Daniel Schmidt ist ein deutscher Bestsellerautor, der dem breiteren Publikum jedoch als Reeperbahn-König bekannt ist. Er übernahm nach dem Tod seines Vaters die Leitung der Kult-Kneipe „Elbschlosskeller“ und eröffnete anschließend drei weitere Lokale im Hamburger Kiez. Sein erstes Buch „Elbschlosskeller“ über das Leben rund um die St-Pauli-Kneipe avancierte nicht nur zum Geheimtipp, sondern auch zum Spiegel-Bestseller. Nun wagt er ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit „Kampf der Realitystars“ teil. ist ein, der dem breiteren Publikum jedoch alsbekannt ist. Er übernahm nach dem Tod seines Vaters die Leitung derund eröffnete anschließend drei weitere Lokale im Hamburger Kiez. Sein erstes„Elbschlosskeller“ über das Leben rund um die St-Pauli-Kneipe avancierte nicht nur zum Geheimtipp, sondern auch zum Spiegel-Bestseller. Nun wagt er ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit 22 weiteren Promis nimmt er an der vierten Staffel der RTL2-Showteil.

Daniel Schmidt ist seit zahlreichen Jahren als Wirt in seiner Kneipe tätig. Doch wie tickt er eigentlich privat? Hat er eine Freundin? Und wie heißt sein Instagram-Account? Wir haben den Autor genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Alter bis hin zu seinem Vermögen findet ihr hier.

Daniel Schmidt im Steckbrief: Alter, Wohnort und Co.

Die wichtigsten Fakten zu dem Bestsellerautor im Überblick:

Name: Daniel Schmidt

Daniel Schmidt Beruf: Autor, Kneipen-Inhaber, Zimmermann

Autor, Kneipen-Inhaber, Zimmermann Geburtstag: 1984

1984 Alter: 39 Jahre

39 Jahre Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Hamburg

Hamburg Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: einen Sohn

einen Sohn Instagram: danielkellerkind

Daniel Schmidt nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit Daniel Schmidt ein echter Reality-TV-Neuling an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“. Die 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet. In derder RTL2-Showzieht mit Daniel Schmidt ein echter Reality-TV-Neuling an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023“ zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden ab demaufbeantwortet.

Hat Daniel Schmidt eine Freundin und Kinder?

Daniel Schmidt ist seit zahlreichen Jahren mit seiner Freundin Susanna Horn liiert. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Die Familie lebt im Hamburger Kiez und schmeißt mittlerweile insgesamt vier Kneipen. Neben dem „Elbschlosskeller“ zählen dazu außerdem das „Motherfucker“, die „Meuterei“ und das „Bayernstüberl“.

Daniel Schmidt ist Inhaber des „Elbschlosskellers“

Daniel Schmidt half bereits im Alter von 18 Jahren in der Kult-Kneipe „Elbschlosskeller“ am Hamburger Berg aus, die damals noch von seinen Eltern betrieben wurde. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er das legendäre Lokal komplett. Nebenbei absolvierte er zudem eine Ausbildung als Zimmermann. Nicht nur Obdachlose, Prostituierte und gestrandete Existenzen steuern die Kneipe regelmäßig an, sondern auch Millionäre, Sozialpädagogen und Anwälte gehen dort ein und aus. Wie Daniel Schmidt in seinem Buch „Elbschlosskeller“ erzählt, spielen sich dort regelmäßig einzigartige Schicksale, Dramen und Tragödien ab.

Eine breitere Bekanntheit erhielt der „Elbschlosskeller“ auch für Auswärtige in der RTL2-Doku-Reihe „Reeperbahn privat“, die einen Blick auf das tägliche Leben in Hamburgs Kneipen wirft.

Daniel Schmidt: Das ist sein Bestseller „Elbschlosskeller“

Daniel Schmidt veröffentlichte im April 2019 sein erstes Buch unter dem Namen „Elbschlosskeller“. Dieses handelt von seiner gleichnamigen St-Pauli-Kneipe, die zu den härtesten Kneipen Deutschlands zählt. Grund hierfür ist, dass sie bis zur Corona-Pandemie 365 Tage 70 Jahre lang durchgehend geöffnet war. „Die Menschen kommen zu uns, damit sie sie selbst sein können“, erzählt Daniel Schmidt in seinem Buch, der nahezu täglich Extremsituationen erlebt – oft, aber nicht immer wird er damit fertig. Von seinem unglaublichen Leben erzählt er brutal ehrlich, überraschend reflektiert und mit ganz viel Empathie.

„Elbschlosskeller“ avancierte bereits kurz nach dem Erscheinen zum Geheimtipp und Spiegel-Bestseller. Aus diesem Grund veröffentlichte er mit „KIEZ“ im September 2022 sein zweites Buch. Darin erfahren die Leser, was seit 2018 bei Daniel geschah – sein Absturz nach dem großen Hype, Klinikaufenthalte und eine Auszeit in Amerika, Fahrten in die Ukraine und sein Kampf für den Kiez. Außerdem lässt er Menschen zu Wort kommen, die in seinem Leben eine große Rolle spielen.

Daniel Schmidt gründete den Verein „Wer Wenn Nicht Wir e.V.“

Während Daniel Schmidt während des Lockdowns im Jahr 2020 seine Kneipe schließen musste, gründete er kurzerhand den Verein „Wer Wenn Nicht Wir e.V.“. Er war der Meinung, dass viele durch die Schließungen der Kneipen ihren sozialen Zufluchtsort verloren hatten und wollte etwas tun, um diesen Menschen zu helfen. Zudem mussten öffentliche Hilfseinrichtungen und die Tafeln schließen, wodurch die Anzahl der Bedürftigen stieg. Daniel Schmidt funktionierte mit „Wer Wenn Nicht Wir“ seinen „Elbschlosskeller“ kurzerhand in eine Suppenküche um. Er schenkte zahlreichen Menschen dadurch nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch Kleidung. Für sein uneigennütziges Engagement erhielt er vom Roten Kreuz eine Auszeichnung.

Hat Daniel Schmidt einen Instagram-Account?

Daniel Schmidt hat einen öffentlichen, jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell rund 35.000 Fans (Stand: April 2023). Mit diesen teilt er nicht nur Einblicke in sein Berufsleben als Wirt einer Kneipe, sondern vor allem auch Schnappschüsse von seinen Hobbys, seiner Partnerin sowie von seinem Sohn.

Wie hoch ist das Vermögen von Daniel Schmidt?

Zusammen mit seiner Freundin betreibt Daniel Schmidt insgesamt vier Kiez-Kneipen. Außerdem hat er zwei Bücher veröffentlicht, darunter ein Bestseller. Aus diesem Grund fragen sich viele seiner Fans, wie hoch sein Vermögen ist. Aktuell gibt es dazu jedoch keine offiziellen Angaben. Sobald die entsprechenden Informationen hierzu veröffentlicht werden, findet ihr diese hier.