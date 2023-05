Jay Sirtl ist ein deutscher Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in der Serie „Köln 50667“ bekannt wurde. Außerdem spielte er in einigen amerikanischen Filmen und Serien mit. Aktuell nimmt er als Nachzügler an der vierten Staffel „Kampf der Realitystars“ teil. Sein Zwillingsbruder ist ein deutscher, der vor allem durch seine Rolle in der Seriebekannt wurde. Außerdem spielte er in einigen amerikanischen Filmen und Serien mit. Aktuell nimmt er als Nachzügler an derteil. Sein Zwillingsbruder Sascha Sirtl ist ebenfalls mit von der Partie.

Jay Sirtl ist weder im deutschen noch im amerikanischen TV ein Unbekannter. Doch wie tickt der Schauspieler eigentlich privat? Hat er eine Freundin? Und wie heißt sein Instagram-Account? Wir haben Jay Sirtl genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Alter bis hin zu seinem Vermögen findet ihr hier.

Jay Sirtl im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zum Schauspieler im Überblick:

Name: Jay Sirtl

Jay Sirtl Beruf: Schauspieler, Model

Schauspieler, Model Geburtstag: 17.01.1978

17.01.1978 Alter: 45 Jahre

45 Jahre Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Größe: 1,86 m

1,86 m Geburtsort: Selb in Bayern

Selb in Bayern Beziehungsstatus: liiert

liiert Instagram: jaysirtl

Jay Sirtl nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

In der vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars" zieht mit Jay Sirtl ein echter Schauspieler an den Sand-Strand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023". Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit", entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023" zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden seit dem 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet. Für Jay startet die Reise jedoch erst in Folge 6 am Mittwoch, 17.05.2023.

Hat Jay Sirtl eine Freundin und Kinder?

Für alle Mädels und Jungs, die sich eine Chance bei Jay Sirtl erhofft haben, gibt es hier schlechte Nachrichten. Der Schauspieler ist schon seit vielen Jahren in den festen Händen seiner Freundin Moni. In einem „Promiflash“-Interview hat er verraten, dass sich die beiden in einem Club in Nürnberg kennengelernt haben. Die Influencerin stach ihm sofort ins Auge. Wie man in zahlreichen Posts auf seinem Instagram-Account sehen kann, sind die beiden noch immer glücklich. Gemeinsam wohnen sie in Köln. Die beiden sind nicht verheiratet und haben auch keine Kinder.

Jay Sirtl hat einen Zwillingsbruder

Jay Sirtl wurde im oberfränkischen Selb in Bayern geboren. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Sascha Sirtl verbrachte er dort auch seine Kindheit. Bekannt wurden die beiden aber in Florida, wo sie einige Modeljobs annahmen und auch viel Zeit verbrachten. Was viele nicht wissen: Zur Familie zählt noch ein dritter Bruder – Marco. Alle drei posten immer mal wieder gemeinsame Schnappschüsse in den sozialen Medien.

Was macht Jay Sirtl beruflich?

1999 zog Jay Sirtl in die USA. In seiner neuen Heimat Miami wurde er schnell als Model entdeckt. In New York, Los Angeles, Miami und auch in Paris war er Teil einiger Werbekampagnen. Auch andere namhafte Marken, wie beispielsweise Armani oder Nike haben ihn schon gebucht. Eines seiner Karriere-Highlights dürfte jedoch ein Werbespot mit Serena Williams gewesen sein. Denn dieser machte ihn international bekannt.

Jay Sirtl war in „O.C. California“ zu sehen

Neben seiner Model-Karriere startete Jay Sirtl in Los Angeles auch als Schauspieler durch. Seine erste Rolle bekam er in der TV-Serie „O.C. California“. Die Serie lief von 2003 und 2007. Jay spielte darin einen deutschen Fitnesstrainer. Später durfte er im Horrorfilm „Born“ mitwirken. Außerdem bekam er Rollen in „United 300“ und „Passions“. Während seiner Schauspielzeit absolvierte er in Los Angeles sein Diploma in Culinary Arts.

Jay Sirtl ist Schauspieler – „Köln 50667“ und „GZSZ“

Den meisten ist Jay wahrscheinlich aus der RTL2-Serie „Köln 50667“ bekannt. Dort spielte er die Rolle des Ben Straubinger – jedoch nur von 2014 bis 2015. Danach wechselte er zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wo er immer wieder als Gastdarsteller zu sehen war. Erst Ende 2019 kam er zu „Köln 50667“ zurück – diesmal als fester Hauptdarsteller. Vor kurzem wurde bekannt, dass viele Schauspieler der Show gekündigt wurden. Da Jay jedoch ein „Urgestein“ der Sendung ist, bleibt er der Serie erstmal erhalten.

Hat Jay Sirtl einen Instagram-Account?

Jay Sirtl ist ein international bekanntes Model und ein gefragter Schauspieler. Da ist es fast klar, dass er einen öffentlich und verifizierten Instagram-Account hat. Seinen rund 70.000 Followern (Stand: Mai 2023) zeigt er dort immer wieder professionelle Fotos, aber auch spontane Schnappschüsse aus Urlauben und mit seinen Liebsten.

Wie hoch ist Jay Sirtls Vermögen?

Jay Sirtl ist in der Mode- und Unterhaltungsbranche viel gefragt. Aus diesem Grund fragen sich viele seiner Fans, wie hoch sein Vermögen ist. Dazu gibt es jedoch keine offiziellen Angaben.