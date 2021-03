Sieben Kandidaten, zehn Auftritte und eine völlig überraschende Enthüllung: Das war Folge 4 von „The Masked Singer“ 2021 am Dienstag, 09.03.2021. Wer steckt dahinter? Diese Frage wurde zumindest in einem Fall geklärt. Das Rateteam und die TV-Zuschauer rätselten wieder anhand der Indizien fleißig, welche Promis in den Kostümen stecken. Am Ende lagen jedoch alle komplett falsch!

Die Songs, Tipps und Vermutungen findet ihr in diesem Artikel zur vierten Live-Show. Außerdem erfahrt ihr natürlich, wer bei der Auflösung seine Maske abnehmen musste.

Enthüllung: Judith Rakers war das Küken

Kurz vor der Auflösung kommt das Rateteam nochmal zu Wort. Lena Gercke bleibt bei ihrem Tipp: Jella Haase. Ruth Moschner ist „total blank“ beim Küken. Ihre letzte Vermutung: Annette Frier. Rea Garvey nennt noch einmal Anna Loos. Liegen sie richtig? Wer steckt im Kostüm?

Die Enthüllung zeigt: Niemand hatte annähernd recht. Es ist Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers!

„Es war ein Ausflug in eine andere Welt und ich werde es niemals vergessen, dass ich hier mitmachen durfte“, erklärte die Moderatorin direkt nach ihrer Demaskierung.

Wer ist gestern bei „The Masked Singer“ rausgeflogen?

Nach einer letzten Werbung war es soweit: Matthias Opdenhövel verkündete die letzte Voting-Entscheidung des Abends. Wer ist raus? Welche beiden Wackel-Kandidaten sind im Halbfinale?

Der Stier war als erster der Wackler sicher weiter in der nächsten Show. Der Monstronaut kam ebenfalls weiter. Somit war das Küken raus!

„The Masked Singer“ 2021: Wer ist raus und wird enthüllt?

Die Zuschauer mussten sich wie gewohnt bis zur vierten Enthüllung von „The Masked Singer“ ein wenig gedulden.

Küken, Stier und Monstronaut zitterten und mussten ein zweites Mal performen. Sicher war nur, dass einer dieser Kandidaten am Ende enthüllt wird.

„The Masked Singer“ 2021: Wer ist im Halbfinale?

Nach dem Drei- und dem Vierkampf waren zunächst vier Kandidaten sicher im Halbfinale. Zwei Undercover-Stars kamen erst nach der zweiten Performance weiter.

Flamingo

Dinosaurier

Schildkröte

Leopard

Stier

Monstronaut

„The Masked Singer“ 2021: Duelle und Songs in Folge 4

Sieben Kandidaten waren noch in Folge 4 von „The Masked Singer“ dabei. In dieser Show traten sie in einem Drei- und einem Vierkampf an. Jeweils zwei Kandidaten pro Duell kamen durch das Zuschauer-Voting sicher weiter ins Halbfinale, die restlichen drei Kostüme mussten zittern. Sie traten ein zweites Mal an, bevor feststand, wer am Ende enthüllt wird.

Das waren die Duelle in Folge 4:

Duell 1: Dinosaurier vs. Küken vs. Flamingo

Duell 2: Stier vs. Schildkröte vs. Monstronaut vs. Leopard

(Die Duell-Gewinner sind gefettet.)

Das waren die Songs in Folge 4:

Dinosaurier: „Human“ von Rag’n’Bone Man

Küken: „Supergirl“ von Reamonn

Flamingo: „You Raise Me Up“ von Westlife und „These Boots Are Made For Walking“ von Nancy Sinatra

Stier: „Carmina Burana“ von Carl Orff und „Let It Go“ von Frozen

Schildkröte: „Who Wants To Live Forever“ von Queen

Monstronaut: Medley aus „Give It Away Now“ und „Can’t Stop“ von Red Hot Chili Peppers sowie „Careless Whisper“ von George Michael

Leopard: „Don’t Let The Sun Go Down on Me“ von George Michael und Elton John

Youtube Dinosaurier singt „Human“ von Rag’n’Bone Man

„The Masked Singer“ 2021: Indizien, Tipps, Vermutungen

Auch in Folge 4 gaben die Indizien-Clips wieder einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Wer singt als Schildkröte? Wer performt als Küken? Wer steckt dahinter?

„The Masked Singer“ 2021: Kandidaten am 09.03.2021

In der vierten Live-Show waren noch sieben Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 09.03.2021 auf die ProSieben-Bühne traten, seht ihr hier:

Dinosaurier

Küken

Flamingo

Stier

Schildkröte

Monstronaut

Leopard

„The Masked Singer“ 2021: Lena Gercke unterstützt die Jury

In Folge 4 bekam das Rateteam natürlich auch wieder prominente Unterstützung: In dieser Show nahm Lena Gercke Platz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey. „Ich freue mich schon sehr, live dabei zu sein. Als Zuschauerin vor dem TV fällt es mir oft sehr schwer zu erraten, wer unter den Masken steckt. Daher bin ich gespannt wie es ist, live im Studio mitzurätseln.“, erklärte das Model vor der Show und schwärmte: „Ich bin ein Riesen-Fan der Show und liebe grundsätzlich Formate, bei denen es um Musik geht.“

„The Masked Singer“ 2021: Die Enthüllungen von Staffel 4

Halbzeit bei „The Masked Singer“ 2021: Bislang liefen drei Live-Shows, folglich gab es bisher auch drei Enthüllungen.

Wer in den ersten drei Folgen rausgeflogen ist und enthüllt wurde, erfahrt ihr hier:

Weitere Infos rund um „The Masked Singer“ 2021