Das große Rätseln hat wieder begonnen! Die erste Live-Show von „The Masked Dancer“ läuft aktuell auf ProSieben. In dem neuen Format tanzen sieben prominente Kandidaten in ausgefallenen Kostümen. Wie bei „The Masked Singer“ gibt es vor jedem Auftritt Indizien zum Star hinter der Maske. Das Rateteam gibt seine Vermutungen ab und auch die Zuschauer rätseln natürlich fleißig, wer in den Kostümen stecken könnte.

Sicher ist nur: Eine Antwort gibt es bereits an diesem Abend. Wir haben euch die erste Enthüllung vom 06.01.2022 live und weitere Infos zu „The Masked Dancer“ im Überblick.

„The Masked Dancer“: Wer wird enthüllt?

Noch müsst ihr euch bis zur ersten Enthüllung von „The Masked Dancer“ ein wenig gedulden.

„The Masked Dancer“: Wer ist weiter? Wer muss zittern?

Nach dem ersten Vierkampf müssen die Zuschauer abstimmen. Zwei Kandidaten müssen zittern und das Voting am Ende abstimmen. Zwei Kostüme sind sicher weiter in der zweiten Live-Show.

Diese Kostüme sind weiter:

Affe

Zottel

Diese Kostüme müssen zittern:

Maus

Glühwürmchen

„The Masked Dancer“: Indizien und Vermutungen

Auch in der Tanz-Show liefern Indizien-Clips sowie Details auf der Bühne wichtige Tipps auf die Identitäten der Stars. Das Rateteam rätselt anhand der Hinweise fleißig, wer in den drei Kostümen stecken könnte und gibt Vermutungen ab.

Glühwürmchen

Die Indizien zum Glühwürmchen:

vier Sterne am Himmel

liebt die Dunkelheit und lange Nächte

bringt die Welt in der Nacht zum Strahlen

größter Fan des Monds

zwei unterschiedliche Augenfarben

tanzt langsamen Walzer

Die Vermutungen zum Glühwürmchen:

Palina Rojinski

Tahnee

Natascha Ochsenknecht

Affe

Die Indizien zum Affen:

wurde im Dschungel geboren

wurde als Baby adoptiert

hat Rhythmus im Blut

Bongo Trommel

viele Caps

Hip-Hop-Performance

Die Vermutungen zum Affen:

Edin Hasanovic

Mark Forster

Özcan Cosar

Maus

Die Indizien zur Maus:

Mäuseloch ist unter einer Tanzschule

wollte nie Gesellschaftstanz tanzen

hört Spice Girls und Madonna

hat eigene Tanzgruppe gegründet: „Die Maus-Sisters“

Wäscheleine mit bunter Wäsche

tanzt Salsa

Box mit Käse

Gedicht von „Mausi Busch“

„Recht hab ich immer gern“

Die Vermutungen zur Maus:

Martina Hill

Heidi Klum

Jana Pallaske

Laura Karasek

Bahar

Mandy Capristo

Zottel

Die Indizien zum Zottel:

hat viralen Trend ausgelöst: zotteln

kommt aus Zottelhausen

tanzt zu „Shake it off“ von Taylor Swift

Die Vermutungen zum Zottel:

Regina Halmich

Massimo Sinato

Maleika Mihambo

Joko Winterscheidt

Klaas Heufer-Umlauf

Rebecca Mir

„The Masked Dancer“: Kostüme am 06.01.2022

In der ersten Live-Show sind sieben Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 06.01.2022 auf die ProSieben-Bühne treten, seht ihr hier:

Glühwürmchen

Affe

Maus

Zottel

Maximum Power

Buntstift

„The Masked Dancer“: Rateteam am 06.01.2022

Wie beim Schwesternformat „The Masked Singer“ gibt es auch bei „The Masked Dancer“ ein dreiköpfiges Rateteam, das aus zwei festen Juroren und einem wöchentlich wechselnden Rategast besteht. Die feste Jury besteht aus dem Moderator Steven Gätjen und dem Sänger sowie Schauspieler Alexander Klaws.

In der ersten Folge nimmt eine sehr erfahrene „The Masked Singer“-Jurorin als Gastjurorin auf dem Ratestuhl Platz: Ruth Moschner unterstützt ihre beiden Kollegen mit bestem Rate-Wissen.