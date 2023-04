Sarah Knappik ist eine deutsche Reality-TV-Darstellerin, die im Jahr 2008 als Model in der ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Seitdem hat sie an zahlreichen weiteren Shows wie das „Dschungelcamp“ und „Promi Big Brother“ teilgenommen. Außerdem hat sie sich in den vergangenen Jahren als Sängerin versucht und zwei Lieder veröffentlicht. Nun wagt sie ein neues Abenteuer: Zusammen mit „Kampf der Realitystars“ teil. ist eine deutsche, die im Jahr 2008 als Model in der ProSieben-Showeinem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Seitdem hat sie an zahlreichen weiteren Shows wie dasundteilgenommen. Außerdem hat sie sich in den vergangenen Jahren alsversucht und zwei Lieder veröffentlicht. Nun wagt sie ein neues Abenteuer: Zusammen mit 22 weiteren Promis nimmt sie an der vierten Staffel der RTL2-Showteil.

Sarah Knappik ist regelmäßig im deutschen TV zu sehen. Doch wie tickt das Model eigentlich privat? Hat sie einen Mann? Und wie heißt ihr Instagram-Account? Wir haben Sarah Knappik genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrem Vermögen findet ihr hier.

Sarah Knappik im Steckbrief: Alter, Größe und Co.

Die wichtigsten Fakten zu der Reality-TV-Darstellerin im Überblick:

Name: Sarah Knappik

Sarah Knappik Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Model, Sängerin

Reality-TV-Darstellerin, Model, Sängerin Geburtstag: 5. Oktober 1986

5. Oktober 1986 Alter: 36 Jahre

36 Jahre Größe: 1,78 m

1,78 m Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Fritzlar

Fritzlar Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: eine Tochter (Marly)

eine Tochter (Marly) Instagram: sarahknappik

Sarah Knappik nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit Sarah Knappik eine echte Reality-TV-Kennerin an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“. Die 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet. In derder RTL2-Showzieht mit Sarah Knappik eine echte Reality-TV-Kennerin an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023“ zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden ab demaufbeantwortet.

Hat Sarah Knappik einen Freund?

Sarah Knappik hält ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Bekannt ist jedoch, dass sie von 2015 bis 2017 mit dem Fernsehmoderator Ingo Nommsen liiert war. Ende 2020 sorgte sie dann mit einem Instagram-Post für Aufsehen, indem sie ihren Fans ein verliebtes Schattenbild mit einem Mann präsentierte und eine neue Beziehung andeutete. Daraufhin folgte ein weiteres Bild, welches jedoch ebenfalls nur einen Handausschnitt ihres Liebsten zeigte. Im Januar 2021 zündete das Model schließlich eine weitere Liebesbombe und verkündete stolz ihre Schwangerschaft. Ende 2022 verriet sie dann erstmals öffentlich gegenüber dem Magazin „desired“, dass sie glücklich vergeben ist. Wer der Mann an ihrer Seite ist, offenbarte sie allerdings nicht.

Sarah Knappik: Das ist ihr Baby Marly

Sarah Knappik ist im April 2021 Mutter ihrer ersten Tochter Marly geworden. Das Mädchen ist zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Gegenüber RTL schwärmte sie einige Zeit später: „Das war das Puzzleteil, was mir so gefehlt hat im Leben. Das merkt man erst, wenn das Kind da ist.“

Anfang 2022 infizierte Sarah Knappik sich dann mit dem Coronavirus. Vorsorglich gab sie ihre Tochter daraufhin in die Obhut ihrer Mutter, doch auch das kleine Mädchen war bereits an Corona erkrankt. Zwei Wochen waren Mutter und Tochter aufgrund der Krankheit voneinander getrennt, was für Sarah Knappik schier unerträglich war, wie sie im RTL-Interview berichtete. Und auch Monate später hatten beide noch mit den Folgen der Erkrankung zu kämpfen.

