Sonne, Meer, traumhafter Sandstrand – und gehörig Zoff: Das erwartet die Fans von „Kampf der Realitystars“ schon bald wieder auf RTL2: Am Mittwoch, 12. April, 2023, startet die vierte Staffel der preisgekrönten Show mit 23 neuen Kandiaten und Kandidatinnen. Auf einer thailändischen Insel messen sie sich in verschiedenen Spielen, um am Ende „Realitystar 2023“ zu werden und 50.000 Euro Preisgeld zu kassieren. Doch dafür müssen sie in jeder Folge die „Stunde der Wahrheit“ überstehen...

Wer ist dabei? Der diesjährige Cast ist wieder bunt gemischt und verspricht reichlich Unterhaltung. Wir stellen euch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Staffel 4 vor.

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wer ist dabei?

23 Promis treten den Wettstreit um den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro an. Immer wieder treffen neue Kandidaten und Kandidatinnen am Star-Strand von Thailand ein und erhalten die Macht zu entscheiden, wer die Sala und damit die Show bei der nächsten „Stunde der Wahrheit“ wieder verlassen muss. Auch dieses Jahr treffen dabei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander.

Das sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Staffel 4:

Giulia Siegel (Model)

(Model) Daisy Dee (Sängerin)

(Sängerin) Aneta Sablik (DSDS-Gewinnerin)

(DSDS-Gewinnerin) Ingrid Pavic (Ex-„Big Brother“-Teilnehmerin)

(Ex-„Big Brother“-Teilnehmerin) Percival Duke (Sänger)

(Sänger) Paul Janke (Ur-„Bachelor“)

(Ur-„Bachelor“) Uschi Hopf („Hot oder Schrott“-Testerin)

(„Hot oder Schrott“-Testerin) Antonia Hemmer („Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin)

(„Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin) Matthias Mangiapane (Ex-„Das große Promi-Büßen“-Teilnehmer)

(Ex-„Das große Promi-Büßen“-Teilnehmer) Peggy Jerofke (Ex-„Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin)

(Ex-„Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin) Eva Benetatou (Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin)

(Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin) Serkan Yavuz (Ex-„Bachelor in Paradise“-Teilnehmer)

(Ex-„Bachelor in Paradise“-Teilnehmer) Emmy Russ (Ex-„Temptation Island VIP“-Teilnehmerin)

(Ex-„Temptation Island VIP“-Teilnehmerin) Manni Ludolf (Schrotthändler)

(Schrotthändler) Bernd Kieckhäben (Ex-DSDS-Teilnehmer)

(Ex-DSDS-Teilnehmer) Daniel Schmidt (Autor)

(Autor) Lukas Baltruschat (Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer)

(Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer) Sarah Knappik (Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmerin)

(Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmerin) Sascha Sirtl („Big Brother“-Gewinner)

(„Big Brother“-Gewinner) Jay Sirtl („Köln 50667“-Star)

(„Köln 50667“-Star) Tim Sandt (Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer)

(Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer) Nico „Patsche“ Patschinski (Fußball-Profi)

(Fußball-Profi) Jéssica Sulikowski („Berlin – Tag & Nacht“-Star)

Schauspieler, Sportler, Musiker – die Promis der vierten Staffel von „Kampf der Realitystars“ kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Was sie verbindet, ist das große Ziel, „Realitystar 2023“ zu werden und in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Elena Miras zu treten. Wer bei „Kampf der Realitystars“ 2023 dabei ist, erfahrt ihr hier – wir haben euch Infos zu allen Kandidaten und Kandidatinnen im Überblick.

Giulia Siegel

Giulia Siegel ist ein deutsches Model sowie DJane, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Sie lief unter anderem für Armani und Escada über die Laufstege und war auf den Titelblättern von „Cosmopolitan“, „Vogue“ und dem „Playboy“. Außerdem nahm sie 2017 an der Sendung „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ und 2020 an „Temptation Island V.I.P“ teil.

Giulia Siegel

© Foto: RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

Daisy Dee

Daisy Dee ist eine Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin. Von 1996 bis Mai 2004 moderierte sie die Show „Club Rotation“ auf VIVA und von 2000 bis 2003 wöchentlich die Show „Ritmo“ auf dem gleichen Sender. Dies war die einzige Sendung im deutschen Musikfernsehen, die ausschließlich spanischer und lateinamerikanischer Musik gewidmet war.

