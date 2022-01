Am Donnerstag, 20.01.2022, lief bereits die dritte Live-Show von „The Masked Dancer“ auf ProSieben. Im Halbfinale des neuen Formats traten noch fünf Undercover-Stars in ihren ausgefallenen Kostümen an. Wer konnte mit seinen Tänzen überzeugen und ist im Finale? Und wer ist raus?

Am Ende hat es für einen Kandidaten nicht gereicht. Lagen die Zuschauer und das Rateteam mit ihren Vermutungen richtig? Wir haben euch die dritte Enthüllung und weitere Infos zu „The Masked Dancer“ 2022 im Überblick.

Maximum Power ist raus: Was Eloy de Jong zur Enthüllung sagt

Eloy de Jong steckte im Maximum Power-Kostüm und wurde in der dritten Live-Show demaskiert. Nachdem er seine Maske abnehmen durfte, strahlte der Sänger über beide Ohren: „Es war alles gut! Ich liebe tanzen!“ Weiter erzählte er wie viel Spaß er hatte und wie spannend er die Show findet und lobte das Team. „Ich bin eigentlich ganz happy, dass endlich das Ding weg kann“, sagte Eloy und hob dabei seine Maske hoch. Aus seinem näheren Umfeld hat der Sänger auch dem ein oder anderen verraten, dass er Teil der Show ist: „Mein Partner natürlich, dann haben wir es letzte Woche auch unserer Tochter Indy erzählt. Sie hat einen kleinen Vertrag unterschrieben. Sie ist zehn Jahre alt, aber sie hat es gut gemacht glaub ich“, lachte er. Für den Sänger war „The Masked Singer“ so ein tolles Erlebnis und großes Abenteuer, dass er jemanden gebraucht hat, mit dem er es teilen konnte.

„The Masked Dancer“ Enthüllung: ist Maximum Power

Eloy de Jong, Benjamin Boyce oder doch Rae Garvey? Das Rateteam war sich nicht ganz einig, welcher Star unter der Maske von Maximum Power steckt. Lag jemand vom Rateteam richtig? Ja!

Die Enthüllung zeigte: Maximum Power wurde nicht an seinen Dance-Moves erkannt, sondern seine Stimme hat ihn verraten: „Wir haben vor zwei Jahren eine TV-Show zusammen gemacht. Ich durfte der Gastgeber sein und ich hatte dich lange im Talk. Und es ist doch eigentlich Ironie des Schicksals, dass es ums Tanzen geht, aber ich dich trotzdem am Sprechen erkenne. Ich hab den Akzent kurz gehört und hatte dich direkt vor Augen“. Alexander Klaws hatte mit seiner letztenVermutung recht: Im Kostüm steckte Eloy de Jong.

„The Masked Dancer“ 2022: Eloy de Jong war Maximum Power.

„The Masked Dancer“: Wer ist raus?

Nachdem die Wackel-Kandidaten einen zweiten Tanz gezeigt haben, mussten die Zuschauer erneut abstimmen. Am Ende erhielt Maximum Power die wenigsten Stimmen und ist somit raus.

„The Masked Dancer“ 2022: Wer ist im Finale?

Im Halbfinale mussten die Wackler erstmals einen zweiten Tanz präsentieren. Diejenigen, die die Zuschauer direkt überzeugen konnten, kamen gleich weiter.

Im Finale sind diese Kandidaten dabei:

Maus

Affe

Buntstift

Zottel

„The Masked Dancer“: Kostüme am 20.01.2022

In der dritten Live-Show, also dem Halbfinale, waren noch fünf Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 20.01.2022 auf die ProSieben-Bühne traten, seht ihr hier:

Affe

Buntstift

Maus

Maximum Power

Zottel

„The Masked Dancer“: Rateteam am 20.01.2022

Wie beim Schwesternformat „The Masked Singer“ gibt es auch bei „The Masked Dancer“ ein dreiköpfiges Rateteam, das aus zwei festen Juroren und einem wöchentlich wechselnden Rategast besteht. Die feste Jury besteht aus dem Moderator Steven Gätjen und dem Sänger sowie Schauspieler Alexander Klaws.

In der dritten Folge kehrte der Teddy zurück ins berühmte Rate-Studio: Annemarie Carpendale nahm als Gastjurorin auf dem Ratestuhl Platz.