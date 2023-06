Die vierte Staffel von „Kampf der Realitystars“ hat es in sich: Zehn Folgen voller Dramen, Streitereien, Intrigen, Freundschaften und spannenden Spielen haben die Zuschauer in ihren Bann gezogen. Doch wer hat am Ende das Rennen gemacht? Welcher Star nimmt 40.000 Euro Preisgeld mit nach Hause? ACHTUNG SPOILER! Hier erfahrt ihr, wer die Show gewonnen hat.

„Kampf der Realitystars“: Wer steht im Finale?

Eva, Sascha und Serkan haben es in die letzte Auswahl geschafft. Acht Stars stehen in der zehnten Folge im großen Finale: Matthias Mangiapane, Eva Benetatou , Lukas Baltruschat, Serkan Yavuz, Bernd Kieckhäben, Sascha Sirtl , Emmy Russ und Peggy Jerofke. In zwei kniffligen Spielen wird ermittelt, wer in die Top 3 kommt. Trommelwirbel:

Ausgeschiedene Stars wählen den Gewinner

In der anschließenden Stunde der Wahrheit entscheiden die bereits ausgeschiedenen 20 Kandidaten, welcher Star am Ende die Show gewinnt. Jeder Promi hat eine Stimme. Welcher Finalist hat von welchem Kandidaten eine Münze erhalten? Hier eine Übersicht:

Von diesen Stars hat Serkan Yavuz eine Münze bekommen:

Paul Janke

Uschi Hopf

Lukas Baltruschat

Daisy Dee

Matthias Mangiapane

Sarah Knappik

Ingrid Pavic

Bernd Kieckhäben

Daniel Schmidt

Giulia Siegel

Von diesen Stars hat Sascha Sirtl eine Münze bekommen:

Tim Sandt

Peggy Jerofke

Jessica Sulikowski

Nico Patschinksi

Jay Sirtl

Antonia Hemmer

Aneta Sablik

Percival Duke

Emmy Russ

Von diesem Star hat Eva Benetatou eine Münze bekommen:

Manni Ludolf

„Kampf der Realitystars“: Wer hat die Show gewonnen?

Das Finale könnt ihr am Mittwochabend um 20:15 Uhr auf RTL2 sehen. Die Folge ist ab sofort auch auf RTL+ abrufbar.