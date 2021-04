Im Sommer 2021 geht die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ mit Staffel 2 weiter. Wie im letzten Jahr ziehen auch dieses Mal mehr oder weniger bekannte Prominente in eine Bambushütte im Süden Thailands, um sich in diversen Geschicklichkeitsspielen und Challenges eine Siegesprämie von 50.000 Euro zu holen und damit den Titel „Realitystar des Jahres“ zu ergattern.

Wer sind die Promis der zweiten Staffel? Wir stellen euch die 25 Teilnehmer vor.

„Kampf der Realitystars“ 2021: Das sind die Kandidaten

25 Promis treten zu Beginn den Kampf um den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro an. Auch dieses Jahr treffen wieder sehr interessante Charaktere aufeinander. RTL2 hat nun die Teilnehmer bekanntgegeben:

Alessia Herren

Alessia Herren (19) ist die die Tochter von Willi Herren und war erstmalig bei „Promi Big Brother“ im letzten Jahr im TV zu sehen. Außerdem verbrachte sie für „Prominent und obdachlos“ eine Nacht lang auf der Straße. (19) ist die die Tochter vonund war erstmalig bei „Promi Big Brother“ im letzten Jahr im TV zu sehen. Außerdem verbrachte sie für „Prominent und obdachlos“ eine Nacht lang auf der Straße.

Aminata Sanogo

Aminata Sanogo wurde 2014 durch die neunte Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Dort erreichte sie Platz vier. Seitdem ist sie als Model und Influencerin aktiv. Zuletzt nahm sie an „Dance Dance Dance“ 2017 teil.

Andrej Mangold

„Der Bachelor“ bekannt. Im Sommer 2020 nahm Andrej Mangold gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Jennifer Lange an der RTL-Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil. Jetzt ist er Kandidat bei „Kampf der Realitystars“. Der Basketballspieler wurde 2019 alsbekannt. Im Sommer 2020 nahmgemeinsam mit seiner Ex-Partnerinan der RTL-Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil. Jetzt ist er Kandidat bei „Kampf der Realitystars“.

Chris Broy

Chris Broy ist der Verlobte von Ex-Bachelorkandidatin Eva Benetatour. Er nahm bereits letztes Jahr bei „Sommerhaus der Stars“ teil, wo er in einen Streit mit Andrey Mangold geriet. Wie wird das Aufeinandertreffen diesmal ausgehen? ist der Verlobte von Ex-Bachelorkandidatin. Er nahm bereits letztes Jahr bei „Sommerhaus der Stars“ teil, wo er in einen Streit mit Andrey Mangold geriet. Wie wird das Aufeinandertreffen diesmal ausgehen?

Claudia Obert

Letztes Jahr reiste die Unternehmerin und Reality-TV-Teilnehmerin Claudia Obert bereits für „Promis unter Palmen“ 2020 nach Thailand, konnte sich jedoch nicht den Siegertitel holen. Nun versucht sie erneut ihr Glück mit „Kampf der Realitystars“.

Cosimo Citolo

Cosimo Citiolo, 39, wurde 2005 durch DSDS bekannt. Danach erhielt er eine eigene Doku-Soap bei RTL2. Außerdem war er Teilnehmer bei „Big Brother“ und schrieb ein Buch. Nun möchte der ehemalige Go-Go-Tänzer zurück ins Fernsehen.

Evil Jared Hasselhoff

Evil Jared Hasselhoff, 49, war Bassist der 90er-Kultband „Bloodhound Gang“. Danach nahm er an mehreren deutschen TV-Shows wie „TV Total“, der „Wok-WM“ oder beim „Promi-Boxen“ teil. Auch ihn werden wir im Sommer in Thailand sehen.

Frédéric Prinz von Anhalt

Der deutsch-amerikanische Geschäftsmann und Adoptivsohn von Marie Auguste Prinzessin von Anhalt lebt in Los Angeles und ist bekannt durch Auftritte in zahlreichen Fernsehsendungen. Mit 77 Jahren ist Prinz Frederic von Anhalt der älteste Kandidat der Show. Ob er den Herausforderungen in Thailand gewachsen ist?

Gina-Lisa Lohfink

Bekannt wurde sie durch „Germany's Next Topmodel“. Durch ihre Teilnahme bei sämtlichen Trash-TV-Shows wie „Das Dschungelcamp“ oder „Promi Big Brother“ ist Gina Lisa Lohfink, 34, bereits ein bekanntes Gesicht. Nun stellt sie sich den Challenges bei „Kampf der Realitystars“.

Gino Bormann

Gino Bormann, in Berlin besser bekannt als Dragqueen Charlet Crackhouse, wurde bekannt durch die Kuppelshow „Prince Charming“. Nun möchte er bei „Kampf der Realitystars“ durchstarten.

Jenefer Riili

Seit Herbst 2015 war Jenefer Riili in der beliebten RTL2-Serie „Berlin – Tag und Nacht“ zu sehen, wo sie die Italienerin Alessia spielte und als „Die Neue“ den Männern die Köpfe verdrehte. 2019 entschied sie, die Serie zu verlassen und sich auf andere Projekte zu fokussieren. Bald werden wir sie in Thailand sehen.

Julia Jasmin Rühle

Julia Jasmin Rühle, 33, feierte ebenfalls mit „Berlin Tag & Nacht“ ihr TV-Debüt. Anschließend versuchte sie als Erotik-Model und bei „Promi Big Brother“ ihr Glück.

Kader Loth

Kader Loth, 48, wurde durch die fünfte Staffel von „Big Brother“ zum Promi. Seitdem nahm sie an verschiedenen Reality-Show-Formaten teil. Bei „Kampf der Realitystars“ trifft sie auf ihren früheren Erzfeind Prinz Frederic – Konfliktpotenzial ist hier vorprogrammiert!

Laura Morante und Mike Heiter

Mike Heiter war bei der ersten Staffel „Love Island“ 2017 auf der Suche nach der Liebe. Seine Freundin Laura Morante lernte er im echten Leben kennen. Sie ist wiederum bekannt durch das RTL-Format „Are You the One?“.

Leon Machère

„Leon Machère“ bekannt. Seinen Durchbruch hatte er durch den Hit „Komm mit mir an die Copacabana“. Jetzt will er sich in Thailand beweisen. Der Rapper wurde mit seinem YouTube-Kanal bekannt. Seinen Durchbruch hatte er durch den Hit „Komm mit mir an die Copacabana“. Jetzt will er sich in Thailand beweisen.

Loona

Mit „Hijo De La Luna“ oder „Bailando“ feierte die 46-jährige in den 90ern große Hits. Jetzt will die Holländerin Loona erste Trash-TV-Erfahrungen sammeln.

Luigi „Gigi“ Birofio

Luigi Birofio wurde durch seine Teilnahme bei „Ex on the Beach“ bekannt. Er lernte dort seine Freundin wurde durch seine Teilnahme bei „Ex on the Beach“ bekannt. Er lernte dort seine Freundin Michelle Daniaux kennen. Die beiden führen mittlerweile eine glückliche Beziehung. Nun versucht er sein Glück bei „Kampf der Realitystars“ in Thailand.

Instagram Account von Luigi Birofio

© Foto: instagram.com/gigibirofio

Narumol David

Narumol ist durch „Bauer sucht Frau“ zum TV-Kult aufgestiegen, als sie 2009 Josef Unterhuber bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben lernte. Ihre Teilnahme bei „Kampf der Realtiystars“ ist die erste Show seit der RTL-Kuppelshow. Elf Jahre nach ihrem TV-Debüt stellt sich die 55-Jährige neuen Herausforderungen.

Paul Elvers

Jenny Elvers und Ex-“Big Brother“-Star Alex Jolig feiert bei „Kampf der Realitystars“ sein TV-Show-Debüt. Dort möchte Paul Evers beweisen, dass er nicht nur „Der Sohn von ...“ ist. Der Sprössling vonund Ex-“Big Brother“-Starfeiert bei „Kampf der Realitystars“ sein TV-Show-Debüt. Dort möchtebeweisen, dass er nicht nur „Der Sohn von ...“ ist.

Rocco Stark

Uwe Ochsenknecht sorgte 2012 im „Dschungelcamp“ für aufsehen, wo er Kim Gloss, 28, kennen und lieben lernte. Mittlerweile ist er mit seiner Frau Natalie Stark verheiratet. Mit seiner Teilnahme bei „Kampf der Realtiystars“ möchte Rocco Stark nun zurück ins Trash-TV. Der Sohn vonsorgte 2012 im „Dschungelcamp“ für aufsehen, wo er, 28, kennen und lieben lernte. Mittlerweile ist er mit seiner Frau Natalie Stark verheiratet. Mit seiner Teilnahme bei „Kampf der Realtiystars“ möchte Rocconun zurück ins Trash-TV.

Silvia Wollny

Die Fernseh-Mutti, bekannt durch die RTL2-Show „Die Wollnys“, wurde schon bei „Promi Big Brother“ zum absoluten Publikumsliebling. Ob Silvia Wollny das in Thailand ebenso gelingt?

Tim Kühnel

In der Kuppelshow „Love Island“ konnte Tim Kühnel, 24, sich den Siegertitel holen. Ob seine Erfolgssträhne auch in Thailand anhält?

Walther Hoffmann

Walther Hoffmann, 61, ist Wedding-Planer. Bekannt ist er durch die RTL2-Show „Traumfrau gesucht“. Wie wird er sich bei den Challenges in Thailand schlagen?

Xenia Prinzessin von Sachsen

Für ein bisschen Adel im Trash-Camp sorgt Xenia Prinzessin von Sachsen. In der großen „Dschungel-Show“, versuchte sie ein Ticket für das Camp zu ergattern – leider ohne Erfolg. Jetzt versucht sie ihr Glück bei „Kampf der Realitystars“.