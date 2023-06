Der große Wettstreit am thailändischen Strand ist vorbei: Am Mittwoch, 14.06.2023 lief das Finale von „Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Nur noch acht Kandidaten und Kandidatinnen waren zu Beginn noch im Rennen um den Sieg und das Preisgeld. Doch nach zwei Final-Spielen durften schließlich nur noch drei von ihnen auf den Titel „Realitystar 2023“ hoffen.

Auf die Top 3 wartete keine weitere Challenge, dafür aber alle ausgeschiedenen Mitstreiter und Mitstreiterinnen – denn die hatten am Ende die Macht, den Gewinner von Staffel 4 zu wählen. Wer die meisten Stimmen bekommen hat und wie das Finale lief, haben wir euch hier zusammengefasst.

Zu Beginn der finalen Folge hofften noch acht Promis auf den Sieg. Doch für drei von ihnen war der Traum schon nach dem ersten Spiel ausgeträumt:Für die Top 5 hieß es dann im zweiten Final-Spiel Goldmünzen finden, die überall in der Sala versteckt worden waren. Nur drei von ihnen schafften es auf die Goldstühle und durften sich offiziell Finalisten nennen.Aufundwartete keine weitere Challenge, dafür, in der alle ausgeschiedenen Realitystars mit je einer Münze über den Gewinner abstimmen durften. Wer für wen gevotet hat, erfahrt ihr hier.

Nach und nach kamen die Ex-Kandidaten und -Kandidatinnen an die Reihe. Schnell war klar:Mit nur einer Münze landete sie somit auf dem dritten Platz. Für Serkan und Sascha wurde es zur nervlichen Zerreißprobe: Bis zur letzten Münze herrschte Gleichstand.„Wir waren aneinander gekettet, wir haben geweint. Du hast an mir Seiten kennengelernt, die keiner hier weiß., richtete sie ihre finalen Worte an ihren einstigen Mitstreiter und kürte ihn somit zum Sieger von Staffel 4. Serkan Yavuz und darf sich über 40.000 Euro Preisgeld freuen.