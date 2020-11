Die Luft für die verbleibenden Undercover-Stars von „The Masked Singer“ 2020 wird immer dünner – und das liegt nicht an ihren Kostümen. Am heutigen Montag, 16. November, steht das Halbfinale von Staffel 3 an und nur noch sechs Promis sind dabei.

Was singt das Alien heute? Wird das Skelett wieder alle mit einer rockigen Interpretation umhauen? Und wer fliegt am Ende raus und wird kurz vor dem Finale enthüllt? All das zeigt sich ab 20:15 Uhr. Wir sind für euch dabei und tickern live.

„The Masked Singer“ 2020: Rea Garvey ist Gastjuror im Halbfinale

Der heutige Gastjuror im Halbfinale ist Rea Garvey. Mit Gesang kennt er sich aus, mit großen Auftritten auf großen Bühnen kennt er sich aus – aber hat er auch hilfreiche Tipps, welche VIPs in den Kostümen stecken?

Bis die Show losgeht, könnt ihr selbst nochmal alle Indizien zu den verbleibenden sechs Undercover-Stars anschauen.

Alle Infos rund um Staffel 3 von „The Masked Singer“: