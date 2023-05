Jéssica Sulikowski ist eine deutsch-brasilianische Schauspielerin. Sie wurde erstmals im Jahr 2018 durch ihre Rolle in der Seifenoper „Schwestern – Volle Dosis Liebe“ einem breiteren Publikum bekannt. Außerdem spielte sie mit Olivia in den letzten Jahren eine Hauptrolle in der beliebten RTL2-Show „Berlin – Tag & Nacht“. Nun wagt sie sich zum ersten Mal in die harte Welt des Reality-TVs. Ab der sechsten Folge ist sie in der vierten Staffel von „Kampf der Realitystars“ zu sehen.

Jéssica Sulikowski kennt man seit zahlreichen Jahren aus dem deutschen TV. Doch wie tickt sie eigentlich privat? Hat sie einen Freund? Und wie hoch ist ihr Vermögen? Wir haben die Schauspielerin genauer unter die Lupe genommen.

Jéssica Sulikowski im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Jéssica Sulikowski im Überblick:

Name: Jéssica Sulikowski

Jéssica Sulikowski Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Geburtstag: 29. Dezember 1994

29. Dezember 1994 Alter: 28 Jahre

28 Jahre Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: keine

keine Instagram: jess.suli

Jéssica Sulikowski nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit Jéssica Sulikowski in Folge 6 ein echter Reality-TV-Neuling an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“. Die 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet. In derder RTL2-Showzieht mit Jéssica Sulikowski in Folge 6 ein echter Reality-TV-Neuling an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023“ zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden seit demaufbeantwortet.

Hat Jéssica Sulikowski einen Freund und Kinder?

Jéssica Sulikowski hält ihr Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Über einen aktuellen Partner in ihrem Leben ist offiziell nichts bekannt. Außerdem hat sie aktuell keine Kinder. Ihre Freizeit genießt die Schauspielerin gerne mit Lesen, Motorrad fahren oder ganz einfach in der Natur, wie sie ihre Fans auf ihrem Instagram-Account wissen lässt.

Jéssica Sulikowski wurde durch „Schwestern – Volle Dosis Liebe“ bekannt

Die Schauspielerin Jéssica Sulikowski wurde im Jahr 2018 durch ihre Rolle in der RTL2-Seifenoper „Schwestern – Volle Dosis Liebe“ erstmals einem breiteren Publikum bekannt. Darin spielte sie die Hauptrolle der Josie Lerke. Die Serie sollte neben „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“ die dritte große Seifenoper auf RTL2 werden, kam jedoch bei den Zuschauern nicht so gut an und wurde dementsprechend nach einer Staffel abgesetzt.

Jéssica Sulikowski spielte Olivia Alves in „Berlin – Tag & Nacht“

Rund ein Jahr nach ihrer Rolle in „Schwestern – Volle Dosis Liebe“ schlüpfte Jéssica Sulikowski in die Hauptrolle der Olivia Alves in der RTL2-Show „Berlin – Tag & Nacht“. In der Serie war sie zuletzt Ende 2022 zu sehen. Erst vor kurzem erklärte sie auf ihrem Instagram-Account, dass sie aus der Serie ausgestiegen ist. Sie erzählte, dass es dort keine neuen Herausforderungen, an denen sie hätte wachsen können, mehr gab. Sie wolle dementsprechend einen neuen Weg einschlagen, um neue Erfahrungen zu sammeln. Eine Rückkehr zu „Berlin – Tag & Nacht“ schließt sie jedoch nicht aus.

Hat Jéssica Sulikowski einen Instagram-Account?

Jéssica Sulikowski hat einen öffentlichen, bisher jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell rund 120.000 Fans (Stand: Mai 2023). Mit diesen teilt sie überwiegend Einblicke in ihr Privatleben, indem sie zum Beispiel Fotos von Freunden oder aus Urlauben veröffentlicht. Oftmals nimmt sie ihre Follower auch in ihren Stories mit in ihren Alltag.

Wie hoch ist das Vermögen von Jéssica Sulikowski?

Jéssica Sulikowski spielte mehrere Jahre eine Hauptrolle in der beliebten RTL2-Seifenoper „Berlin Tag & Nacht“. Aus diesem Grund fragen sich viele ihrer Fans, wie hoch ihr Vermögen eigentlich ist. Dazu gibt es jedoch keine offiziellen Angaben.