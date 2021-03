Halbfinale bei „The Masked Singer“ 2021: Am heutigen Dienstag kämpfen sechs Kandidaten um den Einzug ins Finale. Vier Kostüme kommen weiter, zwei werden heute Abend demaskiert. Somit gibt es am 16.03.2021 erstmals in der beliebten Musik-Rate-Show in der vorletzten Folge zwei Enthüllungen.

Natürlich werden auch im Halbfinale einige neue Indizien und Hinweise gezeigt, die die TV-Zuschauer und das Rateteam zum Rätseln bringen. Welche Vermutungen kommen neu auf? Hat die Gastjurorin hilfreiche Tipps? Das erfahrt ihr in diesem Artikel zur fünften Live-Show.

„The Masked Singer“ 2021: Enthüllung

Noch wurde im Halbfinale niemand enthüllt.

„The Masked Singer“ 2021: Wer ist im Finale?

Noch stehen die Finalisten nicht fest.

„The Masked Singer“ 2021: Duelle und Songs im Halbfinale

Sechs Undercover-Stars stehen im Halbfinale von „The Masked Singer“. Heute treten sie in zwei Dreikämpfen an. Die Sieger sind jeweils direkt im Finale, vier Kandidaten wackeln. Davon wird das Kostüm mit den wenigsten Stimmen enthüllt. Die drei anderen treten ein zweites Mal auf, bevor die Zuschauer auch hier voten, welche beiden im Finale sind und wer enthüllt wird.

Das sind die Duelle im Halbfinale:

Duell 1: Flamingo vs. Stier vs. Monstronaut

Duell 2: -

(Die Duell-Gewinner sind gefettet.)

Das sind die Songs im Halbfinale:

Flamingo: „You Give Love A Bad Name“ von Bon Jovi

Stier: „Can’t Help Falling in Love“ von Elvis Presley

Monstronaut: Medley aus „We Ain’t Goin’ Nowhere“ und „Bad Boys“

Dinosaurier: -

Schildkröte: -

Leopard: -

„The Masked Singer“ 2021: Indizien und Tipps im Halbfinale

Auch im Halbfinale gaben die Indizien-Clips wieder einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Wer singt als Leopard? Wer performt als Dinosaurier? Wer steckt dahinter?

„The Masked Singer“ 2021: Kostüme am 16.03.2021

In der fünften Live-Show sind noch sechs Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 16.03.2021 auf die ProSieben-Bühne traten, seht ihr hier:

Flamingo

Stier

Monstronaut

Dinosaurier

Schildkröte

Leopard

„The Masked Singer“ 2021: Katrin Bauerfeind unterstützt die Jury

Im Halbfinale bekommt das Rateteam natürlich auch wieder prominente Unterstützung: In dieser Show nimmt Katrin Bauerfeind Platz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey. „Erstmal ist es mir eine Ehre im Halbfinale zu sein! Ich bin live dabei, wenn gleich zwei Sänger demaskiert werden“, so die Moderatorin vorab. „Dann freu ich mich natürlich auf Ruth und Rea, weil die beiden sind ja wie ein sehr lange verheiratetes Paar, bei dem man zum Spieleabend eingeladen ist. Und natürlich bin ich sehr gespannt, womit Ruth klamottentechnisch ins Halbfinale einzieht. Für mich alles jetzt schon eine Serie von Highlights.“

„The Masked Singer“ 2021: Die Enthüllungen von Staffel 4

Halbzeit bei „The Masked Singer“ 2021: Bislang liefen drei Live-Shows, folglich gab es bisher auch drei Enthüllungen.

Wer in den ersten vier Folgen rausgeflogen ist und enthüllt wurde, erfahrt ihr hier:

Weitere Infos rund um „The Masked Singer“ 2021