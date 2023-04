Paul Janke kennen die meisten als den Ur-„Bachelor“. Der Hamburger ist jedoch auch ein berühmter Realitystar, Model und Diplom-Kaufmann. Bei „Bachelor in Paradise“ steht er den Kandidaten jedes Jahr als Barkeeper zur Seite. Ab dem 12. April 2023 wagt er jetzt eine neue Herausforderung und nimmt an „Kampf der Realitystars“ teil.

Wenn man den blonden Sunnyboy so sieht, kommen bei dem ein oder anderen Zuschauer Fragen auf. Hat Paul Janke eine Freundin? Wer sind seine Geschwister? Und in welchen Shows war er schon zu sehen? Alle Infos rund um den Reality-TV-Darsteller findet ihr in seinem Porträt.

Paul Janke im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Paul Janke auf einen Blick:

Name: Paul Janke

Paul Janke Geburtstag: 16.09.1981

16.09.1981 Alter: 41 Jahre

41 Jahre Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Geburtsort: Hamburg

Hamburg Beruf: Fernsehdarsteller, Musikproduzent, Model, Diplom-Kaufmann

Fernsehdarsteller, Musikproduzent, Model, Diplom-Kaufmann Größe: 1,80 m

1,80 m Familienstand: ledig

ledig Instagram: jankepaul

jankepaul Webseite: pauljanke

Paul Janke nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

„Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Diesmal fliegen „Realitystar 2023“ freuen, sondern auch über ein Preisgeld von rund 50.000 Euro. Auch Paul Janke ist dabei. Kann er sich durch die restlichen Kandidaten durchsetzen? Ab Mittwoch, 12.04.2023, läuft die vierte Staffel der beliebten Showauf RTL2. Diesmal fliegen 23 prominente Kandidaten nach Thailand, um dort herausfordernde Challenges zu meistern. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann sich schließlich nicht nur über den Titelfreuen, sondern auch über ein Preisgeld von rund 50.000 Euro. Auch Paul Janke ist dabei. Kann er sich durch die restlichen Kandidaten durchsetzen?

Das war Paul Jankes Leben früher – Diplom und Mister Hamburg

Paul Janke wuchs mit seiner Familie in Hamburg-Winterhude auf. Nach seinem Abitur und der Ableistung des Zivildienstes begann er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, das er als Diplom-Kaufmann abschloss. 2008 nahm er an der Wahl zum „Mister Hamburg 2009“ teil und gewann. Bei der anschließenden Wahl zum „Mister Germany 2009“ belegte er den vierten Platz. 2009 zog er schließlich nach Hannover, um für die Bacardi GmbH zu arbeiten. Zurück in Hamburg, betreute er Hotels und Gastronomien. Als er 2012 am „Bachelor“ teilnahm, war er noch immer beschäftigt, ließ sich jedoch bis März 2012 freistellen.

Hat Paul Janke eine Freundin?

Obwohl Paul Janke 2012 „Der Bachelor“ war, ist er bis heute Single. An Verehrerinnen mangelt es nicht und es gab auch schon die ein oder anderen Gerüchte über eine Beziehung. Zuletzt fragten sich Fans beispielsweise, ob er mit der 20 Jahre jüngeren Michelle Daniaux zusammen ist. Die beiden posteten Fotos von einer Thailand-Reise, welche sich sehr ähnlich sahen. Gegenüber Promiflash äußerte die Blondine jedoch: „Paul ist bestimmt ein attraktiver Mann, er ist ja so ein Sunnyboy. Aber da stehe ich schon ein bisschen mehr auf das Raue.“

Aktuell wird aber schon wieder getuschelt, ob nicht etwas zwischen Paul Janke und „Kampf der Realitystars“-Kollegin Antonia Hemmer läuft. Die beiden zeigten sich unter anderem gemeinsam im Fitnessstudio.

Paul Janke hat eine Schwester – aber keinen Zwillingsbruder

Paul Janke wuchs mit seiner Schwester Anna und seinen Eltern in Hamburg auf. Schon in mehreren Interviews erzählt er, dass sie die wichtigste Person in seinem Leben sei. Die zwei Jahre ältere Anna Janke versucht ihm auch bei der Frauensuche zu helfen.

Zwillingsbruder hat. Damit ist wohl nicht verwandt, jedoch ist eine gewisse Ähnlichkeit unverkennbar. Manche Fans fragen sich auch, ob Paul Janke einenhat. Damit ist wohl Julius Brink gemeint. Die beiden sindjedoch ist eine gewisse Ähnlichkeit unverkennbar.

