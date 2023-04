Daisy Dee ist eine niederländische Sängerin und Fernsehmoderatorin, die vor allem in den 1990er Jahren bekannt war. Ihre Songs aus den Genres House und Techno hielten sich damals wochenlang in den Charts und etablierten sie dadurch als international anerkannte Künstlerin. Von 1996 bis 2004 war sie außerdem bei dem Sender VIVA aktiv. Nun wagt sie ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit „Kampf der Realitystars“ teil. ist eineund, die vor allem in den 1990er Jahren bekannt war. Ihre Songs aus den Genresundhielten sich damals wochenlang in den Charts und etablierten sie dadurch als international anerkannte Künstlerin. Von 1996 bis 2004 war sie außerdem bei dem Senderaktiv. Nun wagt sie ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit 22 weiteren Promis nimmt sie an der vierten Staffel der RTL2-Showteil.

Daisy Dee hat sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt kehrt sie ins Rampenlicht zurück, was zahlreiche Fragen aufwirft: Hat sie einen Mann und Kinder? Und was hat sie in den vergangenen Jahren abseits der Kameras gemacht? Wir haben die Sängerin genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrem Vermögen findet ihr hier.

Daisy Dee im Steckbrief: Alter, Wohnort und Co.

Die wichtigsten Fakten zu der Sängerin im Überblick:

Bürgerlicher Name: Daisy Rollocks

Daisy Rollocks Künstlername: Daisy Dee

Daisy Dee Beruf: Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin, Innenarchitektin

Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin, Innenarchitektin Geburtstag: 4. September 1970

4. September 1970 Alter: 52 Jahre

52 Jahre Größe: 1,78 m

1,78 m Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Geburtsort: Curaçao, Niederlande

Curaçao, Niederlande Wohnort: Roermond, Niederlande

Roermond, Niederlande Beziehungsstatus: geschieden

geschieden Kinder: einen Sohn

einen Sohn Instagram: daisydeeofficial

Daisy Dee nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit Daisy Dee ein echter Reality-TV-Neuling an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“. Die 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet. In derder RTL2-Showzieht mit Daisy Dee ein echter Reality-TV-Neuling an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023“ zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden ab demaufbeantwortet.

Hat Daisy Dee einen Mann und Kinder?

Daisy Dee hält ihr Privatleben großteils von der Öffentlichkeit fern. Bekannt ist jedoch, dass sie einige Jahre mit dem Musikproduzenten Toni Cottura liiert und sogar verheiratet war. Die Beziehung des Paares scheiterte jedoch, sodass sie sich scheiden ließen. Ob sie aktuell einen neuen Partner an ihrer Seite hat, ist nicht bekannt. Auf ihrem Instagram-Account postet sie jedoch regelmäßig Bilder von ihrem erwachsenen Sohn. Dieser ist als Mode-Stylist aktiv. Wer sein Vater ist, ist nicht bekannt.

Daisy Dee ist in der niederländischen Karibik geboren

Daisy Dee wurde am 4. September 1970 in Curaçao, einer niederländischen Karibikinsel, geboren und verbrachte dort ihre Kindheit. Mit acht Jahren zog sie schließlich mit ihrer Familie nach Europa und verbrachte ihre Jugend in der niederländischen Stadt Roermond. Neben ihrer Muttersprache Niederländisch spricht sie Englisch, Spanisch und Deutsch.

Daisy Dees Lieder: „Open Sesame“, „Love Is The Answer“ und Co.

Daisy Dee stieg nach ihrer Schullaufbahn bereits früh in die Musikbranche ein. Sie war in den 90er Jahren vor allem in den Genres House und Techno kaum wegzudenken, denn ihre Hits wie „This Beat is Technotronic“, „Crazy“ oder „Love Religion“ konnten sich wochenlang in den Charts halten. Dadurch etablierte sie sich in den 1990er-Jahren als international anerkannte Künstlerin. Im Jahr 1998 gründete sie außerdem mit ihrem damaligen Mann Toni Cottura ihre eigene Produktionsfirma „Booya Music“, die unter anderem für Nana, die Backstreet Boys und *NSYNC Lieder produzierte.

Im Jahr 2000 veröffentlichte sie schließlich zusammen mit dem DJ Mark ’Oh das Lied „Love Is the Answer“, das auf Platz 51 der deutschen Singlecharts landete und sich dort fünf Wochen hielt. Nur einige Monate später erschien ihr Song „Open Sesame“, der es ebenfalls in die deutschen Charts schaffte, jedoch nur auf Platz 78.

Daisy Dee war als Moderation bei dem Sender VIVA tätig

Die Sängerin Daisy Dee wurde vor allem durch ihre Moderation der VIVA-Sendung „Club Rotation“ einem breiteren Publikum bekannt. Sie moderierte die Musik-Show von 1996 bis 2004, bevor die Fernsehmoderatorin Annemarie Warnkross die Sendung übernahm. In den Jahren von 2000 bis 2003 moderierte sie zudem wöchentlich auf VIVA „Ritmo“, die einzige Sendung im deutschen Musikfernsehen, die sich ausschließlich auf spanische und lateinamerikanische Musik spezialisiert hatte. 2011 erhielt die Künstlerin beim Sender Sixx schließlich ihre eigene Sendung namens „Fashiontrixx“, jedoch verschwand Daisy Dee ein Jahr später allmählich aus der Öffentlichkeit.

Daisy Dee arbeitet abseits der Kameras als Innenarchitektin

Abseits der Kameras begann Daisy Dee als Innenarchitektin zu arbeiten. Unter ihren Kunden befinden sich jedoch keine gewöhnlichen Personen, sondern echte Superstars wie der amerikanische Sänger Lenny Kravitz, für den sie ein Haus in seiner Heimat Miami einrichtete, oder der Rapper P. Diddy, für den sie Shops in Los Angeles ausstattete. Außerdem griff sie ihrem Freund und Ex-VIVA-Kollegen Mola Adebisi und seiner Freundin Adeline Zilal bei der Renovierung ihres Eigenheims unter die Arme.

Hat Daisy Dee einen Instagram-Account?

Daisy Dee hat einen öffentlichen, jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell mehr als 35.000 Fans (Stand: April 2023). Mit diesen teilt sie hauptsächlich Bilder aus ihrem Berufsleben als Innenarchitektin. Hin und wieder veröffentlicht sie jedoch auch Schnappschüsse aus ihrem Privatleben oder protegiert ihren Sohn.

Wie hoch ist das Vermögen von Daisy Dee?

Daisy Dee hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Singles und Alben veröffentlicht und hat nebenbei auch als Moderatorin und Schauspielerin gearbeitet. Aus diesem Grund fragen sich viele ihrer Fans, wie hoch ihr Vermögen ist. Aktuell gibt es dazu jedoch keine offiziellen Angaben. Sobald die entsprechenden Informationen hierzu veröffentlicht werden, findet ihr diese hier.