Aneta Sablik

Aneta Sablik ist eine polnische Sängerin und die Siegerin der elften Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Im Mai 2015 veröffentlichte sie zusammen mit MC Popcorn auf YouTube ein Musikvideo zu ihrem neuen Song „Popcorn Party“. 2020 folgten weitere neue Lieder wie zum Beispiel „So muss Sommer sein“ und „Nur mit Dir“.

Ingrid Pavic

Ingrid Pavic ist eine deutsch-kroatische Reality-TV-Darstellerin, die im Jahr 2011 durch ihre Teilname an der beliebten Show „Big Brother“ erstmals einem breiterem Publikum geworden ist. 2012 drehte sie in ihrer 5-teiligen Doku-Soap „Ingrid auf der Suche nach dem Glück“ in der Reihe „Family Stories“ auf RTL2. Im Sommer 2013 wirkte sie außerdem im RTL-Format „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“ mit. Dort erreichte sie den 5. Platz.

Ingrid Pavic

© Foto: RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

Percival Duke

Percival Duke ist ein in Deutschland lebender US-amerikanischer Rock-Sänger und Songwriter. 2012 nahm er an der deutschen Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ teil, in der er in den Live-Shows ausschied. Mit dem Lied „Big Girl“ bewarb er sich um eine Wildcard für „Unser Song für Dänemark“ um Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ 2014 zu vertreten, schaffte dies jedoch nicht.

Paul Janke

Paul Janke ist ein deutscher Reality-TV-Darsteller und Musikproduzent. 2012 nahm er an der zweiten Staffel „Der Bachelor“ teil und suchte darin nach seiner großen Liebe. Seitdem war er in zahlreichen weiteren Shows wie „Bachelor in Paradise“ und „Promi Big Brother“ zu sehen. Außerdem wurde er 2009 „Mister Hamburg“ und belegte den vierten Platz bei der Wahl zum „Mister Germany“.

Uschi Hopf

Uschi Hopf ist eine Produkttesterin in der Vox-Show „Hot oder Schrott – Die Allestester“. Darin testet sie die unterschiedlichsten Produkte und beurteilt anschließend den Zusammenbau sowie den Umgang, das Handling und/oder das Endergebnis des Produkts.

Antonia Hemmer

Antonia Hemmer ist eine deutsche Reality-TV-Darstellerin, die durch ihre Teilnahme an der Datingshow „Bauer sucht Frau“ einem breiterem Publikum bekannt geworden ist. Dort lernte sie auch ihren ehemaligen Partner Patrick Romer kennen und lieben, mit dem sie 2022 am „Sommerhaus der Stars“ teilnahm. Das Paar gewann am Schluss die Show und nahm den Titel „Promi-Paar des Jahres 2022“ mit nach Hause.

Antonia Hemmer

© Foto: RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

Matthias Mangiapane

Matthias Mangiapane ist ein deutscher Reality-TV-Teilnehmer. Gemeinsam mit seinem Ehemann Hubert Fella erreichte er 2017 im „Sommerhaus der Stars“ den dritten Platz. Ein Jahr später nahm er am „Dschungelcamp“ teil und belegte darin schlussendlich den fünften Platz. Im März 2020 erreichte er außerdem in der Sat.1-Reality-Show „Promis unter Palmen“ den zweiten Platz.

Peggy Jerofke

Peggy Jerofke nahm zusammen mit ihrem damaligen Partner an der Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland“ teil. Außerdem waren die beiden zusammen in der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Im November 2022 trennte sich das Paar jedoch.

Eva Benetatou

Evanthia Benetatou ist eine griechische Reality-TV-Teilnehmerin, die als Kandidatin bei „Der Bachelor“ einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Im Kampf um das Herz von „Bachelor“ Andrej Mangold kam sie auf den zweiten Platz. Es folgten Auftritte in den Sat.1-Formaten „Promi Big Brother“ und „Promis unter Palmen“. 2020 nahm sie ausßerdem mit ihrem Verlobten an der 5. Staffel der RTL-Realityshow „Das Sommerhaus der Stars“ teil.

Serkan Yavuz

Serkan Yavuz ist ein deutscher Reality-TV-Darsteller, der durch die Fernsehshow „Die Bachelorette“ und seiner zweimaligen Teilnahme an „Bachelor in Paradise“ bekannt geworden ist. 2020 nahm er außerdem am „Sat.1 Promiboxen“ teil und war 2022 in der RTL-Show „Prominent getrennt“ zu sehen.

