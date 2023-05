Sascha Sirtl kennt man aus dem deutschen Reality-TV. Einem breiteren Publikum wurde er durch seine Teilnahme an „Big Brother“ im Jahr 2005 bekannt. Damals gewann er die Show mit dem Preisgeld von einer Million Euro. Aktuell zieht es ihn an den thailändischen Strand bei der vierten Staffel „Kampf der Realitystars“.

Sascha Sirtl ist im deutschen TV kein Unbekannter. Doch wie tickt er privat? Hat er eine Freundin? Und wie heißt sein Instagram-Account? Wir haben ihn genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Alter bis hin zu seinem Vermögen findet ihr hier.

Sascha Sirtl im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zur Fernsehpersönlichkeit im Überblick:

Name: Sascha Sirtl

Sascha Sirtl Beruf: Reality-TV-Darsteller, Model

Reality-TV-Darsteller, Model Geburtstag: 17.01.1978

17.01.1978 Alter: 45 Jahre

45 Jahre Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Zwillingsbruder: Jay Sirtl

Jay Sirtl Geburtsort: Selb in Bayern

Selb in Bayern Beziehungsstatus: vergeben

vergeben Instagram: saschasirtl

Sascha Sirtl nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit Sascha Sirtl ein echter Reality-TV-Kenner an den Star-Strand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“. Die Mittwoch, 10.05.2023. In derder RTL2-Showzieht mit Sascha Sirtl ein echter Reality-TV-Kenner an den Star-Strand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den TitelDie Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Die Show läuft bereits seit Mitte April, für Sascha startet der Wettbewerb jedoch erst in Folge 5 am

Hat Sascha Sirtl eine Freundin?

In der „Promi Big Brother“-Jubiläumsstaffel 2022 war Sascha Sirtl als Gast in der „Late Night Show“ mit Jochen Bendel. Dem Moderator verriet er, dass er aktuell fest liiert sei. Er ist jedoch weder verheiratet, noch hat er Kinder. Sein Instagram-Account zeigt viele Bilder mit einer hübschen Blondine. Ob es sich dabei um seine Herzensdame handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Sascha Sirtl hat einen Zwillingsbruder

Sascha Sirtl wurde im oberfränkischen Selb in Bayern geboren. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Jay Sirtl verbrachte er dort auch seine Kindheit. Bekannt wurden die beiden aber in Florida, wo sie einige Modeljobs annahmen und auch viel Zeit verbrachten. Was viele nicht wissen: Zur Familie zählt noch ein dritter Bruder – Marco. Alle drei posten häufig gemeinsame Schnappschüsse in den sozialen Medien. Man kann also davon ausgehen, dass sie ein gutes Verhältnis haben.

Was macht Sascha Sirtl beruflich?

Da Sascha Sirtl schon bei „Big Brother“ mitmachte, kann man ihn als Reality-TV-Darsteller bezeichnen. Außerhalb von Deutschland kennt man ihn jedoch eher als Model. Mit seinem Zwillingsbruder Jay Sirtl startete seine Model-Karriere in den USA – genauer gesagt, in Florida. Später nahm er auch einige Model-Jobs in Asien, unter anderem in Thailand, an.

Sascha Sirtl nahm an „Big Brother“ 2005 teil

2004 ging „Big Brother“ mit einem neuen Konzept an den Start. So sollte das Experiment genau ein Jahr lang gehen. Dabei waren die Teilnehmer unter Dauerbeobachtung und hatten keinen Kontakt zur Außenwelt. An der fünften Staffel nahmen auch Sascha und Jay Sirtl am Experiment teil. Dabei hält Sascha einen Spitzenrekord: Er hielt es vom 02.03.2004 bis zum 01.03.2005 im berühmten „Big Brother“-Haus aus. Das schaffte vor ihm weltweit noch niemand. Am Ende landete er auf dem ersten Platz und gewann eine Million Euro.

Nach dem Sieg machte er immer wieder Schlagzeilen, da ihm das Finanzamt auf der Spur war. Obwohl ihm die Prämie steuerfrei zugesichert worden war, forderte das Finanzamt drei Jahre später eine Menge Steuern. Sascha musste um sein Preisgeld fürchten, da die Hälfte des Betrags schon ausgegeben war. Er hatte nicht nur seine eigenen Schulden beglichen, sondern auch ein neues Auto gekauft und ein Haus für seine Eltern bauen lassen.

Hat Sascha Sirtl einen Instagram-Account?

Instagram-Account. Dort folgen ihm kurz vor der Ausstrahlung der ersten „Kampf der Realiystars“-Folge rund 9.000 Fans (Stand: Mai 2023). Auf der Plattform gibt er ihnen immer wieder Einblicke in sein Privatleben mit seinen Brüdern oder anderen Reality-Stars, wie beispielsweise Sascha Sirtl hat einen öffentlichen, noch nicht verifiziertenDort folgen ihm kurz vor der Ausstrahlung der ersten „Kampf der Realiystars“-Folge rund 9.000 Fans (Stand: Mai 2023). Auf der Plattform gibt er ihnen immer wieder Einblicke in sein Privatleben mit seinen Brüdern oder anderen Reality-Stars, wie beispielsweise Knossi.

Wie hoch ist Sascha Sirtls Vermögen?

Sascha Sirtl hat bereits an einem Reality-TV-Format teilgenommen und arbeitet erfolgreich als Model. Aus diesem Grund fragen sich viele seiner Fans, wie hoch sein Vermögen ist. Dazu gibt es jedoch keine offiziellen Angaben.