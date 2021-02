Eine Folge ist schon vorbei und noch tappen alle im Dunkeln: „The Masked Singer“ 2021 geht am heutigen Dienstagabend mit Folge 2 weiter. Wer steckt in Staffel 4 in den Kostümen? Diese Frage beschäftigt die Zuschauer und die Jury seit einer Woche. Indizien gab es in der ersten Show reichlich, aber wirklich konkrete Vermutungen hat bislang noch niemand.

Ab 20:15 Uhr treten Leopard, Quokka und Co. dann zum zweiten Mal auf die große Bühne. Ob das Rateteam dann schon bessere Tipps abgeben kann, wird sich zeigen. Wir sind für euch auch in Folge 2 wieder live dabei und haben euch alle Auftritte und News im Ticker.

Bis es soweit ist, könnt ihr euch nochmal alle bisherigen Indizien anschauen:

„The Masked Singer“ 2021: Folge 2 mit Gastjuror Smudo

„Ist es die da, die da, die da, die da, die?“ Das fragt sich in Folge 2 gewiss auch Smudo. Das Hip-Hop-Urgestein von den Fantastischen Vier ist der Gastjuror in der zweiten Show.

Zweimal wurde er bereits unter Kostümen vermutet. Jetzt muss er selbst raten. Der 52-Jährige ist sich allerdings nicht sicher, ob er in der Lage ist herauzufinden, wer hinter den Masken steckt. „Aber ich habe mich natürlich vorbereitet, die erste Show gesehen, schon ein paar Theorien entwickelt und weiß, was Phase ist“, kündigt Smudo zuversichtlich an.

