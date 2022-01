Das Rätseln auf ProSieben neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstag, 27.01.2022, läuft das große Finale von „The Masked Dancer“ 2022. Vier Kandidaten versuchen ein letztes Mal, die Zuschauer und das Rateteam von sich zu überzeugen. Sicher ist: Am Ende fallen alle Masken!

Wer ist raus? Wer steckt dahinter? Als Erstes muss der Undercover-Star in der Maus seine Maske abnehmen. Wir haben euch alle Enthüllungen aus dem Finale und weitere Infos zu „The Masked Dancer“ 2022 im Überblick.

Maus ist raus: Was Wolke Hegenbarth zur Enthüllung sagt

„Es war vor allem warm“, lacht Wolke Hegenbarth auf die Frage hin, wie sie die Zeit als Maus empfunden hat. Nach der Enthüllung gibt sie zu: „Es war 50:50 schön und anstrengend.“ Danach zeigt sie noch einmal ihren Bollywood-Tanz ohne Maus-Kopf.

„The Masked Dancer“: Die Enthüllung der Maus

Wolke Hegenbarth oder Felicitas Woll? Das Rateteam ist sich nicht ganz einig, wer im Maus-Kostüm steckt. Es steht 2:1 für die erstgenannte Schauspielerin. Die Zuschauer tippen ebenfalls auf sie. Liegen sie richtig?

Die Maus lässt sich Zeit damit, ihre Maske abzunehmen. Der große Moment zeigt dann: In der Maus steckt tatsächlich Wolke Hegenbarth!

„The Masked Dancer“: Wer ist raus?

Im Finale gibt es zwei Duelle, an deren Ende der Verlierer direkt rausfliegt. Den Anfang machten Affe und Maus. Nach dem Zuschauer-Voting ist klar: Die Maus ist raus. Somit muss der Undercover-Star im Maus-Kostüm als Erster seine Maske abnehmen.

„The Masked Dancer“: Kostüme im Finale am 27.01.2022

In der vierten Live-Show, also dem großen Finale, sind noch vier Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 27.01.2022 auf die ProSieben-Bühne treten, seht ihr hier:

Affe

Buntstift

Maus

Zottel

„The Masked Dancer“: Rateteam im Finale am 27.01.2022

Wie beim Schwesternformat „The Masked Singer“ gibt es auch bei „The Masked Dancer“ ein dreiköpfiges Rateteam, das aus zwei festen Juroren und einem wöchentlich wechselnden Rategast besteht. Die feste Jury besteht aus dem Moderator Steven Gätjen und dem Sänger sowie Schauspieler Alexander Klaws.

Für das Finale der aktuellen Staffel nimmt die Gans Platz auf dem Ratestuhl: Yvonne Catterfeld, die das Weihnachtsspecial gewonnen hat, ist in der letzten Live-Show als Rategästin dabei.

„The Masked Dancer“ 2022: Alle Enthüllungen im Überblick

Wer steckt dahinter? Diese Frage beschäftigt TV-Deutschland seit der ersten Folge des neuen Formats. Welche Promis in den bunten Kostümen steckten, erfahrt ihr in folgenden Artikeln zu den Enthüllungen: