Fünf Shows von Staffel 3 sind vorbei, am Dienstagabend läuft das große Finale von „The Masked Singer“ 2020. Jede Woche gab es neue Indizien und Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Und mindestens genauso oft gab es neue Tipps und Vermutungen für die Promis im Nilpferd, Anubis und Co.

Am 24. November geht das große Rätseln beim Rateteam und den Zuschauern ein letztes Mal weiter.

„The Masked Singer“: Indizien, Tipps und Hinweise von Staffel 3

Fünf Promis stehen im Finale von „The Masked Singer“ und haben noch die Chance auf den Sieger-Pokal. Das sind die Indizien und Hinweise.

Indizien Alien

Das Alien ist mit über zwei Metern das größte Kostüm, trotzdem wiegt es nur drei Kilo. Der männliche Star darunter muss also nicht schwer tragen.

Absturz auf dem Schrottplatz

hat geräuschempfindliche Ohren

„Ich mag Musik nur, wenn sie nicht zu laut ist.“

mag Farbe Rosa

spielt mit einem Tischtennisschläger

folgt dem Monsterchen zu McDonalds

Monsterchen sagt „Alien Freund“

Commodore 64

kaputte Ampel

McDonalds-Werbung und Monsterchen-Plakat

fährt gerne Fahrrad

muss noch in die Schule zum Lernen

Verwirrte Sprache à la Yoda

vermisst sein Zuhause

Schwarz-Weiß-Fernseher

muss zweite Sprache lernen

ist wieder solo und bastelt sich deshalb aus einem Kühlschrank einen Freund mit rotem Plüschherz

liebt lustig sein

Bolivien-Reiseführer

Hula Hoop Ring

singt für seine Mama

vermisst seine Geschwister

sammelt galaktische Punkte für sein Vielflieger-Programm

Stehauf-Alien

Ziffernkombination 182-04

hat Talent klassisch entdeckt

singt „I wanna know what love is“ von Foreigner in Folge 1

singt „Alien“ von Dennis Lloyd in Folge 2

singt „Perfect“ von Ed Sheeran in Folge 3

singt „Wrecking Ball“ von Miley Cyrus in Folge 4

singt „Quando Quando Quando“ im Halbfinale

Das Rateteam tippte bislang auf Luke Mockridge, Wayne Carpendale oder Ross Anthony. In Folge 3 fallen die Namen Sascha Vollmer und Sebastian Krumbiegel. In Folge 4 kommen Tim Bendzko und Rolando Villazón ins Spiel. Im Halbfinale nennt das Rateteam Alec Völkel, Hape Kerkeling und Clueso. Vor dem Finale schwankt die Community zwischen Luke Mockridge und Alec Völkel.

Es gab bereits einige Hinweise auf die Identität des Alien-Promis.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Anubis

Der Anubis hat ein edles Outfit. Seine Ohren sind jeweils einen halben Meter lang, alles in allem muss der männliche Undercover-Star zwölf Kilo mit sich herumschleppen.

altägyptischer Gott

hat Thron doppelt bestiegen

sein Zuhause ist ein Museum

im Museum sieht man eine David-Statue und einen Wischmopp

hat die wildesten Abenteuer geschrieben

„Mit den großen Ohren höre ich einfach alles.“

„Ich stehe seit 1002 Jahren 126 Tagen 20 Stunden 09 Minuten im Mittelpunkt.“

„Mein ganzes Leben wird den Leuten erzählt, wer ich bin.“

„Diese Reise führt mich an einen Ort, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich den Mut aufbringe, ihn zu betreten.“

„Manchmal muss man zurückblicken, um vorwärts zu kommen.“

„Ich habe immer einen anderen Weg gesucht, als den, den das Schicksal vorgegeben hat.“

„Sobald es dunkel wird und die Lichter ausgehen, schlägt mein Herz höher. Eine magische Zeit. Jetzt fühle ich mich lebendig und kann meine verborgenen Talente zeigen.“

legt Platte auf und tanzt

kratzig-rauchige Stimme

singt „They don't care about us“ von Michael Jackson in Folge 1

singt „Legendary“ von Welshly Arms in Folge 2

singt ein Backstreet-Boys-Medley in Folge 3

singt „It’s My Life“ von Bon Jovi in Folge 4

singt „Rooftop“ von Nico Santos im Halbfinale

spricht von „Reise um die Welt“

nachts erwecken die Götter ihn zum Leben

„Im Museum fühlte ich mich oft einsam und allein. Bei ‚The Masked Singer’ fühle ich mich lebendiger denn je.“

will Geschichte schreiben, das liegt in seiner DNA

Heldenreise ist noch nicht vollendet

sein Ziel: gewinnen

Schreibmaschine

der Auserwählte

gemeinsam mit seinem besten Freund hat er rund um den Globus neue Welten erschaffen und neue Abenteuer erlebt

die beiden sind keinem Duell aus dem Weg gegangen

Florian David Fitz, Dominic Saleh-Zaki oder Thomas Anders tippte das Rateteam in Folge 1. In Folge 2 fielen die Namen Joko Winterscheidt, Elyas M'Barek oder Oli P. In Folge 3 kamen Jan Josef Liefers und Axel Stein dazu. In Folge 4 nannte das Rateteam die Namen Jürgen Vogel und Paul Janke, außerdem wird immer wieder Klaas Heufer-Umlauf genannt. Im Halbfinale fallen die Namen Oli P. und Henning Baum. Vor dem Finale sind sich die Zuschauer auch nicht einig: Klaas oder doch Elyas M’Barek?

Wer steckt wohl im Kostüm des Anubis?

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Erdmännchen

Es war die erste große Überraschung der dritten Staffel, als zum angekündigten weiblichen Erdmännchen noch ein Partner auftauchte. Das erste Duo der „The Masked Singer“-Geschichte.

Frau Erdmann trägt ein buntes Kleid und eine gelbe Schürze

Kiosk in Köln: „Wenn ich morgens meinen Kiosk öffne, habe ich das Gefühl, im Paradies zu sein.“

verkauft „die tägliche Dosis News“

trägt Kirschen als Ohrringe

„Dirty Dancing“-Fan

liest Klatsch und Tratsch

Verweis auf Hit-Radio 201,6

Herr Erdmann trägt Handwerker-Kleidung

aktuelle Temperatur: 6 Grad

„Gemeinsam sind wir stark“

singen den Song „Time of my Life“ in Folge 1

singen „A Whole New World“ in Folge 2

singen „Pretty Woman“ in Folge 3

singen „I Want To Break Free“ in Folge 4

singen „Breaking Me“ und „Senorita“ im Halbfinale

Herr Erdmann ist der Lebensretter von Frau Erdmann

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir...pssst, was redest du da?“

teilen oft nicht denselben Humor

klare Aufteilung im Bau

Herr Erdmann mag Gummibärchen

er spricht von Liebesinsel

sie bringt den Müll raus

roter Teppich

Stärke von Frau Erdmann Gebäck/backen

Putz-Performance mit Staubsauger

Herr Erdmann entspannt bei der Arbeit

Herr Erdmann grillt Würstchen

für Frau Erdmann wäre es das Größte, auf allen Titelblättern zu stehen

Herr Erdmann ist eine Tratschtante

Sie hat immer das letzte Wort

Sie hat seine Lieblingstasse kaputt gemacht

Live-Indiz: Krone, streuen Puderzucker auf einen Gugelhupf, „Hakuna Matata“ und „Ich glaube, du brauchst einen Arzt.“

Das Rateteam tippte bisher auf: Ina Müller und Johannes Oerding, „The Taste“-Moderatorin Angelina Kirsch und TV-Koch Alexander Herrmann sowie Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig. In Folge 3 wurden Heiner und Viktoria Lauterbach genannt, aber auch Annemarie und Wayne Carpendale. In Folge 4 tauchten weiter die Namen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf. Aber auch Jana Ina und Giovanni Zarrella sowie Jana und Thore Schölermann. Neu im Halbfinale genannt wurden Marlene Lufen und Matthias Killing sowie Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen.

Die Erdmännchen sind das erste Duo bei „The Masked Singer“.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Nilpferd

Das 16-Kilo-Kostüm hat einen großen Kopf und ein ausladendes Maul, was es dem Star darunter nicht einfach macht. Und dann trägt das Nilpferd auch noch echte Ballerina-Schuhe. Die große Überraschung: Der Promi im Kostüm ist ein Mann!