Serkan Yavuz

© Foto: RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

Emmy Russ

Emmy Russ ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin, die zudem als Model tätig ist. Im August 2020 war sie Teilnehmerin der achten Staffel von „Promi Big Brother“, in welcher sie einen Tag vor dem Finale von den Zuschauern rausgewählt wurde. Ein Jahr später nahm sie daraufhin an der Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ und der RTL-Show „Temptation Island VIP“ teil.

Manni Ludolf

Manni Ludolf ist einer der bekanntesten deutschen TV-Schrotthändler. Er wurde durch die Serie „Die Ludolfs – 4 Brüder auf'm Schrottplatz“ bekannt. 2017 war er außerdem zusammen mit seiner Ehefrau Jana bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ zu sehen.

Bernd Kieckhäben

Bernd Kieckhäben ist ein deutscher Sänger, Songwriter und Entertainer. Er belegte 2009 den 5. Platz der 6. Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. In den Jahren 2019 bis 2020 war er unter dem Künstlernamen BÈK unterwegs und veröffentlichte die Singles „Instalove“, „Loco“ und „Spiegel“. Er schreibt jedoch nicht nur seine eigenen Lieder, sondern ist auch als Songwriter für andere Künstler, wie zum Beispiel Jenny Frankhauser, tätig.

Daniel Schmidt

Daniel Schmidt ist ein Bestsellerautor und führt gleichzeitig eine Kneipe auf der Reeperbahn. Sein erstes Buch „Elbschlosskeller“ über das Leben rund um die St-Pauli-Kneipe avancierte zum Geheimtipp und Spiegel-Bestseller. Er ist zudem Mitbegründer des Hilfsvereins „Wer wenn nicht wir“, in dem er und seine Mitstreiter sich um Obdachlose und Hilfsbedürftige vom Kiez kümmern.

Lukas Baltruschat

Lukas Baltruschat nahm 2022 an der RTL-Datingshow „Die Bachelorette“ teil. Darin kämpfte er um das Herz von Sharon Battiste und schaffte es bis ins Finale. Sie entschied sich am Ende jedoch gegen den Hamburger.

Lukas Baltruschat

© Foto: RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

Sarah Knappik

Sarah Knappik ist eine deutsche Reality-TV-Darstellerin, die zunächst als Model durch die Teilnahme an der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ und später durch das „Dschungelcamp“ einem breiterem Publikum bekannt geworden ist. Seitdem hat sie an zahlreichen weiteren Formaten wie „Promi Big Brother“ und Promi Shopping Queen“ teilgenommen.

Sascha Sirtl

Sascha Sirtl nahm im Jahr 2005 an der beliebten Sat.1-Show „Big Brother“ teil und gewann die Show und somit eine Million Euro. Nachdem der Bundesfinanzhof jedoch entschieden hat, dass der „Big Brother“-Gewinn versteuert werden muss, stand er vor der Pleite, denn etwa die Hälfte des Geldes hatte er schon ausgegeben.

Jay Sirtl

Jay Sirtl ist der Zwillingsbruder von Sascha Sirtl und ein deutscher Schauspieler. Bekannt geworden ist er durch seine Rolle des Marc Straubingers in der Serie „Köln 50667“. Außerdem konnte man ihn bereits als Gastdarsteller in den Serien „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Mila“ sehen.

Tim Sandt

Tim Sandt ist ein deutscher Unternehmer. Er ist mit Sängerin und Songwriterin Annemarie Eilfeld liiert und nahm 2020 zusammen mit ihr am „Sommerhaus der Stars“ teil. Zuvor hielt er sich eher von der Öffentlichkeit fern.

Nico „Patsche“ Patschinski

Nico Patschinski, der auch als „Patsche“ bekannt ist, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er spielte vor seinem Karriereende im Jahr 2018 für Vereine wie Union Berlin und den FC St. Paul. Mit Letzterem schaffte er den Sprung in die 1. Bundesliga. 2002 erzielte er beim 2:1-Sieg gegen den FC Bayern München das 2:0. Dadurch wurde St. Pauli zum „Weltpokalsiegerbesieger“

Nico Patschinski

© Foto: RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

Jéssica Sulikowski

Jéssica Sulikowski ist eine deutsche Schauspielerin mit brasilianischen Wurzeln, die durch ihre Hauptrolle als „Josie Lerke“ in der TV-Serie „Schwestern – Volle Dosis Liebe“ bekannt geworden ist. Von Oktober 2019 bis Dezember 2021 war sie außerdem in der Hauptrolle der Olivia Alves in der Funktion einer Antagonistin in der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen.