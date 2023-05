Percival Duke ist ein in Deutschland lebender US-amerikanischer Rock-Sänger und Songwriter. Einem breiteren Publikum ist er im Jahr 2011 durch seine Teilnahme an der ProSieben-Show „The Voice of Germany“ bekannt geworden. Daraufhin veröffentlichte er zahlreiche Singles und Alben wie zum Beispiel „Never Shut Up“. Außerdem nahm er an „Promi Big Brother“ teil. Nun wagt er sein nächstes Reality-Abenteuer. Ab der vierten Folge ist er in „Kampf der Realitystars“ 2023 auf RTL2 zu sehen.

Percival Duke ist seit zahlreichen Jahren im deutschen TV zu sehen. Doch wie tickt er eigentlich privat? Hat er einen Mann? Und wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben den Musiker genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinen Liedern bis hin zu seinem Instagram-Account findet ihr hier.

Percival Duke im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram und Co.

Die wichtigsten Fakten zu Percival Duke im Überblick:

Bürgerlicher Name: Percival Duke-Hall

Percival Duke-Hall Künstlername: Percival Duke

Percival Duke Beruf: Sänger, Songwriter

Sänger, Songwriter Geburtstag: unbekannt

unbekannt Alter: unbekannt

unbekannt Geburtsort: Dallas, Amerika

Dallas, Amerika Wohnort: unbekannt

unbekannt Beziehungsstatus: geschieden

geschieden Kinder: keine

keine Instagram: percivaldukeofficial

Percival Duke nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit Percival Duke in Folge 4 ein echter Reality-TV-Kenner an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“. Die 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet. In derder RTL2-Showzieht mit Percival Duke in Folge 4 ein echter Reality-TV-Kenner an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023“ zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden seit demaufbeantwortet.

Hat Percival Duke einen Mann?

Percival Duke hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch, dass er in der Vergangenheit mit einem holländischen Unternehmer verheiratet war, über den er allerdings keine weiteren Details verriet. Die Ehe der beiden scheiterte jedoch, sodass sie sich im Jahr 2018 scheiden ließen. Ob er aktuell einen neuen Partner an seiner Seite hat, ist offiziell nicht bekannt.

Percival Duke: So startete seine Karriere als Sänger

Percival Duke wollte bereits als Kind Musiker werden. Aus diesem Grund wählte er in der High School Gesang, Tanz und Schauspiel als Hauptfächer. Nach seinem erfolgreichen Schulabschluss trat er in New York am Broadway in Musicals auf. Dort wirkte er unter anderem in „The Life“, „Jesus Christ Superstar“ oder auch in „Cats“ mit. Aufgrund einer Musicaltour konnte er schlussendlich auch in Europa Fuß fassen und startete als Background-Sänger in den 1990er Jahren durch. Er begleitete dabei Promis wie Michael Jackson, Cher und Robbie Williams musikalisch im Hintergrund. Einige Jahre später veröffentlichte er seine ersten eigenen Singles „Reunited“ und „Talk to Me“ zusammen mit der Sängerin Valerie Scott. Letzterer wurde der Titelsong der damaligen „Bärbel Schäfer-Talkshow“.

Percival Duke nahm an „The Voice of Germany“ und „Promi Big Brother“ teil

Percival Duke nahm im Jahr 2011 an der ersten Staffel der ProSieben-Show „The Voice of Germany“ teil. Darin kam er in die Gruppe von Rea Garvey. Anschließend qualifizierte Percival Duke sich für die Anfang 2012 ausgestrahlten Liveshows, in denen er nach seinem dritten von fünf möglichen Auftritten ausschied. Die Coversongs, die er während seiner Teilnahme sang, eroberten jedoch die deutschen Singlecharts.

Während Percival Duke im Jahr 2013 sein Album „Never Shut Up“ herausbrachte, nahm er gleichzeitig an der ersten Staffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil. Darin hielt er sich insgesamt acht Tage im TV-Container und belegte schlussendlich den elften Platz.

Percival Duke: Das sind seine Lieder „Purple Rain“ und „Enter the Night“

Während seiner Teilnahme an „The Voice of Germany“ coverte Percival Duke zusammen mit seiner Konkurrentin Pamela Falcon den Song „Purple Rain“ von Prince in den Battles. Der Song wurde daraufhin als Download veröffentlicht und stürmte die deutschen Singlecharts. Außerdem wurde er auf der „Kuschelrock“-CD Ausgabe Nr. 26 veröffentlicht.

Im Jahr 2020 veröffentlichte Percival Duke seine neuste Single „Enter the Night“ zusammen mit dem DJ Khanda. Anschließend wurde es ruhiger um den Sänger. Im Jahr 2023 verkündete er jedoch auf seinem Instagram-Account, dass er in der nahen Zukunft ein neues Album veröffentlichen wird.

Hat Percival Duke einen Instagram-Account?

Percival Duke hat einen öffentlichen, jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell rund 28.000 Fans (Stand: April 2023). Mit diesen teilt er überwiegend Einblicke in sein Berufsleben als Sänger. Hin und wieder postet er jedoch auch Schnappschüsse aus seinem Privatleben, wie zum Beispiel von seinem Hund.

Wie hoch ist das Vermögen von Percival Duke?

Percival Duke ist bereits seit zahlreichen Jahren als Sänger international aktiv und nahm an verschiedenen Reality-TV-Formaten teil. Aus diesem Grund fragen sich viele seiner Fans, wie hoch sein Vermögen ist. Aktuell gibt es dazu jedoch keine offiziellen Angaben.