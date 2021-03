Wenn der Undercover-Star in Österreich enttarnt ist, geht das Rätseln am Abend danach in Deutschland weiter: Am Dienstag, 02.03.2021, läuft Folge 3 von „The Masked Singer“ 2021 auf ProSieben.

Auch in Staffel 4 rätseln die Jury und die TV-Zuschauer wieder, welche Promis in den Kostümen der Show stecken. Viele Indizien, zahlreiche Vermutungen und eine Enthüllung sind vorprogrammiert. Außerdem nimmt ein echter Hollywood-Experte Platz auf dem dritten Ratestuhl.

Sendetermine, Live-Stream und Wiederholung – wir haben euch die Ausstrahlung und sämtliche Infos zu „The Masked Singer“ 2021 im Überblick.

„The Masked Singer“ 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss für die neue Staffel ist am Dienstag, 16. Februar 2021 gefallen. Die Live-Shows laufen wie gewohnt zur Primetime auf ProSieben.

Das sind die Sendetermine von Staffel 4:

Folge 1: 16.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 23.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 02.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 09.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 16.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 23.03.2021 um 20:15 Uhr (Finale)

„The Masked Singer“ 2021: Wiederholung auf Sixx

Wer die Live-Shows am Dienstagabend verpasst hat, kann sich die Wiederholung aller Folgen auf Sixx anschauen. Dort laufen die Folgen immer mittwochs zur Primetime.

Das sind die Sendetermine der Wiederholungen:

Folge 1: 17.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 24.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 03.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 10.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 17.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 24.03.2021 um 20:15 Uhr (Finale)

„The Masked Singer“ 2021: Ganze Folge im Live-Stream

live im TV zu sehen sein. Ihr könnt die einzelnen Shows im Wie bisher werden die Folgen von „The Masked Singer“ nicht nurim TV zu sehen sein. Ihr könnt die einzelnen Shows im Live-Stream auf Joyn verfolgen.

Auf der Streamingplattform von ProSieben sind zudem alle Folgen auch noch im Nachhinein als Wiederholung verfügbar.

„The Masked Singer“ 2021: Indizien, Hinweise, Tipps

Wer steckt im Quokka? Wer verbirgt sich im süßen Flamingo-Kostüm und welcher Star tritt als Schildkröte auf die Bühne? Das Rateteam und die Zuschauer rätseln fleißig mit und versuchen die gegebenen Hinweise und Indizien von Staffel 4 zu kombinieren.

„The Masked Singer“ 2021: Enthüllungen

Die große Frage am Ende jeder Show ist natürlich: Wer wurde enthüllt? Das gilt natürlich auch in Staffel 4. Welcher Undercover-Star in der Auftaktfolge seine Maske abnehmen musste, erfahrt ihr hier:

„The Masked Singer“ 2021: Kostüme in Staffel 4

Nach Skelett, Anubis und Co. wird es natürlich auch in Staffel 4 neue Kostüme für die Undercover-Stars geben. In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf Schwein, Monstronaut und Schildkröte freuen.

Flamingo

Dinosaurier

Monstronaut

Einhorn

Quokka

Leopard

Küken

Stier

Schildkröte

Schwein

Wie die Masken 2021 aussehen und ausführliche Infos dazu, erfahrt ihr hier:

„The Masked Singer“ 2021 Jury: Das Rateteam in Staffel 4

Nach einer Staffel Pause als feste Jury-Mitglieder kehren Ruth Moschner und Rea Garvey als Rateteam zurück zur Show. Beide waren in Staffel 3 je einmal als Gastjuror dabei. Dieses Jahr rätseln sie nun in allen Folgen, welche Stars unter den neuen Masken stecken.

