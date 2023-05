Tim Sandt ist ein deutscher Unternehmer. Mit seiner Verlobten Annemarie Eilfeld nahm er an „Das Sommerhaus der Stars“ teil und wurde somit einem breiten Publikum bekannt. Ohne Unterstützung seiner Freundin ist er nun bei „Kampf der Realitystars“ 2023 zu sehen.

Doch wer ist er eigentlich? Wann hat er Geburtstag? Und was macht er beruflich? Wir haben Tim Sandt genauer unter die Lupe genommen. Die wichtigsten Infos erfahrt ihr in seinem Porträt.

Tim Sandt im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zum Realitystar im Überblick:

Name: Tim Sandt

Tim Sandt Geburtstag: 11. Oktober 1990

11. Oktober 1990 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Wohnort: Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau Beruf: Reality-TV-Teilnehmer, Unternehmer

Reality-TV-Teilnehmer, Unternehmer Beziehungsstatus: verlobt

verlobt Partnerin: Annemarie Eilfeld

Annemarie Eilfeld Kinder: ein Sohn (*2022)

ein Sohn (*2022) Instagram: timsandt_official

Tim Sandt ist bei „Kampf der Realitystars“ 2023

„Kampf der Realitystars“ läuft seit Mittwoch, 12.04.2023, auf RTL2. Dafür flogen „Realitystar 2023“ auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen. In Folge 3 zog auch Tim Sandt mit in die Sala ein. Die vierte Staffel der beliebten Showläuft seit Mittwoch, 12.04.2023, auf. Dafür flogen 23 prominente Kandidaten nach Thailand. Dort stellen sie sich den herausfordernden Challenges und versuchen, neben dem Titelauch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen. Inzog auchmit in die Sala ein.

Hat Tim Sandt eine Freundin und Kinder?

Tim Sandt ist seit 2017 mit der Sängerin Annemarie Eilfeld liiert, die durch DSDS bekannt wurde. Das Paar verlobte sich im Sommer 2022. Kurze Zeit später wurde ihr gemeinsamer Sohn Elian geboren. Die Familie lebt in Dessau-Roßlau, der Heimatstadt der Sängerin.

Wie wurde Tim Sandt bekannt?

Tim Sandt nahm an der Seite von Annemarie Eilfeld im Jahr 2020 an der RTL-Show „Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil. Mehr Reality-TV-Erfahrung hat er noch nicht, was sich nun durch seine Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ 2023 ändern wird.

Kindheit und Karriere – Das macht Tim Sandt abseits vom Fernsehen

Tim Sandt ist in Cuxhaven an der Nordsee aufgewachsen. Im Jahr 2008 machte er seinen Highschool-Abschluss in den USA. Daraufhin studierte er in Wien und absolvierte einen Bachelor im Hotel- und Tourismus-Management. Seit 2016 ist er selbständig im Bereich Network und Online-Marketing tätig.

Hat Tim Sandt einen Instagram-Account?

Tim Sandt hat einen verifizierten Instagram-Account mit rund 15.000 Followern (Stand Mai 2023). Nachdem es zunächst noch öffentlich war, hat Sandt das Profil kurz vor der Ausstrahlung auf privat gestellt. Dort veröffentlicht er hauptsächlich private Bilder, häufig auch mit seiner Verlobten Annemarie Eilfeld.