Antonia Hemmer ist eine deutsche Reality-TV-Darstellerin und Influencerin, die durch ihre Teilnahme an der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau" einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Seitdem nahm sie an weiteren TV-Formaten, wie zum Beispiel „Couple Challenge" und „Das Sommerhaus der Stars", teil. Zuletzt war sie jedoch häufig wegen Schlammschlachten mit ihrem Ex-Freund Patrick Romer in den Schlagzeilen. Nun wagt sie ein neues Abenteuer: Zusammen mit 22 weiteren Promis nimmt sie an der vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars" teil.

Antonia Hemmer ist immer wieder im deutschen TV zu sehen. Doch wie tickt die Influencerin eigentlich privat? Hat sie einen neuen Freund? Und wie heißt ihr Instagram-Account? Wir haben Antonia Hemmer genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrem Vermögen findet ihr hier.

Antonia Hemmer im Steckbrief: Alter, Beruf, Instagram und Co.

Die wichtigsten Fakten zu der Reality-TV-Darstellerin im Überblick:

Name: Antonia Hemmer

Antonia Hemmer Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Model, Make-up Artist, Influencerin

Reality-TV-Darstellerin, Model, Make-up Artist, Influencerin Geburtstag: 1. April 2000

1. April 2000 Alter: 23 Jahre

23 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Fürth

Fürth Wohnort: Hannover/Bamberg

Hannover/Bamberg Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: keine

keine Instagram: antonia_hemmer

Antonia Hemmer nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

In der vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars" zieht mit Antonia Hemmer eine echte Reality-TV-Kennerin an den Sand-Strand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023". Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit", entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023" zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden ab dem 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet.

Antonia Hemmer trennte sich von „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Patrick Romer

Antonia Hemmer lernte Patrick Romer 2020 durch die RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ kennen. Sie zählte zu den drei Frauen, die er auf seinen Hof in Konstanz eingeladen hatte, verließ die Show jedoch frühzeitig freiwillig. In einem Interview mit RTL verriet sie später, dass der Grund dafür Depressionen waren. Antonia Hemmer und Patrick Romer gaben ihrer Beziehung jedoch noch eine Chance und wurden einige Monate später ein Paar.

Als Paar nahmen sie schließlich an verschiedenen Reality-TV-Formaten teil, zuletzt an der siebten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Bereits darin kamen immer wieder Gerüchte über eine Trennung auf, denn in der Sendung beleidigte und erniedrigte der Bauer seine damalige Freundin ständig. Antonia Hemmer verriet gegenüber RTL, dass ihr während der Dreharbeiten nicht bewusst gewesen wäre, dass Patrick Romer Sätze gesagt habe, die unglaublich verletzend waren. Erst als sie die Sendung danach im TV sah, wurde ihr scheinbar vor Augen geführt, dass ihr die Beziehung mit Patrick nicht mehr gutgetan hat. Doch die gelernte Kosmetikerin offenbarte, dass es auch vor der Show bereits solche Diskrepanzen gab. Sie wollte dementsprechend zu ihm an den Bodensee ziehen, er habe das aber stets abgelehnt, denn er wollte lieber seine Ruhe haben. Kurz nach dem Ende der Sendung trennten die beiden sich schließlich.

Hat Antonia Hemmer einen neuen Freund?

Nachdem die Beziehung zwischen Antonia Hemmer und ihrem Ex-Freund Patrick Romer eher unschön geendet hat, kommt die Frage auf, ob die Influencerin mittlerweile einen neuen Partner an ihrer Seite hat. Im Dezember 2022 veröffentlichte sie ein geheimnisvolles Bild auf ihrem Instagram-Account, unter das sie schrieb „Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, aber sie fängt gerade erst an“. Viele ihrer Fans vermuteten daraufhin, dass sie sich in einer neuen Beziehung befinden würde. Eine Bestätigung ihrerseits gab es jedoch nie. Ihr Ex-Freund Patrick Romer beantwortete jedoch kurz darauf bei einer Fragerunde auf seinem Instagram-Account die Frage, was er von Antonias neuem Freund halte, mit: „Hab ihn noch nicht kennengelernt. Aber ich wünsche beiden viel Glück“. Ob Antonia Hemmer nun einen neuen Partner an ihrer Seite hat und wer er sein soll, steht offiziell noch nicht fest.

