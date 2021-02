Es geht wieder los: Ab heute ist wieder sechs Wochen lang großes Rätseln angesagt. „The Masked Singer“ 2021 startet auf ProSieben und auch in Staffel 4 dürfen sich die Zuschauer auf zehn neue Undercover-Stars und zehn ausgefallene Kostüme freuen.

Moderator Matthias Opdenhövel verspricht vorab einen „großartigen Cast“ und „tolle Überraschungen“. Wir sind für euch dabei, wenn ab 20:15 Uhr Schildkröte, Flamingo und Co. zum ersten Mal auf die große Show-Bühne treten. Alle Infos zu den Auftritten, Indizien und natürlich die erste Enthüllung findet ihr hier im Live-Ticker zu Folge 1.

„The Masked Singer“: Carolin Kebekus ist Gastjurorin am 16.02.2021

2021 kehren diese beiden Juroren ins Rateteam zurück: Ruth Moschner und Rea Garvey werden in diesem Jahr wieder Folge für Folge miträtseln, nachdem sie in Staffel 3 als feste Jury-Mitglieder pausiert hatten.

Zum Auftakt der vierten Staffel hat ProSieben eine erfahrene Gastjurorin engagiert: Comedy-Star Carolin Kebekus nimmt auf dem dritten Ratestuhl Platz. In der vorigen Staffel war sie in Folge 3 an der Seite von Sonja Zietlow und Bülent Ceylan dabei und lag mit so manchem Tipp, wie etwa beim Frosch mit Wigald Boning, richtig.

Alle Infos rund um „The Masked Singer“ 2021