Ruth Moschner

Die Moderatorin ist für ihr großes Star-Telefonbuch bekannt. Wen würde Ruth Moschner gerne als Undercover-Stars in diesem Jahr sehen? „Ich wünsche mir Anke Engelke, Rolando Villazón oder Semino Rossi, Harald Schmidt und Iris Berben. Wieso soll man nur Weihnachten einen Wunschzettel schreiben? Seit Dieter Hallervorden und Veronica Ferres ist doch alles möglich. Ich bin so gespannt, wie ProSieben das noch toppen will.“

Rea Garvey

Der Sänger war in Staffel 3 als Gastjuror dabei, allerdings lief es für ihn nicht so gut: „Als Rategast in der dritten Staffel habe ich bei Vicky Leandros einen großen Fehler gemacht: Ich war überzeugt, dass unter der Maske eher eine Schauspielerin und keine Sängerin steckt. Und ich lag sooooo falsch! Manchmal ist es genauso schwer, im Rateteam zu tippen, wie unter einer Maske zu singen. Diesmal habe ich mir fest vorgenommen, beim Enträtseln der „Masked Singer“-Stars etwas besser zu sein“, erklärt Rea Garvey.

Ruth Moschner und Rea Garvey sind das feste Rateteam von „The Masked Singer“ 2021.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

„The Masked Singer“ 2021: Steven Gätjen ist Gastjuror in Folge 3

Unterstützung erhalten die beiden festen Juroren von einem wöchentlich wechselnden Gastjuroren. Nach Carolin Kebekus und Smudo nimmt in Folge 3 Steven Gätjen Platz auf dem Ratestuhl. „Ich liebe Entertainment und ‚The Masked Singer‘ ist für mich perfekte Unterhaltung: Spaß, Leidenschaft, Überraschung“, freut sich der Moderator auf die Show. Ist er auch gut vorbereitet? Könnte man sagen: „Ich habe mich die letzten Tage in einem schalldichten, dunklen Raum verschanzt, um meine Sinne zu schärfen. Ich wollte meine Augen für die Farbe und die großartigen Kostüme sensibilisieren und meine Ohren schärfen, damit mir auch kein Ton oder Stimmnuance verloren geht. Ich bin ready.“

Folge 1: Carolin Kebekus

Folge 2: Smudo

Folge 3: Steven Gätjen

Folge 4: noch nicht bekannt

Folge 5: noch nicht bekannt

Folge 6: noch nicht bekannt

„The Masked Singer“ Moderator Matthias Opdenhövel

Er ist seit Staffel 1 dabei und wohl selbst der größte Fan überhaupt: Moderator Matthias Opdenhövel wird natürlich auch die vierte Staffel von „The Masked Singer“ moderieren. Er gehört zu den wenigen Personen, die alle Undercover-Stars kennen: „Wir haben auch in dieser Staffel wieder einen großartigen Cast. Und es wird wieder tolle Überraschungen geben. Ganz dick versprochen.“

„The Masked Singer“ Shop: Kuscheltier und Co. kaufen

„The Masked Singer“ Shop in verschiedenen Variationen. Zudem sind auch noch einige Charaktere aus früheren Staffeln verfügbar. Für die Fans der neuen Kostüme gibt es eine gute Nachricht: Die Masken von Staffel 4 gibt es im offiziellenin verschiedenen Variationen. Zudem sind auch noch einige Charaktere aus früheren Staffeln verfügbar. Das Sortiment umfasst unter anderem folgende Produkte:

Hoodies, Pullis und Sweatshirts

Jutebeutel

Caps und Beanies

Kuscheltiere

Spiele

„The Masked Singer“ Podcast

Wer nicht genug von „The Masked Singer“ 2021 bekommen kann, hat Glück: Es gibt einen Podcast zur Show. Annemarie Carpendale und „Faultier“ Tom Beck sprechen immer mittwochs über die aktuelle Folge, ihre Vermutungen und aktuelle Hinweise. Zu hören gibt es den Podcast exklusiv auf FYEO.

„The Masked Singer“ Gewinner

In Staffel 1 sorgte der Astronaut von Anfang an für riesige Begeisterung beim Rate-Team und den Zuschauern. Max Mutzke steckte in dem Kostüm und holte sich den Sieg.

In Staffel 2 sang sich das Faultier in die Herzen des Publikums. Als der Star darunter seine Maske abnahm, kam die Überraschung: Es war Schauspieler Tom Beck!

In Staffel 3 war das Skelett von Anfang an der große Favorit. Die Sängerin sorgte Woche für Woche für Gänsehaut. Im Finale zeigte sich: Es war Sarah Lombardi.