Antonia Hemmer bei „Bauer sucht Frau“ und „Couple Challenge“

Antonia Hemmer nahm an der 16. Staffel der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau“ teil. Als eine von drei Frauen wurde sie darin auf den Hof des Rinderzüchters Patrick Romer eingeladen. Nachdem sie die Show jedoch während der Hofwoche freiwillig verlassen hatte, entschied sich der Bauer für eine andere Frau. Nach dem Ende der Sendung entwickelten sich dann doch noch Gefühle zwischen dem Model und Patrick Romer. „Der Kontakt zu Antonia kam wieder zustande, weil sie einfach nicht locker gelassen hat. Sie hat mir wieder geschrieben – und so flammten wieder Gefühle auf“, erklärte der Landwirt später gegenüber der „Bild“.

Zwei Jahre später nahm Antonia Hemmer schließlich zusammen mit ihrem Partner Patrick Romer an der dritten Staffel der RTL Plus-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ teil. Darin kämpfte das Paar gegen zahlreiche weitere Paare und musste sich in Challenges beweisen. Am Ende schafften sie es bis ins Finale. Schlussendlich reichte es jedoch nicht für den Sieg, sodass sie den dritten Platz belegten.

Antonia Hemmer gewann „Das Sommerhaus der Stars“ 2022

Im vergangenen Jahr nahm Antonia Hemmer zusammen mit ihrem Ex-Freund Patrick Romer an der 7. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Dafür verzichteten sie vier Wochen lang auf jeglichen Luxus und lebten im berühmt-berüchtigten Haus in Bocholt auf engstem Raum. Dort mussten sie in zahlreichen Challenges Biss beweisen, denn nur dann hatten sie die Chance auf den Titel „Promi-Paar des Jahres“ 2022 und 50.000 Euro Siegprämie.

Antonia Hemmer und Patrick Romer kämpften sich bis ins Finale, in welchem sie im letzten Spiel dem „Bachelor in Paradise“-Paar Marco Cerullo und Christina Grass gegenüberstanden. Erstere schafften die Challenge schlussendlich schneller als ihre Konkurrenten und wurden somit zu den Siegern von Staffel 7 gekürt.

Antonia Hemmer im Kalender der „Brauerei Griess“

Im Jahr 2020 war Antonia Hemmer das Gesicht des Bierkalenders der „Brauerei Griess“ aus Bamberg. Das Cover zeigte die damals 20-Jährige im Dirndl mit einem vollen Bierglas in der Hand. Auf den weiteren Fotos zeigte sie sich jedoch deutlich freizügiger. Ihre Hände verdeckten nur noch das Nötigste. Und auch ihre Familie unterstützte den Modeljob, wie sie gegenüber der „Bild“ verriet: „Meine Familie steht zum Glück 100 Prozent hinter mir und unterstützt das, was ich tue. Wäre es anders, würde ich auch auf keinen Fall solche Aufnahmen machen oder ins Fernsehen gehen. Das Schlimmste für mich wäre, wenn meine Familie nicht hinter mir stehen würde.“

Wie heißt Antonia Hemmer auf Instagram?

Seit Antonia Hemmer durch die RTL-Show „Bauer sucht Frau“ bekannt geworden ist, versucht sie sich als Influencerin auf diversen Plattformen. Sie hat beispielsweise einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf ihrem Profil „antonia_hemmer“ hat sie mehr als 160.000 Follower (Stand: April 2023). Mit diesen teilt sie vorwiegend Bilder aus ihrem Privatleben sowie Urlaubsschnappschüsse.

Wie hoch ist das Vermögen von Antonia Hemmer?

Antonia Hemmer hat bereits an zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen und arbeitet seit einigen Jahren als Influencerin. Aus diesem Grund fragen sich viele ihrer Fans, wie hoch ihr Vermögen ist. Aktuell gibt es dazu jedoch keine offiziellen Angaben. Sobald die entsprechenden Informationen hierzu veröffentlicht werden, findet ihr diese hier.