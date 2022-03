Julius Brink zählt zu den erfolgreichsten deutschen Beachvolleyballern aller Zeiten. Gemeinsam mit Jonas Reckermann schrieb er 2012 bei den Olympischen Spielen in London Sportgeschichte – sie gewannen als erstes europäisches Team überhaupt Gold. Nach seiner aktiven Karriere steht der Profisportler regelmäßig als Experte vor der Kamera. Und auch in TV-Shows war er schon häufig zu sehen. Nun geht es für ihn zu „Schlag den Star“. Dort tritt er am 12.03.2022 gegen Turn-Ikone Fabian Hambüchen an.

Doch was ist eigentlich über das Privatleben von Julius Brink bekannt? Hat er eine Ehefrau und Kinder? Alter, Familie, Erfolge – wir stellen euch den Beachvolleyball-Star im Porträt vor.

Julius Brink im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Julius Brink auf einen Blick:

Name: Julius Brink

Julius Brink Alter: 39

39 Geburtstag: 06. Juli 1982

06. Juli 1982 Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: Münster

Münster Wohnort: Köln

Köln Beruf: Unternehmer, Keynote Speaker, TV-Experte

Unternehmer, Keynote Speaker, TV-Experte Größe: 1,86 m

1,86 m Ehefrau: Verena Brink

Verena Brink Kinder: zwei

zwei Instagram: juliusbrink

Julius Brink und Jonas Reckermann: Olympiasieger im Beachvolleyball

In der Sportwelt haben Julius Brink und Jonas Reckermann durch ihren legendären Olympiasieg 2012 Geschichte geschrieben. Damals holte das Team als erste europäische Mannschaft überhaupt eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in ihrer Sportart. Das Duo wurde danach zu den Beachvolleyballern des Jahres gewählt. Doch auch neben Olympia blickt der Sportler auf zahlreiche Erfolge und Auszeichnungen. So ist er auch der erste Europäer, der drei WM-Medaillen im Beachvolleyball gewann. Brink und Jonas Reckermann spielten ab 2009 zusammen und wurden in ihrer ersten gemeinsamen Saison direkt Weltmeister.

Wegen lang anhaltender gesundheitlicher Probleme musste Jonas Reckermann 2013 seine Karriere beenden. Im Mai 2014 beendete auch Julius Brink wegen einer Verletzung seine Karriere. Mittlerweile sind bieten sie als Keynote-Speaker Vorträge und Workshops in Unternehmen an.

Julius Brink und Ehefrau Verena Brink

Erst Gold, dann Hochzeit: 2012 hat Julius Brink seine damalige Freundin Verena Brink nach seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen geheiratet. Seine Frau ist Architektin und war schon häufiger an der Seite ihres Mannes bei verschiedenen Events und bei sportlichen Wettkämpfen zu sehen. Die beiden sind Eltern von zwei Kindern.

Familie von Julius Brink: Er hat zwei Kinder

Das Familien-Glück von Julius Brink und seiner Ehefrau Verena machte im Juni 2019 die Geburt ihrer Tochter perfekt. Der kleine Sohn des Paares hat damit eine Schwester bekommen. Kurz nachdem der Nachwuchs zur Welt kam, schwärmte der Zweifachpapa, dass seine kleine Tochter Anna ganz nach ihrer Mutter komme. Einblicke in das Leben mit seiner Familie auf Instagram und Co. sind eher selten, erfreuen die Fans des Beachvolleyball-Stars aber umso mehr.

Julius Brink im TV: Von „Let’s Dance“ bis „Ninja Warrior“

Auch abseits des Beachvolleyballfeldes ist Julius Brink vielen bestens bekannt durch einige Auftritte im Fernsehen. Der 39-Jährige wagte sich schon mehrmals bei einem Promi-Special von „Ninja Warrior Germany“ durch die kniffeligen Hindernisse. Das Konzept: Die prominenten Athleten sammeln im Ninja-Warrior-Parcours Geld für den guten Zweck. Dass er auch auf dem Tanzparkett talentiert ist, bewies er bei „Let’s Dance“ 2016. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova ging es Runde für Runde weiter bis in die zehnte Show. Im Viertelfinale erhielten sie nicht mehr genügend Punkte.

Julius Brink bei „Schlag den Star“

12.03.2022, Kandidat bei „Schlag den Star“. Dort springt er kurzfristig für Teilnahme absagen musste. Beim Duell heißt es dann Olympia-Sieger gegen Olympia-Sieger. Denn Julius Brink trifft auf Turn-Ass Fabian Hambüchen. In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner an und spielen um den Gewinn von 100.000 Euro. Nun geht es für Julius Brink erneut ins TV – und das wohl spontaner als erwartet. Der Beachvolleyball-Star ist am Samstag,bei. Dort springt er kurzfristig für Rúrik Gíslason ein, der wegen eines positiven Corona-Tests seineabsagen musste. Beim Duell heißt es dann Olympia-Sieger gegen Olympia-Sieger. Denn Julius Brink trifft auf Turn-Ass. In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner an und spielen um den Gewinn von 100.000 Euro.

Julius Brink über die Ähnlichkeit zu Bachelor Paul Janke

Es heißt ja, jeder Mensch habe einen Doppelgänger. So wird Julius Brink immer wieder eine optische Ähnlichkeit zum ehemaligen Bachelor Paul Janke nachgesagt. „Ich war ehrlichgesagt selber erschrocken, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Klar kommen die Vergleiche, aber ich kann es ja auch nicht leugnen“, sagte er vor einigen Jahren in einem Interview mit spot on news. Mittlerweile waren die beiden schon mehr als einmal zusammen zu sehen, sie testeten etwa bei „Hot oder Schrott – Promi Spezial“ auf Vox Produkte. Die vermeintlichen „Zwillinge“ spielten außerdem 2018 gegeneinander beim Sportevent „Fisherman's Friend Freshball“

Julius Brink scheint die Ähnlichkeit und die Frage, ob es sich beim Ex-Bachelor um seinen Bruder handeln könnte, mit Humor zu nehmen und schreibt auf seinem Instagram-Profil: „Achtung: Dies ist nicht das Profil von Paul Janke. Es gibt hier keine Rosen und Dreamdates. Dafür ganz viel Hintergrund aus der Welt des Sports.“