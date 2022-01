Das große Rätseln auf ProSieben geht weiter: Am Donnerstag, 6. Januar 2022, startet das neue Format „The Masked Dancer“. In dem Spin-off der erfolgreichen Musik-Rate-Show „The Masked Singer“ müssen das Rateteam und die Zuschauer wieder fleißig rätseln, welche Promis in den Kostümen stecken. Dieses Mal geht es aber nicht um die Stimmen, sondern um die Bewegungen.

Wer sich hinter den Masken verbirgt, stellt sich in den vier Live-Shows heraus. Wie die Kostüme aussehen, erfahrt ihr aber schon vorher. Bisher sind vier von ihnen bekannt.

„The Masked Dancer“ 2022: Das sind die Kostüme

An der neuen Show nehmen sieben Undercover-Stars in sieben bunten, schrillen Kostümen teil. Im Vergleich zu den „The Masked Singer“-Outfits lassen diese Kostüme die Konturen der Kandidaten etwas besser erkennen. „Bei der Herstellung haben wir vermehrt Augenmerk daraufgelegt, dass die Masken superleicht sind, eine gute Sicht bieten und auch nicht die Atmung behindern“, erklärt Maskenbauerin Marianne Meinl.

Vier Masken sind bisher bekannt. Eine weitere wird im Rahmen der Pressekonferenz am Dienstag, 04.01.2022, vorgestellt. Zwei Kostüme treten dann erstmals bei der Auftaktshow auf die große Bühne.

Der Affe

Ein Kostüm der Show „The Masked Dancer“ ist der Affe. Mit einzigartigen Moves versucht er die Zuschauer für sich zu gewinnen. „Wenn der Affe den Beat hört, ist er nicht mehr zu bremsen, stürmt die Bühne und tanzt, was das Zeug hält.“

Der Affe

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Das Glühwürmchen

Weiter geht es mit dem Glühwürmchen. „Sehnsüchtig wartet das Glühwürmchen darauf, dass es Nacht wird, denn es ist ein echter Nachtschwärmer und leuchtet, wenn es tanzt“, heißt es zu dem niedlichen Insektenkostüm.

Das Glühwürmchen

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Maximum Power

Das dritte Kostüm stellt kein Tier dar, sondern ein ausgefallenes Science-Fiction-Wesen: Maximum Power. „Er kennt nur die Superlative und pulsiert voller Energie“, verspricht der Sender.

Maximum Power

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Die Maus

Die Maus ist eine echte Powermaus: Süß, aber auf keinen Fall schüchtern. Mit dem Schritt auf die „The Masked Dancer“-Bühne will sie das Image des scheuen Nagetiers hinter sich lassen. Am liebsten tanzt sie Power-Songs und ermutigt alle Maus-Mädchen selbstbewusst aufzutreten.