Paul Janke war „Der Bachelor“ 2012

Ur-„Bachelor“. Dabei war er nicht in der ersten, sondern in der zweiten Staffel derjenige, der die Rosen verteilen durfte. 2012 reiste er mit seinen Kandidatinnen nach Südafrika. Dort gab er den wohlhabenden Junggesellen. Im Finale gab er der PR-Beraterin Anja Polzer aus Karlsruhe die letzte Rose. Die beiden gingen zusammen aus der Show, doch schon nach einigen Monaten 2018 nahm Janke am Spin-off „Bachelor in Paradise“ teil, doch auch dort wurde er auf der Suche nach der großen Liebe nicht fündig. Mittlerweile ist er in diesem Format als Barkeeper jedes Jahr dabei und gibt den Kandidaten und Kandidatinnen Tipps. Paul Janke gilt für viele als der. Dabei war er nicht in der ersten, sondern in derderjenige, der die Rosen verteilen durfte.reiste er mit seinen Kandidatinnen nach Südafrika. Dort gab er den wohlhabenden Junggesellen. Im Finale gab er der PR-Beraterindie letzte Rose. Die beiden gingen zusammen aus der Show, doch schon nach einigen Monaten trennten sie sich. Als die Staffel ausgestrahlt wurde, war die Beziehung schon beendet.nahm Janke am Spin-offteil, doch auch dort wurde er auf der Suche nach der großen Liebe nicht fündig. Mittlerweile ist er in diesem Format alsjedes Jahr dabei und gibt den Kandidaten und Kandidatinnen Tipps.

„Let‘s Dance“ & Co. – In diesen Shows war Paul Janke schon zu sehen

2013 an der RTL-Sendung Ekaterina Leonova zugeteilt, die zuvor nur an Turniertänzen teilgenommen hatte. Die Tanz-Show war für sie ganz neu. Das bekam auch Paul Janke zu spüren, denn das Training war hart. Doch es zahlte sich aus, denn die beiden kamen ins Finale und belegten dort den dritten Platz. Seit seiner „Bachelor“-Teilnahme ist Paul Janke ein beliebter Gast in den verschiedensten TV-Shows. Unter anderem nahm eran der RTL-Sendung „Let’s Dance“ teil. Dort wurde er der Profi-Tänzerinzugeteilt, die zuvor nur an Turniertänzen teilgenommen hatte. Die Tanz-Show war für sie ganz neu. Das bekam auch Paul Janke zu spüren, denn das Training war hart. Doch es zahlte sich aus, denn die beiden kamen ins Finale und belegten dort den

Weitere Shows, in denen Paul Janke zu sehen war, findet ihr hier im Überblick:

2012: „Der Bachelor“

„Der Bachelor“ 2012: „Das perfekte Promi-Dinner“

„Das perfekte Promi-Dinner“ 2013: „Let‘s Dance“

„Let‘s Dance“ 2014: „Promi Big Brother“

„Promi Big Brother“ 2017: „Grill den Henssler“

„Grill den Henssler“ 2017, 2018: „Ninja Warrior Germany Promi-Special“

„Ninja Warrior Germany Promi-Special“ seit 2018: „Bachelor in Paradise“

„Bachelor in Paradise“ 2019: „Schlag den Star“

„Schlag den Star“ 2022: „RTL Turmspringen“

Fußball und Musik sind Paul Jankes Leidenschaften

Bereits 1984 begann Paul Janke mit dem Fußballspielen beim Verein VfL 93 Hamburg. Sechs Jahre später spielte er beim FC St. Pauli in mehreren Jugendmannschaften. Seither war er für die unterschiedlichsten Oberligisten aktiv. Darunter befinden sich auch der SC Concordia Hamburg oder auch beim SV Arminia Hannover. Nach einigen Jahren beendete er 2018 seine Fußball-Karriere.

Was viele nicht wissen, ist, dass Paul Janke auch in der Musikbranche tätig ist. Seine höchste Chartplatzierung erreichte er mit dem „Hypnotic Tango 2k12“. Diesen Song veröffentlichte er mit Master Blaster. Das Lied peakte auf Platz 76 der deutschen Charts. Seine letzte Single „Ein Hauch von Nichts (Chippendales Boy)“ erschien 2020. Diese veröffentlichte er mit Annabel Anderson.

Weitere Songs seht ihr hier:

2012: „Hypnotic Tango 2k12“ – Master Blaster vs. Paul Janke

„Hypnotic Tango 2k12“ – Master Blaster vs. Paul Janke 2013: „Helden der Nacht“ – Paul Janke feat. Marry

„Helden der Nacht“ – Paul Janke feat. Marry 2015: „Say“ – Paul Janke & Ceresia

„Say“ – Paul Janke & Ceresia 2016: „Wir heben ab“ – Paul Janke“

„Wir heben ab“ – Paul Janke“ 2018: „Du trägst keine Liebe in dir“ – Paul Janke, Kai Schwarz feat. Tom Marks

„Du trägst keine Liebe in dir“ – Paul Janke, Kai Schwarz feat. Tom Marks 2020: „Ein Hauch von Nichts (Chippendales Boy)“ – Annabel Anderson feat. Paul Janke

Wie heißt Paul Janke auf Instagram?

Instagram-Account. Seinen rund 120.000 Followern (Stand: April 2023) gibt er auf Paul Janke hat einen verifizierten und öffentlichenSeinen rund(Stand: April 2023) gibt er auf „jankepaul“ häufig Einblicke in sein Privatleben.

Wie hoch ist Paul Jankes Vermögen?

Neugierige Fans fragen sich, wie hoch das Vermögen ihrer Lieblinge ist. Laut dem Portal „dasvermoegen.com“ soll das Nettovermögen von Reality-TV-Darsteller Paul Janke bei rund 1,3 Millionen Dollar liegen. Ob das realistisch ist, ist nicht bekannt.