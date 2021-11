Geheimhaltung ist alles bei „The Masked Singer“ 2021. Doch auch an diesem Samstagabend, 06.11., wird wieder live eine Maske fallen. Sieben Undercover-Stars wagen sich in Folge 4 als Mops, Mülli Müller, Axolotl und Co. auf die Bühne und performen in aufwändigen und ausgefallenen Kostümen einen Song. Dabei geht es um den Einzug ins Halbfinale.

Das Rateteam und TV-Deutschland spekulieren vor der Demaskierung anhand der gegebenen Indizien schon fleißig, welche Promis in den Kostümen stecken könnten. Ob sie mit ihren Vermutungen richtig liegen? Die vierte Auflösung von Staffel 5 folgt schon bald. Hier bekommt ihr alle Infos zur vierten Live-Show sowie zur aktuellen Enthüllung.

„The Masked Singer“ 2021: Wer wird enthüllt?

Noch müsst ihr euch bis zur vierten Enthüllung von „The Masked Singer“ Staffel 5 ein wenig gedulden. Zuvor geht es in einen Dreikampf und einen Vierkampf. Fest steht nach den ersten Auftritten an diesem Samstagabend allerdings schon, wer wackelt. Zittern bis zur endgültigen Entscheidung muss bisher:

Phönix

Mops

Axolotl

„The Masked Singer“ 2021: Wer ist weiter?

Die Zuschauer voten wie gewohnt für ihre Favoriten. Vier Masken schaffen es direkt ins Halbfinale. Welche Kostüme die meisten Stimmen bekommen haben und somit in der nächsten Woche in Folge 5 dabei sind, seht ihr hier:

Raupe

Teddy

Heldin

Mülli Müller

„The Masked Singer“ 2021: Indizien, Tipps, Vermutungen

Bisher hat es schon einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars gegeben. Und auch in Folge 4 liefern die Indizien-Clips wieder wichtige Tipps. Wer singt im Axolotl? Wer performt als Raupe? Wer steckt dahinter? Alle Indizien und Vemutungen im Überblick:

„The Masked Singer“ 2021: Kandidaten am 06.11.2021

In der vierten Live-Show sind sieben Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 06.11.2021 auf die ProSieben-Bühne treten, seht ihr hier:

Axolotl

Heldin

Mops

Mülli Müller

Phönix

Raupe

Teddy

„The Masked Singer“ 2021: Thore Schölermann unterstützt Jury

Folge 4 bekommt das Rateteam wie gewohnt prominente Unterstützung: Am diesem Samstag nimmt Thore Schölermann Platz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey

„The Masked Singer“ 2021: Enthüllungen von Staffel 5

Wer wurde in der aktuellen Staffel bereits enthüllt? Welche Undercover-Stars mussten ihre Maske abnehmen? Die Auflösung von Staffel 5 sowie alle Enthüllungen von „The Masked Singer“ findet ihr hier:

