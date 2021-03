Wer ist raus? Wer steckt dahinter? Das sind die Fragen, die sich TV-Deutschland derzeit wieder jeden Dienstagabend stellt. „The Masked Singer“ 2021 ging am 02.03.2021 mit Folge 3 auf ProSieben weiter.

In Staffel 4 treten neue Undercover-Stars in ihren ausgefallenen Kostümen auf die große Bühne und versuchen, die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Am Ende jeder Folge gibt es die Auflösung: Einer der Kandidaten muss seine Maske abnehmen. Hier erfahrt ihr die aktuelle Demaskierung direkt im Anschluss an die Live-Show. Außerdem haben wir euch alle Enthüllungen von Staffel 4 auf einen Blick.

Enthüllung in Folge 3: Wer war das Quokka?

Folge 3 von „The Masked Singer" am 02.03.2021 waren noch acht Kandidaten im Rennen, die in zwei Vierkämpfen antraten. Jedes Kostüm performte einen Song. Wie gewohnt lag die Entscheidung bei den Zuschauern: Welche Kostüme überzeugten am meisten? Sieben Undercover-Stars kamen weiter, für einen war Schluss. Die dritte Enthüllung von „The Masked Singer" 2021 zeigte: Im Quokka steckte Schauspieler Henning Baum

Youtube Enthüllung in Folge 3

Auflösung in Folge 2: Das Einhorn ist raus

Folge 2 am 23.02.2021 traten die Undercover-Stars erneut auf die große Show-Bühne. Nach den neun Auftritten kamen acht Kandidaten weiter, für ein Kostüm endete das „The Masked Singer"-Abenteuer. Das Einhorn bekam die wenigsten Stimmen und musste seine Maske abnehmen. Die Enthüllung zeigte: Rea Garvey lag mit seiner Vermutung richtig. Es war Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick

Youtube Enthüllung in Folge 2

Demaskierung in Folge 1: Das Schwein wurde enthüllt

Folge 1 am 16.02.2021 erstmals auf die große ProSieben-Bühne, doch nur neun Kostüme kamen weiter. Für das Schwein hat es im Voting nicht gereicht. Es waren einige Namen und Vermutungen gefallen, doch am Ende hatte niemand recht – weder im Rateteam noch in der App. Das Schwein nahm seine Maske ab und der enthüllte Star war Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein

Youtube Die Enthüllung in Folge 1