20 Kilo mehr: Sarah Knappik spricht über ihr Gewicht

Wer im Reality-Bereich tätig ist, ist ständiger Beobachtung ausgesetzt. Dadurch werden auch äußerliche Veränderungen sofort registriert – so auch bei Sarah Knappik. Die 36-Jährige wirkt in der aktuellen Ausstrahlung fülliger als gewohnt. Dass sie nach der Schwangerschaft ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat, nimmt sie jedoch vollkommen gelassen: „Ich habe mich körperlich verändert. Ich habe 20 Kilo zugenommen und das ist ok“, erklärt sie bei der Vorstellung in „Kampf der Realitystars“. Sie findet: „Ich bin so wie ich bin.“ Gleichzeitig nimmt sie ihre Zunahme mit Humor. Als das Bild etwas blurry wird, kommentiert sie grinsend: „Ich würde gerne mal wieder scharf aussehen.“

Sarah Knappik ist durch „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt geworden

Nachdem Sarah Knappik ihr Abitur absolviert hat, begann sie eine Ausbildung zur Werbekauffrau. Diese brach sie jedoch ab und entschied sich Model werden zu wollen. Im Jahr 2008 nahm sie daraufhin an der dritten Staffel der beliebten ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ teil. Darin kämpfte sie sich von Woche zu Woche bis in die Top 10. Schlussendlich unterlag sie jedoch ihren Konkurrentinnen und belegte den achten Platz. Obwohl sie aus der Staffel nicht als Sieger hervorging, bildete sie zusammen mit Freundin Gina-Lisa Lohfink ein Kandidatinnen-Duo mit Wiedererkennungswert.

Im Anschluss an die Sendung wurde Sarah Knappik von der Agentur „Munich Models“ unter Vertrag genommen. Gebucht wurde sie unter anderem von dem japanischen Videospielhersteller Nintendo, dem dänischen Modelabel Blend und dem Sportverein VfL Bochum.

Sarah Knappik im „Dschungelcamp“ und bei „Promi Big Brother“

Ihre bislang größte mediale Aufmerksamkeit erlangte Sarah Knappik durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, in welcher sie sich schnell den Ruf der „Campzicke“ erarbeitete. Grund hierfür waren zunehmenden Auseinandersetzungen mit den anderen Bewohnern, die sie auch aufforderten, das Camp zu verlassen. Im „Dschungelcamp“ musste sie sich in insgesamt sechs Prüfungen beweisen, von welchen sie eine abbrach und bei einer erst gar nicht angetreten ist, bevor sie nach elf Tagen im Camp die Show freiwillig verlassen hat. Sarah Knappik belegte dementsprechend den achten Platz.

Im Jahr 2017 nahm Sarah Knappik des Weiteren an der fünften Staffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil. Darin zog sie für insgesamt elf Tage in den berühmt-berüchtigten TV-Container, bevor sie in der fünften Nominierungsrunde die wenigsten Anrufe bekam und somit das Haus verlassen musste. Sie belegte schlussendlich den 10. Platz.

Sarah Knappik: Das sind ihre Lieder „Schwüm“ und „Nur an Dich“

Im Jahr 2016 versuchte sich Sarah Knappik erstmalig als Sängerin. Unter dem Künstlernamen „Goldregen“ veröffentlichte sie ihre erste Single „Schwüm“. Danach wurde es musikalisch wieder ruhiger um das Model. Im Jahr 2021 veröffentlichte sie schließlich ihre zweite Single „Nur an Dich“ und legte dafür ihren Künstlernamen ab. Gegenüber der „Bild“ erzählte sie, dass sie mit dem Song eine sehr emotionale Geschichte verbindet: „Ich habe den Song für meine verstorbene Freundin geschrieben. Sie war schwer krank und brauchte ein Spenderherz – was sie leider nicht bekommen hat. Das Lied sollte ihr in der Zeit des Wartens Mut machen.“ Außerdem verriet sie, dass sie bereits als Kind Musik machte und schon immer Rapperin werden wollte, dies jedoch so lange geheim hielt, da sie Angst davor hatte, dass man sie und ihre Musik nicht ernst nehme.

Wie heißt Sarah Knappik auf Instagram?

Seit Sarah Knappik durch die ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt geworden ist, versucht sie sich als Influencerin auf diversen Plattformen. Sie hat beispielsweise einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihr mehr als 65.000 Fans (Stand: April 2023). Mit diesen teilt sie überwiegend Bilder aus ihrem Berufsleben, postet hin und wieder jedoch auch Schnappschüsse aus ihrem Privatleben.

Wie hoch ist das Vermögen von Sarah Knappik?

Sarah Knappik hat bereits an zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen und arbeitet seit einigen Jahren als Influencerin. Aus diesem Grund fragen sich viele ihrer Fans, wie hoch ihr Vermögen ist. Aktuell gibt es dazu jedoch keine offiziellen Angaben. Sobald die entsprechenden Informationen hierzu veröffentlicht werden, findet ihr diese hier.