Giulia Siegel ist Model, DJ, Moderatorin und Schauspielerin. Nicht nur sie, sondern auch ihr Vater Ralph Siegel sind echte Bekanntheiten. Im Fernsehen war die Blondine schon häufig zu sehen. So gewann sie schon die Sendung „Sommerhaus der Stars“. Aktuell nimmt sie an der vierten Staffel „Kampf der Realitystars“ teil. Ob sie den Sieg ergattern kann, seht ihr auf RTL2.

Doch wer ist Giulia Siegel eigentlich? Hat sie einen Freund und Kinder? Wir haben die Teilnehmerin genauer unter die Lupe genommen und alle Infos hier zusammengefasst.

Giulia Siegel im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um das Model im Überblick:

Name: Giulia Siegel

Giulia Siegel Alter: 48 Jahre

48 Jahre Geburtstag: 10.11.1974

10.11.1974 Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Geburtsort: München

München Wohnort: München

München Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Größe: 1,78 m

1,78 m Beruf: DJ, Model, Moderatorin, Schauspielerin

DJ, Model, Moderatorin, Schauspielerin Partner: Ludwig Heer

Ludwig Heer Kinder: drei

drei Instagram: giuliasiegel

Giulia Siegel ist bei „Kampf der Realitystars“ 2023

„Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Diesmal flogen „Realitystar 2023“, sondern auch ein Preisgeld von 50.000 Euro. In Folge 2 zog auch Giulia Siegel mit ein. Wie sie sich in der Sala macht, zeigt sich in den nächsten Wochen auf RTL2. Wie der Sender berichtet, hat sie sich außerdem eine ganz besondere Klausel in den Vertrag schreiben lassen: Ihre Zigaretten dürfen ihr nicht weggenommen werden. Seit Mittwoch, 12.04.2023, läuft die vierte Staffel der beliebten Sendungauf. Diesmal flogen 23 prominente Kandidaten nach Thailand, um dort verschiedene Challenges zu meistern. Auf den Sieger oder die Siegerin wartet nicht nur der Titel, sondern auch ein Preisgeld von 50.000 Euro. In Folge 2 zog auch Giulia Siegel mit ein. Wie sie sich in der Sala macht, zeigt sich in den nächsten Wochen auf RTL2. Wie der Sender berichtet, hat sie sich außerdem eine ganz besondere Klausel in den Vertrag schreiben lassen: Ihre Zigaretten dürfen ihr nicht weggenommen werden.

Giulia Siegel hat drei Kinder

Das Model wurde 1995 zum ersten Mal Mutter ihres Sohnes Marlon. Den Vater ihres ältesten Sohnes hält sie jedoch geheim. Im Jahr 2000 heiratete sie den Unternehmer Hans Wehrmann, den Vater ihrer gemeinsamen Zwillinge Nathan und Mia. Nach acht Jahren Ehe kam es jedoch zur Trennung. Wehrmann und Siegel ließen sich scheiden.

Das ist ihr Freund Ludwig Heer

Seit 2016 ist Giulia mit dem Profi-Koch Ludwig Heer zusammen. Der Geislinger arbeitete nach seiner Ausbildung in Sterne-Restaurants und Nobel-Hotels. Er ist Inhaber einer kleinen Pralinenmanufaktur. Heer hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht.

2017 nahm er erstmals gemeinsam mit Siegel an einem Reality-Format teil. Nach „Das Sommerhaus der Stars“ ging es für die beiden dann 2020 zu „Temptation Island V.I.P.“. In der Datingshow flirtete der Chefkoch mit den sogenannten „Verführerinnen“ so sehr, dass Siegel vor laufender Kamera weinend zusammenbrach. Dennoch sind die beiden aktuellen Angaben zufolge noch immer ein Paar. Zudem sind sie Geschäftspartner bei einem Start-up.

Giulia Siegel mit „GreenBill“ bei „Die Höhle der Löwen“

Neben all ihren anderen Tätigkeiten ist Giulia Siegel auch noch Start-up-Gründerin. Gemeinsam mit ihrem Partner Ludwig Heer hat sie „GreenBill“ gegründet. Das Unternehmen bietet digitale Belege an. Mit ihrem Konzept nahmen sie 2021 sogar an der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ teil, wo es zu einem Deal kam. Aufgrund interner Veränderungen wurde dieser aber im Anschluss erst einmal auf Eis gelegt.

Giulia Siegel gewann „Promis unter Palmen“ 2021

Sie hat bereits an einigen Reality-Formaten teilgenommen, gewonnen hat Giulia Siegel bislang aber nur eins: „Promis unter Palmen“ 2021. An der zweiten Staffel der Show nahmen zwölf Kandidaten teil. Doch am Ende konnte sich Siegel durchsetzen und gewann 100.000 Euro Preisgeld.

„Marienhof“ bis „Dschungelcamp“: Giulia Siegel im TV

Siegel konnte in der Vergangenheit auch als Moderation überzeugen und moderierte TV-Shows wie „Schwupps“, „taff Live“ und „Top of the Pops“. Die DJane hatte auch Auftritte als Schauspielerin in Serien wie „Marienhof“, „Für alle Fälle Stefanie“ und „Eine wie keine“. 2009 nahm sie an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teil. 2020 siegte Giulia gegen Schlagersängerin Yvonne König bei der Sat.1-Show „Promiboxen“.

Giulia Siegel ist auch Model und DJane

Giulia Siegel wollte es ohne die Unterstützung ihres berühmten Vaters Ralph Siegel ganz nach oben schaffen. Deswegen entschied sie sich schon mit 16 Jahren die Schule abzubrechen. 1991 schaffte sie es auf die großen Laufstege von Modeunternehmen wie Escada und Armani und war auf den Titelblättern von „Vogue“ und „Cosmopolitan“ zu sehen. Außerdem zog sie sich zweimal für den „Playboy“ aus.

Doch als DJ fand Giulia ihren Traumberuf und brachte bereits mehrere Singles heraus.

Wie hoch ist das Vermögen von Giulia Siegel?

Giulia Siegel hat viele berufliche Standbeine. Doch wie hoch ist ihr Vermögen? Dazu ist offiziell nichts bekannt. Das Portal „dasvermoegen.com“ schätzt es allerdings auf rund 1,2 Millionen Euro.

Ist Guilia Siegel auf Instagram?

Giulia Siegel hat einen verifizierten, aber privaten Instagram-Account. Um zu sehen, was sie auf ihrem Profil teilt, muss man ihr folgen und bestätigt werden. Aktuell hat sie rund 201.000 Follower (Stand April 2023).