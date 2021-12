„Zeig mir, wie du tanzt – und ich sag dir, wer du bist!“ Das ist das Motto der neuen Show „The Masked Dancer“, die demnächst in Deutschland startet. ProSieben zeigt das Spin-off der Erfolgsshow „The Masked Singer“ ab Januar 2022 zur Primetime.

Dann müssen die Zuschauer und das Rateteam sieben Undercover-Stars rein an ihren Bewegungen und ihrer Haltung erkennen. Welcher Promi verrät sich durch seine Gesten? Auf welchen Star deuten die Indizien hin? Das große Rätseln geht also schon bald weiter.

Alle Infos rund um Start, Ausstrahlung, Moderator und Konzept von „The Masked Dancer“ 2022 findet ihr hier in der Übersicht.

„The Masked Dancer“ 2022: Start in Deutschland

Nach fünf Staffeln von „The Masked Singer“ zeigt ProSieben jetzt erstmals „The Masked Dancer“. Der Startschuss für das neue Format fällt am Donnerstag, 6. Januar 2022, um 20:15 Uhr.

„The Masked Dancer“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Die erste Staffel von „The Masked Dancer“ umfasst vier Shows, die alle donnerstags live zur Primetime auf ProSieben gezeigt werden.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 06.01.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 13.01.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 20.01.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 27.01.2021 um 20:15 Uhr

„The Masked Dancer“ 2022: Stream

Wie gewohnt können Fans die Shows parallel zur Ausstrahlung im Live-Stream verfolgen. Auf Joyn stehen sie im Anschluss auch noch als Stream zum Nachschauen zur Verfügung.

„The Masked Dancer“ 2022: Konzept

In der vermutlich verrücktesten Tanzshow des Jahres treten sieben Undercover-Stars in ausgefallenen Kostümen auf die große Bühne. Anders als bei „The Masked Singer“ müssen sie allerdings nicht singen, sondern tanzen. Nach jeder Performance rätselt das dreiköpfige Rateteam anhand der Haltung, Gesten und Bewegungen, welcher Promi sich unter der Maske verbirgt. Wie auch im Schwesternformat wird es in jeder Folge Indizien zu den einzelnen Kandidaten geben. Am Ende jeder Folge wird mindestens ein Undercover-Star enthüllt.

„The Masked Dancer“ 2022: Rateteam

Bei „The Masked Dancer“ wird es auch ein dreiköpfiges Rateteam geben, das aus zwei festen Juroren und einem wöchentlich wechselnden Rategast besteht. Wer das prominente Rateteam sein wird, gibt ProSieben 2022 bekannt.

„The Masked Dancer“ 2022: Moderator Matthias Opdenhövel

Er ist seit der ersten Staffel von „The Masked Singer“ fester Bestandteil der Produktion. Und auch beim Spin-off ist er natürlich dabei: Matthias Opdenhövel moderiert „The Masked Dancer“ 2022 und freut sich schon jetzt auf das neue Format.

„Unter den Masken und Kostümen tanzen – das klingt erstmal ziemlich schwierig. Ist es auch. Sowohl fürs Performen, als auch fürs Raten“, gibt der Moderator zu. Er weiß aber auch: „Jeder hat unverkennbare Gesten oder Haltungen, die einen verraten können. Die Fans von Bülent Ceylan haben ihn ja alleine an der Fingerhaltung als Engel erkannt. Und die ‚The Masked Dancer‘-Masken lassen Konturen besser erkennen. Ich habe schon einige gesehen, sie sehen wieder überragend aus!“

„The Masked Dancer“ 2022: Kostüme

Noch hat ProSieben keine Kostüme vorgestellt. Sobald diese bekannt sind, findet ihr sie hier.