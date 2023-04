Ingrid Pavic ist eine deutsch-kroatische Reality-TV-Darstellerin, die vor allem durch ihre eigenen Sendungen auf ProSieben bekannt wurde. Unter anderem ließ sie sich dort vor laufender Kamera die Lippen aufspritzen. Ab dem 12. April 2023 ist sie in der vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen.

Wie alt ist Ingrid Pavic? Hat sie einen Freund oder Ehemann? Alle Infos rund um die Reality-TV-Darstellerin findet ihr in ihrem Porträt.

Ingrid Pavic im Steckbrief

Ingrid Pavic kennen die meisten wohl aus der Sendung „Big Brother“. Doch was ist über sie bekannt? Um ihr Alter macht sie ein kleines Geheimnis. Sie selbst sagt „ewige 25“. Online lassen sich zwei verschiedene Jahreszahlen finden.

Die wichtigsten Infos zu ihrer Person findet ihr hier im Überblick:

Name: Ingrid Pavic

Ingrid Pavic Geburtstag: 07.04.1986 oder 1988

07.04.1986 oder 1988 Alter: 37 oder 35 Jahre

37 oder 35 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Kroatien

Kroatien Beruf: Model, Reality-TV-Star, Moderatorin, Friseurin

Model, Reality-TV-Star, Moderatorin, Friseurin Instagram: ingridpavic

Ingrid Pavic nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

„Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Diesmal fliegen gleich „Realitystar 2023“ freuen, sondern auch über ein Preisgeld von 50.000 Euro. Auch Ingrid Pavic ist dabei. Ob sie sich gegen die restlichen Kandidaten durchsetzen kann? Ab Mittwoch, 12.04.2023, läuft die vierte Staffel der beliebten Showauf RTL2. Diesmal fliegen gleich 23 prominente Kandidaten nach Thailand, um dort herausfordernde Challenges zu meistern. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann sich schließlich nicht nur über den Titelfreuen, sondern auch über ein Preisgeld von 50.000 Euro. Auch Ingrid Pavic ist dabei. Ob sie sich gegen die restlichen Kandidaten durchsetzen kann?

Hat Ingrid Pavid einen Mann und Kinder?

Obwohl Ingrid Pavic aktiv auf Social Media postet und hin und wieder für Schlagzeilen in den Medien sorgt, hält sie ihr Liebesleben komplett privat. Wir wissen also nicht, ob sie aktuell in festen Händen ist oder nicht. Kinder hat sie keine. Auf ihrem Instagram-Account zeigen jedoch viele Schnappschüsse, dass sie ein großer Tier-Fan ist und selbst mindestens zwei Hunde besitzt. An Liebe und Kuscheleinheiten fehlt es ihr also nicht.

So ist Ingrid Pavic aufgewachsen

Das vollständige Geburtsdatum von Ingrid Pavic ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass sie an einem 7. April geboren wurde und mittlerweile in ihren Dreißigern ist. Die gebürtige Kroatin verbrachte die meiste Zeit ihrer Kindheit in der Schweiz und in Deutschland. Dort machte sie schließlich auch eine Ausbildung zur Friseurin und Visagistin.

„Big Brother“ & Co. – Woher kennt man Ingrid Pavic?

Die Reality-TV-Darstellerin Ingrid Pavic war bereits in mehreren Shows zu sehen. 2011 nahm sie an der elften Staffel „Big Brother“ teil. Diese startete mit dem Untertitel „The Secret“. In dieser Staffel gab es eine Besonderheit. Die 15 Kandidaten zogen mit einem Geheimnis in den TV-Container. Wer das Geheimnis eines Mitbewohners aufdeckte, erhielt ein „Goldenes Ticket“ für das Finale. Ingrids Geheimnis war damals, dass sie Angst im Dunkeln hat, doch schnell wurde es aufgedeckt und sie stand auf der Nominierungsliste. Für die Top 5 hat es für sie nicht gereicht, jedoch lebte sie 120 Tage im berühmten TV-Container. Gewonnen hat damals Rayo di Sole.

Hier findet ihr einen Überblick über weitere Shows, in denen Ingrid Pavic dabei war:

seit 2008: Auftritte bei taff

2011: „Big Brother“

„Big Brother“ 2012: „Ingrid auf der Suche nach Glück“ (Family Stories)

„Ingrid auf der Suche nach Glück“ (Family Stories) 2013 : „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“

: „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“ 2016, 2017: „Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft“

Ingrid Pavic verklagte Bushido

Wer an Ingrid Pavic denkt, denkt automatisch an einen zweiten Namen – Bushido. Während die TV-Darstellerin noch im TV-Container von „Big Brother“ saß, lästerte der Rapper über die Brünette auf Twitter und Facebook. Das Harmloseste war noch ein Vergleich mit einem Schimpansen oder Michael Jackson. Laut der „Süddeutschen Zeitung“ nahm Ingrid Pavic sich einen Anwalt, der 100.000 Euro Schmerzensgeld für seine Mandantin forderte. Aufgrund der beleidigenden Äußerungen musste Bushido schließlich 8.000 Euro zahlen.

Hat Ingrid Pavic einen Instagram-Account?

Ingrid Pavic führt einen öffentlichen, aber noch nicht verifizierten Instagram-Account. Ihren rund 3.000 Followern (Stand: April 2023) gibt sie dort Einblicke in ihren Alltag. Auch Schnappschüsse mit ihren geliebten Hunden sind dabei.

Wie hoch ist das Vermögen von Ingrid Pavic?

Neugierige Fans fragen sich, wie hoch das Vermögen ihrer Lieblinge ist. In diesem Fall müssen wir euch leider enttäuschen, denn für Ingrid Pavic gibt es in diesem Zusammenhang keine Informationen.