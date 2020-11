Das Halbfinale von „The Masked Singer“ 2020 ist vorbei. Ausnahmsweise lief die ProSieben-Show an einem Montag. Ein vorletztes Mal gab es neue Indizien, Auftritte und eine weitere Enthüllung. Fünf Undercover-Stars stehen im Finale von Staffel 3.

Wann läuft die letzte Folge und wo könnt ihr sie im Livestream verfolgen? Die Übertragung von „The Masked Singer“ sowie das Rateteam und der letzte Gastjuror im Überblick.

Die neue „The Masked Singer“-Staffel läuft dienstags live zur Primetime aus Köln – mit einer Ausnahme: Zum Halbfinale dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits einen Abend früher rätseln, welche Stars unter den Masken stecken und ihre Favoriten in das Finale wählen.

Alle Sendetermine und Sendezeit auf ProSieben auf einen Blick:

Auf der Streamingplattform von ProSieben sind auch im Nachhinein noch alle Folgen als Wiederholung verfügbar.

In Folge 2 musste seine Maske abnehmen.

Auch in dieser Staffel gibt es vor den Auftritten diverse Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Ein Schrottplatz, ein Kiosk in Köln, diverse Ziffern und Kirsch-Ohrringe sollen dem Rateteam und den Zuschauern dabei helfen, den Promis auf die Schliche zu kommen.

Auch in dieser Staffel dürfen die Zuschauer wieder gemeinsam mit der Jury rätseln, wer unter den aufwändigen Masken steckt. Im Herbst werden Moderatorin Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey allerdings nicht dabei sein. Die beiden festen Juroren werden aussetzen, um dann im Frühjahr 2021 wieder Vollgas auf den Rate-Stühlen geben zu können. Neben zwei festen Juroren wird es pro Folge einen wechselnden Gastjuroren geben.

In der Herbst-Staffel gibt es zwei Wiedersehen mit ehemaligen Kandidaten. Der erste bestätigte Juror ist Bülent Ceylan. Der Comedian hatte als Heavy-Metal-Engel in der ersten Staffel für Aufsehen gesorgt und war im Frühjahr bereits als Gastjuror dabei.

Eine Moderatorin wird zum Rate-Häschen: Den Platz neben Ceylan nimmt Sonja Zietlow ein. Im Frühjahr irritierte sie im blumigen Hasenkostüm besonders Rea Garvey. Sie landete auf Platz 4 der zweiten Staffel.

In dieser Staffel werden wieder in jeder Folge Gastjuroren das Rateteam unterstützen.

Für jede Staffel werden zehn neue, äußerst aufwändige Gewänder samt Maske kreiiert. ProSieben verrät erst wenige Wochen und Tage vor dem Start, welche Kostüme dabei sein werden.

Mehrere hundert Stunden Handarbeit stecken in den einzelnen Kostümen. Alle Infos zu den neuen Masken findet ihr hier:

Mit der prämierten Show „The Masked Singer“ ab dem Dienstag, 20. Oktober 2020 startet auch wieder das große Raten in Deutschland. Mit zehn neuen Masken, mit zehn neuen Stars, mit einem neuen Rateteam und natürlich geht es nur um die eine Frage: Welcher Star steckt unter der Maske?

In der Musikshow treten zehn Stars aus allen möglichen Lebensbereichen wie etwa Musik, Politik, Sport oder Film in aufwendigen Ganzkörper-Kostümen mit einem Song auf. Jeder Undercover-Star gibt vor seinem Auftritt in einem Clip mit verzerrter Stimme Hinweise auf seine Identität. Das größte Indiz ist dann der Live-Auftritt - der einzige Moment, in dem die echte Stimme zu hören ist.