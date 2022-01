Die Tanzparty auf ProSieben geht weiter. In Runde zwei wagen sich wieder Stars aufs Parkett. Doch wer nur? Bei „The Masked Dancer“ wird inkognito performt. Am heutigen Donnerstag, 13.01.2022, läuft bereits Folge 2 der verrückten und bunten Live-Show. In diesem neuen Format müssen prominente Kandidaten in ihren ausgefallenen Kostümen tanzen und mit ihrer Performance überzeugen. Das Prinzip gleicht dem von „The Masked Singer“: Zu jedem Auftritt gibt es Indizien und Hinweise zum Star hinter der Maske. Dann ist es am Rateteam und den Zuschauern Vermutungen abzugeben.

Maus, Buntstift, Schaf – Die Frage ist: Wer steckt hinter dem Kostüm? Sicher ist nur eins, auch heute Abend wird es wieder eine Antwort darauf geben. Wer ist raus? Wir haben euch die zweite Enthüllung live und weitere Infos zu „The Masked Dancer“ im Überblick.

„The Masked Dancer“: Welche Maske wird enthüllt?

Noch müsst ihr euch bis zur heutigen Enthüllung von „The Masked Dancer“ ein wenig gedulden. Fest steht, vier der Kostüme müssen wackeln. Eng wird es für:

Buntstift

Zottel

„The Masked Dancer“ 2022 Kostüme: Wer ist weiter?

Wer kann in den zwei Dreikämpfen überzeugen? Die Zuschauer stimme für ihre Favoriten ab. Diejenigen in den Duellen mit den meisten Stimmen kommen direkt eine Runde weiter.

In Folge 3 sind diese Kandidaten dabei:

Affe

„The Masked Dancer“ 2022: Indizien und Vermutungen

Auch in der Tanz-Show liefern Indizien-Clips sowie Details auf der Bühne wichtige Tipps auf die Identitäten der Stars. Eine typische Bewegung vor jedem Auftritt soll zeigen, was der Promi unter dem Kostüm im Leben sonst so macht. Das Rateteam rätselt anhand der Hinweise fleißig, wer in den Kostümen stecken könnte und gibt Vermutungen ab. Welche Indizien ist bisher gibt und welche Namen schon gefallen sind, seht ihr hier.

Affe

Die Indizien zum Affen:

wurde im Dschungel geboren

wurde als Baby adoptiert

hat Rhythmus im Blut

Bongo Trommel

viele Caps

Hip-Hop-Performance

„Ich durfte schon einige Bühnen rocken“

Kennt schon alle Tanzlehrerinnen

Steht sonst auf der Bühne (fordert Applaus ein)

„Ihr Rotzlöffel“

GZSZ

Berliner Akzent

Die Vermutungen zum Affen:

Edin Hasanovic

Mark Forster

Özcan Cosar

Oli P. (Oliver Petszokat)

Raúl Richter

Julien Bam

Jörn Schlönvoigt

Buntstift

Die Indizien zum Buntstift:

Lametta

Teil der großen Ära der Schreibwaren

Herz

Staffelei

roter Vorhang

„Pünktlichkeit ist eine Tugend“

will raus aus der Schulbank

Französische Wörter und Akzent

„In Serie geht“

Drückt sich gut aus, achtet auf Wortwahl

Theater und Schauspiel

Roter Vorhang

Die Vermutungen zum Buntstift:

Ingo Zamperoni

Fabian Hambüchen

Hans Sarpei

Philipp Boy

Luca Hänni

Prince Damien

Thomas Hermanns

Joachim Llambi

Maus

Die Indizien zur Maus:

Mäuseloch ist unter einer Tanzschule

wollte nie Gesellschaftstanz tanzen

hört Spice Girls und Madonna

hat eigene Tanzgruppe gegründet: „Die Maus-Sisters“

Wäscheleine mit bunter Wäsche

tanzt Salsa

Box mit Käse

Gedicht von „Mausi Busch“

„Recht hab ich immer gern“

„Was ein Schauspiel“

VW Bus

Die Vermutungen zur Maus:

Martina Hill

Heidi Klum

Jana Pallaske

Laura Karasek

Bahar

Mandy Capristo

Maximum Power

Die Indizien zu Maximum Power:

Hometrainer-Fahrrad

Boxing-Gerät

10.000 Volt

Techno-Musik

spricht mit Akzent

Verbindung zu China und 2014

Sportskanone

zeigt mit Hand auf Publikum und ein Herz – Boyband

90’s

Paartanz

Die Vermutungen zu Maximum Power:

Detlef D! Soost

Eloy de Jong

Michael van Gerwen

Hans Klok

„Evil“ Jared Hasselhoff

Jay Khan

Schaf

Die Indizien zum Schaf:

Technik ist nicht sein Spezialgebiet

unpünktlich

kommt mit der Kamera nicht klar

hat eine große Familie

Das Schaf ist mehr als O.K.

K.O. und Läuten wie im Boxring

„Ich nehm’s sportlich“

Hüpfen

Bauernhof

Die Vermutungen zum Schaf:

André Rieu

Paul Panzer

Kai Pflaume

Jörg Pilawa

Henry Maske

Martin Schneider

Zottel

Die Indizien zum Zottel:

hat viralen Trend ausgelöst: zotteln

kommt aus Zottelhausen

tanzt zu „Shake it off“ von Taylor Swift

viel Energie

fühlt sich beobachtet

Früh aufgestanden

Schlafen und Aufwachen

„Ankündigungen sind mein Spezialgebiet“

Buchstaben (A,B,C)

„Hallo und herzlich willkommen“ – Moderation

„Ich liebe einen knackigen und gelungenen Einstieg“

Die Vermutungen zum Zottel:

Regina Halmich

Massimo Sinato

Maleika Mihambo

Joko Winterscheidt

Klaas Heufer-Umlauf

Rebecca Mir

Vanessa Mai

Lucy Diakovska

Ina Müller

Barbara Schöneberger

Riccardo Simonetti

„The Masked Dancer“: Rateteam am 13.01.2022

Wie beim Schwesternformat „The Masked Singer“ gibt es auch bei „The Masked Dancer“ ein dreiköpfiges Rateteam, das aus zwei festen Juroren und einem wöchentlich wechselnden Rategast besteht. Die feste Jury besteht aus dem Moderator Steven Gätjen und dem Sänger sowie Schauspieler Alexander Klaws.

In der zweiten Folge nimmt als Gastjurorin Johanna Klum auf dem Ratestuhl Platz.