Eva Benetatou ist eine deutsche Influencerin und Reality-TV-Darstellerin. Durch die Sendung „Promi Big Brother“ und „Promis unter Palmen“ um den Sieg. Aktuell nimmt sie ihre nächste Herausforderung an. Eva ist bei der vierten Staffel „Kampf der Realitystars“ dabei. ist eine deutscheundDurch die Sendung „Der Bachelor“ erlangte sie große Bekanntheit, aber auch in anderen Shows war sie bereits zu sehen. So kämpfte sie schon beiundum den Sieg. Aktuell nimmt sie ihre nächste Herausforderung an. Eva ist bei derdabei.

Doch wer ist Eva Benetatou eigentlich? Hat sie ein Kind? Wie heißt ihr Ex-Freund? Wir haben sie genauer unter die Lupe genommen. Die wichtigsten Infos erfahrt ihr in ihrem Porträt.

Eva Benetatou im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zum Realitystar im Überblick:

Name: Evanthia „Eva“ Benetatou

Evanthia „Eva“ Benetatou Geburtstag: 6. April 1992

6. April 1992 Alter: 31 Jahre

31 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Griechenland

Griechenland Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Beruf: Reality-TV-Teilnehmerin

Reality-TV-Teilnehmerin Ex-Verlobter: Chris Broy

Chris Broy Kinder: ein Sohn (*2021)

ein Sohn (*2021) Instagram: evanthiabenetatou

Eva Benetatou ist bei „Kampf der Realitystars“ 2023

„Kampf der Realitystars“ auf RTL2. Diesmal flogen „Realitystar 2023“, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. In Folge 2 zog auch Eva Benetatou mit ein. Seit Mittwoch, 12.04.2023, läuft die vierte Staffel der beliebten Showauf. Diesmal flogen 23 prominente Kandidaten nach Thailand und stellen sich dort den herausfordernden Challenges. Wer sich durchsetzt, erhält nicht nur den Titel, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Inzog auchmit ein.

Hat Eva Benetatou einen Partner und Kinder?

Kurz nachdem Eva Benetatou nicht das Herz des „Bachelors“ erobern konnte und nur auf dem zweiten Platz landete, schrieb Influencer Chris Broy sie auf Instagram an. Seit Mitte 2019 waren die beiden liiert und im Februar 2020 verlobte sich das Paar sogar. Doch im April 2021 trennte sich Chris Broy von der damals schwangeren Eva Benetatou. Diese brachte im Juni darauf den gemeinsamen Sohn George zur Welt. Nach der Trennung führten sie einen regelrechten Rosenkrieg. Mittlerweile haben sie sich jedoch wieder versöhnt. Über eine aktuelle Beziehung von Eva Benetatou gibt es keinerlei Informationen.

Vom Flugzeug ins Fernsehen: Eva Benetatous Weg ins Reality-TV

Eva Benetatou wuchs in Griechenland auf. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie erstmal eine Ausbildung zur Flugbegleiterin, die sie an mehrere Stationen führte. In Abu Dhabi arbeitete sie für Etihad Airways, bevor sie 2017 nach Düsseldorf zog. Um an „Der Bachelor“ teilzunehmen, gab sie schließlich ihren Beruf auf. Seitdem war sie bereits in verschiedenen Reality-Shows zu sehen. Neben ihrer Karriere im TV und als Influencerin studierte Eva Benetatou außerdem Wirtschaftsrecht. Im Mai 2023 war sie Covergirl des deutschen „Playboy“.

Bei diesen Shows war Eva Benetatou bereits dabei

Den Einstieg in die Welt des Reality-TVs machte Eva Benetatou bei „Der Bachelor“ 2019. Dort kämpfte sie um Andrej Mangold und landete schließlich auf dem zweiten Platz. Danach war sie bei „Promi Big Brother“ und „Promis unter Palmen“ zu sehen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten Chris Broy nahm Eva Benetatou an „Das Sommerhaus der Stars“ teil.

Hat Eva Benetatou einen Instagram-Account?

Eva Benetatou hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Rund 221.000 Follower (Stand: Mai 2023) verfolgen dort ihre Posts. Neben Einblicken in ihre aktuellen Projekte, bekommen diese auch ganz private Fotos mit ihrem Sohn zu sehen.