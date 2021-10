„The Masked Singer“ 2021 ist laut, bunt und live auf ProSieben gestartet. In Folge 1 traten am Samstag, 16.10.2021, zehn neue Kostüme auf die große Bühne und performten jeweils einen Song. Nach dem ersten Zuschauer-Voting mussten vier Kandidaten zittern. Am Ende hat es nicht für die heiße Chili gereicht! Die große Frage: Wer steckt dahinter?

Das Rateteam und die Zuschauer rätselten anhand der bisherigen Indizien fleißig, wer die Undercover-Stars der Herbst-Staffel sind. Alle Tipps und Vermutungen findet ihr in diesem Artikel zur ersten Live-Show. Außerdem erfahrt ihr natürlich die Auflösung, wer bei der heutigen Enthüllung seine Maske abnehmen musste.

Enthüllung: Jens Riewa war die Chili!

Jorge González, Michael Mittermeier, Horst Lichter, Mirko Nontschew – das Rateteam war sich überhaupt nicht einig, wer im roten Chili-Kostüm steckt.

Hat jemand aus der Jury richtig getippt oder lagen alle falsch? Die Chili hat ihr Kostüm abgenommen und die Enthüllung zeigte: Die Chili war Jens Riewa!

Wer ist bei „The Masked Singer“ rausgeflogen?

Nach den ersten Abstimmungen mussten insgesamt vier Kostüme von „The Masked Singer“ zittern. Die Zuschauer haben ein weiteres Mal gevotet. Chili, Teddy, Hammerhai und Stinktier standen zur Auswahl.

Wer hat die wenigsten Stimmen bekommen und ist damit in Folge 1 ausgeschieden? Die Antwort lautet: Die Chili ist raus!

„The Masked Singer“ 2021: Diese Kostüme sind weiter

Die Zuschauer voten wie gewohnt für ihre Favoriten. Aus jeder Fünfer-Gruppe kamen drei Kandidaten direkt weiter in die nächste Show. Von den Zitter-Kandidaten kamen drei ebenfalls weiter.

In Folge 2 sind:

Mops

Mülli Müller

Axolotl

Raupe

Heldin

Phönix

Teddy

Stinktier

Hammerhai

„The Masked Singer“ 2021: Songs in Folge 1

Zehn Kandidaten wagen den Schritt auf die große ProSieben-Bühne. Die Undercover-Stars traten in der Auftaktfolge in zwei Fünfer-Gruppen an. Jeder von ihnen performte einen Song.

Das waren die Songs in Folge 1:

Mülli Müller: Medley „Hot in Here“

Axolotl: „Oops I did it again“

Mops: „Unbreak My Heart“

Chili: „Feel The Heat of the Night“

Teddy: „Love Me“

Raupe: „Rollin on the River“

Phönix: „Firestarter“

Hammerhai: „Sledgehammer“

Stinktier: „I Like Chopin“

Heldin: „Smells Like Teen Spirit“

„The Masked Singer“ 2021: Indizien, Tipps, Vermutungen

In der ersten Folge gaben die Indizien-Clips direkt einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Wer singt im Teddy? Wer performt als Heldin? Welcher Promi steckt im Axolotl? Die Vermutungen und mehr findet ihr hier:

„The Masked Singer“ 2021: Kandidaten am 16.10.2021

In der ersten Live-Show waren zehn Kandidaten dabei. Welche Kostüme am 16.10.2021 auf die ProSieben-Bühne traten, seht ihr hier:

Mülli Müller

Axolotl

Mops

Chili

Teddy

Raupe

Phönix

Hammerhai

Stinktier

Heldin

„The Masked Singer“ 2021: Alvaro Soler unterstützt Jury

In Folge 1 bekam das Rateteam wie gewohnt prominente Unterstützung: Am 16.10.2021 nahm zum allerersten Mal Alvaro Soler Platz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey. „Ich freu mich sehr, zum ersten Mal bei ‚The Masked Singer‘ dabei zu sein und gemeinsam mit Ruth und Rea im Rateteam mir den Kopf zu zerbrechen, welche Stars unter den Masken stecken. In den letzten Staffeln wurde auch ich unter einer der Masken vermutet. Ich glaube es wird super unterhaltsam, aber auch sehr schwierig, hier richtig zu liegen“, so der Sänger vorab.

„The Masked Singer“ 2021: Enthüllungen von Staffel 5

Bisher gab es erst eine Enthüllungen in Staffel 5.

Weitere Infos rund um „The Masked Singer“ Staffel 5