaro Soler. Bevor der Flamingo loslegt, gibt es nochmal Werbung.

21:41 Uhr: Es geht direkt weiter. Der Dinosaurier macht erneut den Anfang. Sein zweiter Song ist „Angels“ von Robbie Williams.

Enthüllung: Die Schildkröte ist Thomas Anders

21:35 Uhr: Es ist soweit. Die Schildkröte nimmt ihre Maske ab. Die Enthüllung zeigt: Es ist wirklich Thomas Anders! Nicht nur das Rateteam lag Großteils richtig: 88 Prozent der Fans hatten in der App auf ihn getippt. „Ich hätte nie gedacht, dass man so einen Wiedererkennungswert hat von Anfang an“, so Anders direkt nach seiner Enthüllung. Die sechs Wochen bei der Show seien für ihn unglaublich schnell vorbeigegangen.

Die erste Enthüllung im Finale: In der Schildkröte steckte Thomas Anders.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

21:32 Uhr: Die Schildkröte ist raus. Doch wer steckt dahinter? Kurz vor der Enthüllung tippt Joko auf Fabian Hambüchen äh nein, doch nicht. Es war ja Campino. Ruth bleibt bei Thomas Anders. Rea auch. Ob sie recht haben, zeigt sich gleich.

„The Masked Singer“ 2021: Wer ist raus?

21:29 Uhr: Wer ist weiter? In der nächsten Runde sind Dinosaurier, Leopard und Flamingo. Somit ist die Schildkröte raus.

21:26 Uhr: Die vier Finalisten treten auf die Bühne. Gleich ist das Ergebnis da.

21:20 Uhr: Die ersten vier Auftritte sind vorbei. Jetzt ist es an den Zuschauern, in der App für ihren Favoriten zu voten. Wer wird gleich enthüllt? Das erfahren wir nach der Werbung.

Wer ist die Leopardin: Judith Williams oder Joana Zimmer?

21:13 Uhr: Joko weiß, wer es ist: Das ist Sabine, unsere Reinigungskraft von Circus Halligalli! Rea tippt auf Judith Williams. Cassandra Steen, Juliette Schoppmann oder Joana Zimmer, sagt Ruth.

21:08 Uhr: Den Abschluss der ersten Runde macht der Leopard. Er singt ein Medley aus italienischer Oper und „Never Enough“ aus „The Greatest Showman“. Gänsehaut pur und Standing Ovations von der Jury.

„The Masked Singer“ Schildkröte – Thomas Anders oder Campino?

21:02 Uhr: Wer ist die Schildkröte? Ruth ist festgefahren und sagt wieder Thomas Anders. Rea stimmt zu. Joko sagt Campino von den Toten Hosen.

20:58 Uhr: Zurück aus der Pause. Die Schildkröte singt „Adventure of a Lifetime“ von Coldplay. Die Jury lobt die Performance, aber gesanglich hat Schildi etwas geschwächelt.

20:46 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag. Die Schildkröte ist die nächste. Doch nach dem Indizien-Clip gibt es erstmal Werbung.

Wer ist der Flamingo: Bill Kaulitz oder Conchita Wurst?

20:41 Uhr: Die Jury ist hin und weg. Ist es Conchita Wurst? Joko nennt erstmals Thomas Hayo. Oder doch Bill Kaulitz?

20:35 Uhr: Der Flamingo ist dran. Er singt „You Are The Reason“ von Calum Scott und Leona Lewis. Damit scheint er nicht nur das Rateteam, sondern auch sich selbst zum Weinen zu bringen.

Wer steckt im Dinosaurier: Sasha oder Tim Mälzer?

20:26 Uhr: Der Dinosaurier macht den Anfang. Er singt ein Medley aus „Control“, „All the Single Ladies“ und „Umbrella“. Die Jury ist begeistert. Ist es Luke Mockridge? Oder doch Sasha? Joko Winterscheidt tippt auf Tim Mälzer.

20:24 Uhr: Matthias Opdenhövel erklärt den Ablauf des Abends: Alle vier Finalisten treten mit einem ersten Song an, dann voten die Zuschauer zum ersten Mal. Danach gibt es schon die Enthüllung. Dann singen die drei Weitergekommenen jeweils einen zweiten Song. Es folgen das Voting und die zweite Enthüllung, bevor es zum finalen Duell kommt.

20:16 Uhr: Alle Kostüme der vierten Staffel singen gemeinsam das Opening.

20:15 Uhr: Let the show begin!

„The Masked Singer“ 2021: Indizien und Tipps im Finale

Auch im Finale geben die Indizien-Clips nochmal einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Wer singt als Leopard? Wer performt als Schildkröte? Wer steckt dahinter?

„The Masked Singer“ 2021: Kostüme am 23.03.2021

In der letzten Live-Show sind noch vier Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 23.03.2021 auf die ProSieben-Bühne treten und um den Sieg von Staffel 4 singen, seht ihr hier:

Dinosaurier

Flamingo

Schildkröte

Leopard

„The Masked Singer“ 2021: Joko Winterscheidt unterstützt die Jury

Im Finale bekommt das Rateteam natürlich auch nochmal prominente Unterstützung. Er ist nicht der Monstronaut, dafür der Rate-Gast im großen „The Masked Singer“-Finale: Joko Winterscheidt nimmt heute Abend Platz neben Ruth Moschner und Rea Garvey. „Meine Enttäuschung darüber, dass ich nicht der Monstronaut bin, ist nach wie vor riesig. Umso mehr bin ich gespannt, ob ich unter einem der anderen Kostüme stecke“, erklärt der Moderator vor der Show. Ob er hilfreiche Tipps hat, wer sich in den letzten vier Kostümen verbirgt, zeigt sich schon bald.

„The Masked Singer“ 2021: Die Enthüllungen von Staffel 4

Die bisherigen Enthüllungen sorgten zum Großteil für völlige Überraschung bei den Zuschauern und auchim Rateteam. Wer bisher alles enthüllt wurde, erfahrt ihr hier:

