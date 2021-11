Wenn im Finale der aktuellen Staffel von „The Masked Singer“ die letzten Masken fallen, müssen die Fans nicht traurig sein: Das große Rätseln geht noch in diesem Jahr auf ProSieben weiter! Am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigt der Sender eine Weihnachtsfolge. In „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“ treten drei neue Kostüme auf die große Bühne.

Wann genau läuft die Show? Welche Kostüme sind dabei? Wer sitzt in der Jury? Was bisher zur Special-Folge bekannt ist, erfahrt ihr hier.

„The Masked Singer Weihnachtsshow“: Sendetermin und Sendezeit

Die Weihnachtsfolge von „The Masked Singer“ läuft nicht wie die bisherigen Staffeln dienstags oder samstags. ProSieben zeigt das Special am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Primetime. Somit ist das der Sendetermin:

Sonntag, 26.12.2021 um 20:15 Uhr

Ob die Folge im TV wiederholt wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

„The Masked Singer Weihnachtsshow“: Stream

Wer keinen Fernseher hat, kann die Musik-Rate-Show wie gewohnt auch online verfolgen: Der Stream auf Joyn ist parallel zur Ausstrahlung verfügbar. Dort könnt ihr das Special auch im Nachhinein noch als Wiederholung sehen.

„The Masked Singer Weihnachtsshow“: Konzept

„I'm dreaming of a masked Christmas ...“ Für Fans des Formats hat ProSieben in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Das Special „The Masked Singer – die rätselhafte Weihnachtsshow“ verspricht den Fans große Unterhaltung und den gewohnten Rätselspaß: drei neue Kostüme, drei neue Undercover-Stars, drei Prominente im Rateteam, drei feierliche Enthüllungen und viele verrückte Überraschungen.

„The Masked Singer Weihnachtsshow“: Kostüme

ProSieben hat drei neue Masken für das Weihnachtsspecial angekündigt. Noch ist aber nicht bekannt, welche das sein werden. Sobald der Sender die Kostüme verrät, findet ihr diese hier.

„The Masked Singer Weihnachtsshow“: Jury

Jury hält sich der Sender noch bedeckt. Klar ist bisher nur, dass wie immer drei Promis am Ratepult Platz nehmen. Ob das feste Rateteam aus Auch bei derhält sich der Sender noch bedeckt. Klar ist bisher nur, dass wie immer drei Promis am Ratepult Platz nehmen. Ob das festeaus Ruth Moschner und Rea Garvey auch in der Weihnachtsfolge dabei sein wird, ist noch nicht bekannt.

„The Masked Singer Weihnachtsshow“: Moderator

Eins ist jetzt schon sicher: Matthias Opdenhövel wird nach fünf Staffeln „The Masked Singer“ auch die Weihnachtsshow am 26. Dezember moderieren. Die Idee dazu findet er äußerst gut: „Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle ‚The Masked Singer‘. Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?“

