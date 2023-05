Aneta Sablik ist eine polnische Sängerin. 2014 erreichte sie das Finale der elften Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ und konnte diese am Ende auch für sich entscheiden. Aktuell stellt sie sich einer neuen Herausforderung. Als Nachzüglerin kämpft sie gegen weitere „Realitystar 2023“. ist eine. 2014 erreichte sie das Finale der elften Staffelund konnte diese am Ende auch für sich entscheiden. Aktuell stellt sie sich einer neuen Herausforderung. Als Nachzüglerin kämpft sie gegen weitere Promis um den Titel

Aneta Sablik ist keine Unbekannte. Doch wie tickt die Sängerin eigentlich privat? Hat sie einen neuen Freund? Und wie heißt ihr Instagram-Account? Wir haben Aneta Sablik genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrem Vermögen findet ihr hier.

Aneta Sablik im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu der Sängerin im Überblick:

Name: Aneta Sablik

Aneta Sablik Beruf: Sängerin

Sängerin Geburtstag: 12.01.1989

12.01.1989 Alter: 34 Jahre

34 Jahre Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Bielsko-Biala in Polen

Bielsko-Biala in Polen Instagram: officialanetasablik

Aneta Sablik nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

In der vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit Aneta Sablik eine echte DSDS-Ikone an den Sand-Strand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“. Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023“ zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden seit dem 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet. Für Aneta Sablik startet die Reise jedoch erst in Folge 7, am Mittwoch, 24.05.2023.

Hat Aneta Sablik einen Freund?

Die erste öffentliche Beziehung, die Aneta hatte, war mit DJ und Musikproduzent Kevin Zuber. 2012 reiste Aneta nach Deutschland, um mit ihm einen Song auszunehmen. Später wurden sie ein Paar, zogen zusammen nach Elmshorn und heirateten 2016. Ein Jahr darauf trennten sie sich offiziell. Aneta gab 2018 bekannt, dass sich die beiden bereits zwei Wochen nach der Hochzeit getrennt hatten, es aber noch nicht öffentlich machen wollten. Ob sie aktuell einen Freund hat, ist nicht bekannt.

Aneta Sablik gewann DSDS 2014

Aneta nahm 2014 an der elften Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ teil und sang sich in das Herz der Zuschauer. Nicht nur innerhalb der Jury galt sie als Favoritin, sondern auch beim Publikum. Mit 57,9 Prozent der Anrufe konnte sie sich im Finale durchsetzen und wurde somit die dritte Frau, die DSDS bis dato gewonnen hat. Ihr Gewinnerlied „The One“ wurde von B-Case, Djorkaeff und Beatzarre produziert. Noch am selben Abend gab es den Song als Download und er erreichte später Platz 1 der Download-Charts. Aneta hat mit diesem Lied auch eine Neuerung geschaffen. „The One“ wurde als erster DSDS-Song nämlich auch in anderen europäischen Ländern veröffentlicht.

Was macht Aneta Sablik heute?

Kurz nach ihrem Sieg bei DSDS veröffentlichte die polnische Sängerin ihr Debütalbum „The One“. Mit diesem ging sie auch auf eine kleine Tour. Ein Jahr später erschien ihr neuer Song „Popcorn Party“. Auf YouTube könnt ihr noch immer das dazugehörige Musikvideo mit MC Popcorn sehen. 2016 gründete Aneta mit Géraldine Olivier das Mamy Beat Project. Im Juni desselben Jahres veröffentlichten sie die Single „Mamy Blue“ – ein Cover von Ricky Shayne. 2017 trat sie mit dem Song „Ulala“ beim polnischen Vorentscheid für den „Eurovision Song Contest“ an, doch sie belegte nur den vorletzten Platz. Kein Grund zur Trauer, denn noch im selben Jahr war sie auf der Mystorial-Tour von DJ Bobo zu sehen. 2020 erschienen Pop- und Akustikversionen ihrer neuen Lieder „So muss Sommer sein“ und „Nur mit dir“. Diese entstanden in einer Kooperation mit Songwriter Thomas Rosenfeld.

Aneta Sablik nahm an „Dance Dance Dance“ teil

„Kampf der Realitystars“ und „Deutschland sucht den Superstar“ sind nicht die einzigen RTL-Formate, in denen Aneta zu sehen war. Beispielsweise hatte sie nach ihrem Sieg einen Gastauftritt bei „Let’s Dance“. Viel bedeutender war aber ihre Teilnahme bei „Dance Dance Dance“. Ihr DSDS-Kollege Menderes Bagci war dabei ihr Tanzpartner. Gemeinsam konnten sie sich auf den zweiten Platz kämpfen.

Hat Aneta Sablik einen Instagram-Account?

Aneta Sablik hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Ihren rund 87.000 Followern (Stand: Mai 2023) gibt sie dort Einblicke in ihr Privatleben. Mal zeigt sie sich auf Reisen oder gibt kurze Make-Up-Tutorials. Andere Male sieht man sie beim Sport.

Wie hoch ist Aneta Sabliks Vermögen?

Aneta Sablik ist zu einer bekannten polnischen Sängerin geworden. Aus diesem Grund fragen sich viele ihrer Fans, wie hoch ihr Vermögen ist. Dazu gibt es jedoch keine offiziellen Angaben.