Scheune

hackt Holz

Cowboy-Schuhe

Traktor

Motto „Dream Big“

Boxhandschuhe mit Slogan „Carry On“

„Ich gebe alles auf der Bühne und trainiere fleißig für meinen großen Traum, eine echte Ballerina zu sein.“

„Ich musste zupacken wie ein wahres Nilpferd.“

„Ich wollte immer groß rauskommen, grazil sein, doch niemand hat an mich geglaubt. Ich will mich nicht mehr verstecken, will es allen Zweiflern beweisen.“

gemütlicher Typ

„Ich will mich nie mehr blamieren.“

Verbindung zu Blaskapelle

singt „I wanna dance with somebody“ in Folge 1

singt „Purple Rain“ in Folge 2

singt „What A Feeling“ in Folge 3

singt „Empire State of Mind“ von Alicia Keys und „New York, New York“ in Folge 4

singt „I Don’t Want To Miss A Thing“ und „Ain’t No Sunshine“ im Halbfinale

Alter Ego strebt nach Perfektion

liebt Musik

Tretroller

Ziffern 1, 2 und 4

Freiheitsstatue / New York

Winter-Konfetti

schingt gerne mal die Hufe

hat die Freundschaft zu seinem besten Freund immer gepflegt

die Bühne ist ihm wichtig

Villa am Wasser und kleines Nilpferd als Live-Indiz

„Ich habe zwar sturmfrei in der Villa, aber der geilste Tag ist doch woanders.“

Für Bülent Ceylan und seine Kollegen könnten es Nelson Müller oder einer von den TheBossHoss, sprich Sascha Vollmer oder Alec Völkel, sein. In Folge 2 kamen die Namen Haddaway, Ross Anthony, Bürger Lars Dietrich und Sasha dazu. In Folge 3 kamen dann die Namen Jürgen Kluckert und Matthias Schweighöfer ins Spiel. In Folge 4 fielen die Namen Özcan Coşar, Haddaway und einmal mehr Nelson Müller. Im Halbfinale fallen die Namen Mark Medlock, Jay Khan und Teddy Teclebrhan. Für den Großteil der Zuschauer stehen vor dem Finale alle Zeichen auf Nelson Müller.

Nelson Müller oder jemand von TheBossHoss? Das Rätseln um das Nilpferd ist groß.

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Indizien Skelett

Das Skelett-Kostüm wiegt 25 Kilo und die Fertigstellung dauerte ganze 800 Stunden. Das Ergebnis hat sich gelohnt. Doch nicht nur das Outfit ist beeindruckend, auch die Stimme des weiblichen Undercover-Stars.

Hochzeitskleid

Heiligenschein

„Alles redet nur noch von der Grusel - Fun - Balance.“

„Ich darf auf keiner angesagten Party fehlen.“

„Früher reichte es aus, einfach nur dazustehen. Da sah ich noch gut aus, aber Zeiten ändern sich.“

„Der Spaß steht im Vordergrund, aber am Ende zählt für mich immer noch der persönliche Kontakt.“

Standuhr zeigt erst 2 Uhr morgens, dann 5 vor 12

Buchstaben Z und E sind zu sehen, in einen Kürbis ist eine 1 und eine 3 geschnitzt.

tauscht die 3 gegen eine 4

hat eine Patientenakte mit „Geheim“

„Beim Gedanken an den ‚Masked Singer‘-Pokal fühle ich mich elektrisiert“

die Buchstaben B-U-H

Gruselzeugnis

„Ich kann charmant und wahrhaft romantisch sein.“

„Wer in meinem Team sein will, muss mich begeistern.“

singt „Bring me to life“ von Evanescence in Folge 1

singt „Total Eclipse of the Heart“ von Bonnie Tyler in Folge 2

singt „Dirty Diana“ von Michael Jackson in Folge 3

singt „I Have Nothing“ von Whitney Houston in Folge 4

singt „Chandelier“ von Sia im Halbfinale

„Wer hat an der Uhr gedreht.“

dreht Uhr auf 2 Uhr

„Mir wurde früh beigebracht, dass der echte Grusel von Innen kommt.“

Es schlägt 13

Neue Engel braucht das Land

fühlt sich wie im Hexenkessel

„Ich werde überleben“

zündet eine Kerze in Form einer „5“ an

Insider verrät: „Wir mussten immer wegsehen, wenn du das Gruseln geübt hast.

Nur noch ein Schlag bis Mitternacht

Das Rateteam ist sich sicher: Das ist eine Profi-Sängerin. Die Tipps: Jennifer Haben, Sarah Connor, Conchita Wurst oder Lorielle London. In Folge 2 kommen Sarah Lombardi, Kate Hall und Mandy Capristo dazu. In Folge 3 fiel erstmals der Name Marie Wegener. In Folge 4 waren Sarah Lombardi, Mandy Capristo und Sandy Mölling im Gespräch. Im Halbfinale wurde der Name Vanessa Mai neu genannt, Marie Wegener, Sarah Lombardi und Mandy Capristo fielen ebenfalls wieder. Die Community ist sich nach wie vor sicher: Es ist Sarah Lombardi!