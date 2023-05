Bernd Kieckhäben ist ein Sänger, der unter seinem Spitznamen Benny Kieckhäben besser bekannt ist. Bei DSDS wurde er als ein bunter Paradiesvogel berühmt. Bis er sich 2019 zurückzog, veröffentlichte er mehrere Songs und trat in verschiedenen TV-Shows auf. 2020 entschied er sich, wieder unter seinem bürgerlichen Namen auf die Bühne zu treten. Seit der dritten Folge ist sie in der vierten Staffel „Kampf der Realitystars“ zu sehen.

Doch wer ist Bernd Kieckhäben eigentlich? Hat er einen Freund? Wie heißen seine Lieder? Wir haben ihn genauer unter die Lupe genommen. Die wichtigsten Infos erfahrt ihr in seinem Porträt.

Bernd Kieckhäben im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zum Sänger im Überblick:

Name: Bernd Kieckhäben

Bernd Kieckhäben Geburtstag: 11. Februar 1990

11. Februar 1990 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Geburtsort: Worms

Worms Wohnort: Worms

Worms Beruf: Sänger, Songwriter, Entertainer, Friseur

Sänger, Songwriter, Entertainer, Friseur Beziehungsstatus: liiert

liiert Partner: Steven Kühling

Steven Kühling Instagram: berndkieckhaeben

Bernd Kieckhäben ist bei „Kampf der Realitystars“ 2023

„Kampf der Realitystars" auf RTL2. Seit Mittwoch, 12.04.2023, läuft die vierte Staffel der beliebten Show. Diesmal geht es für 23 prominente Kandidaten nach Thailand. Dort stellen sie sich den herausfordernden Challenges. Wer sich durchsetzt, ist nicht nur „Realitystar 2023", sondern gewinnt auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. In Folge 3 zog auch Bernd Kieckhäben mit ein.

Hat Bernd Kieckhäben einen Freund?

Letztes Jahr sagte Bernd Kieckhäben im Interview mit „Promiflash“: „Ich habe einen tollen Partner an der Seite. Wir haben uns gerade erst ein Haus zusammen gekauft.“ Sogar verlobt sind die beiden wohl. Mit der Hochzeit lassen sie sich allerdings noch Zeit. Steven Kühling steht jedoch nicht nur im Privatleben an der Seite des Sängers. Seit 2022 führt das Paar auch gemeinsam ihren eigenen Friseursalon mit dem Namen „Friseur Berst“.

So wurde Bernd Kieckhäben bekannt

Bernd Kieckhäben soll schon als kleiner Junge gerne auf der Bühne gestanden haben. Im Jahr 2009 wagte er dann den großen Schritt und nahm an DSDS teil – damals noch als Benny Kieckhäben. Dort erarbeitete er sich schnell den Titel des „Paradiesvogels“ und wurde zum Publikumsliebling. Letztendlich erreichte er den fünften Platz. Danach nahm seine Karriere Fahrt auf: Er spielte zwei ausverkaufte Konzerttouren und veröffentlichte seine ersten beiden Singles, die beide in den Top 10 der „Bravo Charts“ landeten. Im Jahr 2015 zog er sich aus der Medienwelt zurück. Er beendete in dieser Zeit seine Ausbildung als Friseur, die er für die Teilnahme an DSDS unterbrochen hatte. Vier Jahre später kehrte er mit drei Singles zurück zur Musik. Seit 2020 steht er mit seinem bürgerlichen Namen in der Öffentlichkeit.

Das sind die Songs von Bernd Kieckhäben

Noch unter dem Namen Benny Kieckhäben veröffentlichte er seine ersten Songs wie „Travelling“ oder „Ein wenig Mut“. Mit den drei Singles „Instalove“, „Loco“ und „Spiegel“ kehrte er 2019 zurück in die Musikbranche. 2020 veröffentlichte er sein Album „Alles auf Anfang“, um den Neubeginn seiner Karriere zu markieren. Unter dem Namen Bernd Kieckhäben veröffentlichte er seitdem noch weitere Singles, darunter „Wunder geschehen“ und „Sag Ja“.

Außerdem ist er als Songwriter tätig. So schrieb er zum Beispiel für Jenny Frankhauser „Du bist da“, „Goldene Zeit“ und „Mein Löwe“.

In diesen TV-Shows war Bernd Kieckhäben bereits zu sehen

Bernd Kieckhäbens Karriere startete mit seinem Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“. Doch noch weitere Fernsehauftritte folgten. Er nahm an Shows wie „Das perfekte Promi-Dinner“ und „Promi Big Brother“ teil und hatte Gastauftritte bei „Viva TV“ und „RTL Punkt 12“. Im Juni 2022 trat er in „Die Überraschung deines Lebens“ auf RTL2 als Glücksbringer auf. Darin hilft er Menschen dabei, ihre Träume zu verwirklichen oder eine ihnen nahestehende Person zu überraschen.

Hat Bernd Kieckhäben einen Instagram-Account?

Bernd Kieckhäben führt einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Mit seinen über 24.000 Followern (Stand: Mai 2023) teilt er alles von aktuellen Projekten bis hin zu privaten Bildern.

So engagiert sich Bernd Kieckhäben

Bernd Kieckhäben trat beim Charity-Event des Bundesverband Kinderhospiz mehrere Jahre in Folge für den guten Zweck auf. 2014 wurde er sogar als Botschafter ernannt. Außerdem engagiert er sich für die LGBTQIA+-Szene. Von 2010 bis 2018 war er regelmäßig auf den Bühnen verschiedener „Christopher Street Days“ zu sehen.