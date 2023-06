Acht Kandidaten kämpfen am Mittwochabend (20: 15 Uhr, RTL2) um die Reality-TV-Krone: Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz, Peggy Jerofke, Emmy Russ, Sascha Sirtl, Eva Benetatou, Lukas Baltruschat und Bernd Kieckhäben. Wer nimmt die 40.000 Euro Preisgeld mit nach Hause? Achtung Spoiler! In diesem Artikel erfahrt ihr, was am Ende der Show passiert!

Sascha, Eva und Serkan machen den Sieg unter sich aus

drei Finalisten in die engere Auswahl: Die bereits ausgeschiedenen Kandidaten wählen mit jeweils einer Stimme, wer die beliebte RTL2-Show gewinnt. Nach zwei packenden Spielen schaffen es in die engere Auswahl: Sascha Sirtl, Eva Benetatou und Serkan Yavuz.

Beim Stand von 9:9 darf Giulia Siegel den Sieger wählen